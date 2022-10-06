2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
10'u 1 arada: yüz, saç ve vücut
Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar
BeardSense teknolojisi
Erkek bakım setimiz, sakalınızı kısaltmanız ve şekillendirmeniz, saçınızı kısaltmanız ve vücut bakımınızı yapmanız için 10 farklı başlıkla birlikte gelir; böylece kişisel bakım ihtiyaçlarınızın tümünü kolayca karşılar.
Kendi kendini bileyen çelik bıçaklar, ekstra dayanıklı yapısıyla her kesimde net ve kontrollü sonuçlar sunar. İlk günkü keskinliğini uzun süre korur, üstelik yağlama gerektirmez.
BeardSense Teknolojisi sayesinde erkek bakım setimiz, daha yoğun bölgelerde gücü artırmak için sakal yoğunluğunu saniyede 125 kez tarar ve en iyi sonucu elde etmek için doğru gücü sağlar.
4.4
5 üzerinden
120
İncelemeler
91%
bu ürünü tavsiye ediyor
dawn_of
06/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Harika..
Urun gercekten harika tam istedigim gibi zaten bu yuzden philips aldim :) tesekkurler..
Avantajlar
Tras kalitesi cok iyi.
Dezavantajlar
Yok.. :)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5720/15 9'u 1 arada, Sakal ve Saç için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5720/15 9'u 1 arada, Sakal ve Saç için yapılmıştır
Alaaddin
05/06/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Üründen oldukça fazla memnun kaldım.
Ürünleriniz muhteşem memnuniyet açısından tek marka diyebilirim fakat markanızı sürekli tercih edenlere daha ayrıcalıklar ek indirimler uygulan malı hatta yeni bir ürün daha almayı düşünüyorum fakat fiyat dan dolayı beklemedeyim.
Avantajlar
Kendi kendini bileyen bıçklar.
Dezavantajlar
Sert taşıma çantası olmaması.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır
Martı1
10/04/2022
Türkiye
Ürün çok iyi
Kaliteli tıkanabilir olması güzel şarj süresi makul fiyatı piyasadaki cihazlara göre uygun
Avantajlar
Yıkanabilir olması
Dezavantajlar
Vücut başlığı yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır
2024 yılında 16.003 erkek elektrikli kişisel bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket
Her kullanım yaklaşık 11,5 dakika olmak üzere haftada 2,3 kez sakal düzeltme sıklığı esas alınmıştır
Hızlı şarj seçeneği, bir düzeltme işlemi için yeterli gücü sağlar
Satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde Philips.com.tr adresinden ürün kaydı yapıldığında geçerlidir