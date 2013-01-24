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    Nose trimmer series 3000

    Burun, kulak ve kaş düzeltici

    NT3650/16
    Genel Derecelendirme / 5
    • Çekme hissi olmadan üstün konfor Çekme hissi olmadan üstün konfor Çekme hissi olmadan üstün konfor
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      Nose trimmer series 3000 Burun, kulak ve kaş düzeltici

      NT3650/16
      Genel Derecelendirme / 5

      Çekme hissi olmadan üstün konfor

      Philips burun kılı alma serisi 3000, burun kılları, kulak kılları ve kaşları rahatlıkla alır. Yeni PrecisionTrim teknolojisi ve Koruyucu sistem, kılları çekmeden etkili ve kolay şekilde kıl alabilmeyi sağlamak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Nose trimmer series 3000 Burun, kulak ve kaş düzeltici

      Çekme hissi olmadan üstün konfor

      Philips burun kılı alma serisi 3000, burun kılları, kulak kılları ve kaşları rahatlıkla alır. Yeni PrecisionTrim teknolojisi ve Koruyucu sistem, kılları çekmeden etkili ve kolay şekilde kıl alabilmeyi sağlamak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Çekme hissi olmadan üstün konfor

      Philips burun kılı alma serisi 3000, burun kılları, kulak kılları ve kaşları rahatlıkla alır. Yeni PrecisionTrim teknolojisi ve Koruyucu sistem, kılları çekmeden etkili ve kolay şekilde kıl alabilmeyi sağlamak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Nose trimmer series 3000 Burun, kulak ve kaş düzeltici

      Çekme hissi olmadan üstün konfor

      Philips burun kılı alma serisi 3000, burun kılları, kulak kılları ve kaşları rahatlıkla alır. Yeni PrecisionTrim teknolojisi ve Koruyucu sistem, kılları çekmeden etkili ve kolay şekilde kıl alabilmeyi sağlamak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

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        Nose trimmer series 3000

        Nose trimmer series 3000

        Burun, kulak ve kaş düzeltici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Çekme hissi olmadan üstün konfor

        Burun kılları, kulak kılları ve kaşları maksimum konforla alın

        • Çekme hissi olmadan %100 konfor
        • Koruyucu Sistem
        • Tamamen yıkanabilir, AA pil
        • 2 kaş tarağı, çanta
        Burun, kulak ve kaşlarınızı rahatça düzeltin

        Burun, kulak ve kaşlarınızı rahatça düzeltin

        Burun ve kulak kıllarına kolayca ulaşın ve bunları etkili bir şekilde alın. Kullanmadan önce burun deliklerinizin temiz olduğundan emin olun. Düzelticiyi dikkatli bir şekilde burnunuzun içine en fazla 0,5 cm sokup yavaşça çevirin. Kulak kıllarını temizlerken kulaklarınızın temiz olduğundan emin olun. Kaşlarınızı düzeltmek için iki taraktan (3 ve 5 mm) birini oluğa yerleştirin. Kaşları istediğiniz uzunlukta ve eşit şekilde düzeltmek için cihazı tüylerin çıkış yönünün tersine doğru, hafif bir basınçla kullanın.

        Cildi koruyan sistemimiz kolay ve güvenli düzeltme sağlar

        Cildi koruyan sistemimiz kolay ve güvenli düzeltme sağlar

        Koruyucu Sistemimiz, bıçakların üzerini kapatarak cildinize asla temas etmemelerini sağlarken kılları kesici üniteye doğru güvenli şekilde yönlendiren bir tasarıma sahiptir. Koruyucu; kıl çekme, çizikler ve kesiklere karşı koruma sağlarken atlanan kılları en aza indirerek rahat ve güvenli bir düzeltme deneyimi sağlaması için özel olarak geliştirilmiştir.

        Hızlı hareket eden çift taraflı kesiciyle zahmetsizce düzeltme

        Hızlı hareket eden çift taraflı kesiciyle zahmetsizce düzeltme

        Yenilikçi kesicimiz, tüm kılları her açıdan ve her yönde hızlı ve kolay bir şekilde kesebilmeniz için çift taraflıdır. Bıçaklar uzun ömürlü olmaları için paslanmaz çelikten üretilmiştir.

        Dokulu tutma yeri ve kayar açma/kapama düğmesi

        Dokulu tutma yeri ve kayar açma/kapama düğmesi

        Cihazınızı tek elinizle kolayca açıp kapatın. Dokulu tutma yeri ıslakken bile en iyi şekilde kavranarak düzelticinizi kullanırken daha iyi kontrol etmenizi sağlar.

        Kolay temizleme için tamamen yıkanabilir

        Kolay temizleme için tamamen yıkanabilir

        Bu düzeltici suya dayanıklıdır ve musluğun altında yıkanarak kolayca temizlenir.

        AA pil pakete dahildir

        AA pil pakete dahildir

        Bu düzeltici bir AA pille çalışır. Düzelticinizi hemen kullanmaya başlayabilmeniz için pil pakete dahildir. Pili değiştirmek için alt parçayı nazikçe sola çevirerek cihazı açın. Pil bölmesine ulaşmak için alt kısmı kendinize doğru çekin.

        Uzun ömürlü

        Uzun ömürlü

        Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür ve her defasında güvenilir performans sunmaları için özel olarak geliştirilmiştir. Bu düzeltici dünya çapında geçerli 2 yıl garantilidir.

        Teknik Özellikler

        • Kesme sistemi

          Yüksek performanslı bıçaklar
          Nazik bir düzeltme için
          Kesici ünite
          Paslanmaz çelik bıçaklar

        • Kullanım kolaylığı

          Temizleme
          Tamamen yıkanabilir
          Islak ve Kuru
          Duşta kullanılabilir
          Yağlamak gerekmez
          Evet

        • Aksesuarlar

          Tarak
          • Kaş tarağı
          • 5 mm hassas tarak
          Kese
          Seyahat kesesi

        • Tasarım

          Renk
          Gri
          Gövde
          Ergonomik tutuş ve kavrama

        • Güç

          Pil Tipi
          AA

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

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