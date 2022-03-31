2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
16'sı 1 arada: yüz, saç ve vücut
Net hatlar ve üstün kontrol sağlayan premium tarak
Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar
BeardSense teknolojisi
Erkek bakım setimiz, sakalınızı kısaltmanız ve şekillendirmeniz, saçınızı kısaltmanız ve vücut bakımınızı yapmanız için 16 farklı başlıkla birlikte gelir; böylece kişisel bakım ihtiyaçlarınızın tümünü kolayca karşılar.
1 ile 3 mm arasında 0,2 mm'lik aralıklarla 11 uzunluk ayarına sahip üstün hassas tarağımız, mükemmel görünümünüz için tam olarak istediğiniz uzunlukta düzeltme yapmak üzere maksimum hassasiyet sağlar.
Kendi kendini bileyen çelik bıçaklar, ekstra dayanıklı yapısıyla her kesimde net ve kontrollü sonuçlar sunar. İlk günkü keskinliğini uzun süre korur, üstelik yağlama gerektirmez.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Bahadır0606
31/03/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Kolay kullanım ve kesimi iyi
Memnun kaldım.kullanımı gayet basit ve şarzı uzun süre gidiyor
Avantajlar
Kolay kullanım
Dezavantajlar
Şimdilik yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 9000 MG9710/90 12'si 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 9000 MG9710/90 12'si 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır
2024 yılında 16.003 erkek elektrikli kişisel bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket
Her kullanım yaklaşık 11,5 dakika olmak üzere haftada 2,3 kez sakal düzeltme sıklığı esas alınmıştır
Hızlı şarj seçeneği, bir düzeltme işlemi için yeterli gücü sağlar
Satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde Philips.com.tr adresinden ürün kaydı yapıldığında geçerlidir