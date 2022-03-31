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  • Mükemmel uyum ve üstün sonuçlar
  • Mükemmel uyum ve üstün sonuçlar
  • Mükemmel uyum ve üstün sonuçlar
  • Mükemmel uyum ve üstün sonuçlar
  • Mükemmel uyum ve üstün sonuçlar
  • Mükemmel uyum ve üstün sonuçlar
  • Mükemmel uyum ve üstün sonuçlar
  • Mükemmel uyum ve üstün sonuçlar
  • Mükemmel uyum ve üstün sonuçlar
  • Mükemmel uyum ve üstün sonuçlar
  • Mükemmel uyum ve üstün sonuçlar
  • Mükemmel uyum ve üstün sonuçlar
  • Mükemmel uyum ve üstün sonuçlar
  • Mükemmel uyum ve üstün sonuçlar
  • Mükemmel uyum ve üstün sonuçlar
  • Mükemmel uyum ve üstün sonuçlar
  • Mükemmel uyum ve üstün sonuçlar
  • Mükemmel uyum ve üstün sonuçlar
  • Mükemmel uyum ve üstün sonuçlar

9000 Serisi Erkek Bakım Seti 16'sı 1 arada erkek bakım seti

MG9532/15

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Mükemmel uyum ve üstün sonuçlar
Hepsi Bir Arada düzelticimiz; yüz, saç ve vücut için tasarlanmış 16 kaliteli başlıkla ihtiyacınız olan çok yönlülüğü ve hassasiyeti sunar. Kendi kendini bileyen bıçaklar, ilk günkü kadar keskin kalır ve birinci sınıf hassas tarak istediğiniz görünüme ve stile ulaşmanıza yardımcı olur.
Tüm avantajları görüntüleyin
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Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli erkek bakım markası1

Yüz, saç ve vücut için

Mükemmel uyum ve üstün sonuçlar

  • 16'sı 1 arada: yüz, saç ve vücut

  • Net hatlar ve üstün kontrol sağlayan premium tarak

  • Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar

  • BeardSense teknolojisi

Tüm bakım ihtiyaçlarınız için 16 başlık

Tüm bakım ihtiyaçlarınız için 16 başlık

Erkek bakım setimiz, sakalınızı kısaltmanız ve şekillendirmeniz, saçınızı kısaltmanız ve vücut bakımınızı yapmanız için 16 farklı başlıkla birlikte gelir; böylece kişisel bakım ihtiyaçlarınızın tümünü kolayca karşılar.

Mükemmel bir görünüm için tam istediğiniz uzunlukta eşit düzeltme

Mükemmel bir görünüm için tam istediğiniz uzunlukta eşit düzeltme

1 ile 3 mm arasında 0,2 mm'lik aralıklarla 11 uzunluk ayarına sahip üstün hassas tarağımız, mükemmel görünümünüz için tam olarak istediğiniz uzunlukta düzeltme yapmak üzere maksimum hassasiyet sağlar.

Uzun ömürlü performans ile net kesim

Uzun ömürlü performans ile net kesim

Kendi kendini bileyen çelik bıçaklar, ekstra dayanıklı yapısıyla her kesimde net ve kontrollü sonuçlar sunar. İlk günkü keskinliğini uzun süre korur, üstelik yağlama gerektirmez.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

31/03/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Kolay kullanım ve kesimi iyi

Memnun kaldım.kullanımı gayet basit ve şarzı uzun süre gidiyor

Avantajlar

Kolay kullanım

Dezavantajlar

Şimdilik yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 9000 MG9710/90 12'si 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 9000 MG9710/90 12'si 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2024 yılında 16.003 erkek elektrikli kişisel bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket 

  1. Her kullanım yaklaşık 11,5 dakika olmak üzere haftada 2,3 kez sakal düzeltme sıklığı esas alınmıştır

  2. Hızlı şarj seçeneği, bir düzeltme işlemi için yeterli gücü sağlar

  3. Satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde Philips.com.tr adresinden ürün kaydı yapıldığında geçerlidir