2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Çekme hissi olmadan %100 konfor
Koruyucu Sistem
Tamamen yıkanabilir, AA pil
2 kaş tarağı, kese
Burun ve kulak kıllarına kolayca ulaşın ve bunları etkili bir şekilde alın. Kullanmadan önce burun deliklerinizin temiz olduğundan emin olun. Düzelticiyi dikkatli bir şekilde burnunuzun içine en fazla 0,5 cm sokup yavaşça çevirin. Kulak kıllarını temizlerken kulaklarınızın temiz olduğundan emin olun. Kaşlarınızı düzeltmek için iki taraktan (3 ve 5 mm) birini oluğa yerleştirin. Kaşları istediğiniz uzunlukta ve eşit şekilde düzeltmek için cihazı tüylerin çıkış yönünün tersine doğru, hafif bir basınçla kullanın.
Güvenlik ve konfor için tasarlanmış burun, kulak ve kaş düzeltici Koruyucu Sistem, doğrudan cilt teması sağlamamaları için bıçakları kapatır. Ayrıca, kaçırılan tüyleri en aza indirmek ve tüylerin çekilmesini engellemek için tasarlanmıştır.
Yenilikçi, çift taraflı hassas düzelticimiz tüm açılardan ve her yönde hızlı ve zahmetsiz kesim yapar.
4.3
5 üzerinden
23
İncelemeler
86%
bu ürünü tavsiye ediyor
Desperado19
03/07/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Kullanışlı Güvenli Pratik
Öncelikle suya dayanıklı olması temizlik ve hijyen açısından çok iyi.Küçük yer kaplamıyor kullanımı kolay. Bıcakları iki yönlü Olarak değilde tamamı olsaydı kullanımı daha kolay olurdu diye düşünüyorum.Burun ve kulak için kullandım ve çekme batma olmadı. Ağda yakma vs berbere gitmeye gerek kalmadan kendim hallediyorum.Paketin içinde kılıfıda çıkıyor parçalarını saklamada ve muhafaza etmekte kolaylık sağlıyor.Son olarak ürün hafif kullanışlı ben 2 aya yakın kullanıyorum. Gönül rahatlığı ile alabilirsiniz tavsiye ediyorum
Avantajlar
Hafif Kullanışlı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Burun, kulak ve kaş düzeltici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Burun, kulak ve kaş düzeltici için yapılmıştır
11/06/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
epilasyon makinesi
Küçük tüyleri almada iyidir ve arkadaşlarıma tavsiye ettim ve onlar da beğendi ve şimdi ben ve ailem kullanıyoruz
Avantajlar
İyidir ve kolayca çıkarılamayan küçük tüyleri alır.
Dezavantajlar
Dezavantajları yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Burun, kulak ve kaş düzeltici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Burun, kulak ve kaş düzeltici için yapılmıştır
Aloha94
02/06/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Bu ürün harika! Kesinlikle kullanmalısınız
Öncelikle ürün kaş düzeltmede efsane, Suya dayanaklı olması kolaylıkla temizlenmesini sağlıyor. Pil performansı şimdilik güzel yalnız şarjlı olsaydı tadından yenmezdi. Dış görünüşüne önem veren ve bakımlı olmak isteyen her erkeğe öneriyorum :)
Avantajlar
Suya dayanıklı olması, Kademeli başlıkları, Hızlı kesici bıçakları, portatif ve taşınabilir olması
Dezavantajlar
Pil ile çalışması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Burun, kulak ve kaş düzeltici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Burun, kulak ve kaş düzeltici için yapılmıştır
2024 yılında 16.003 erkek elektrikli kişisel bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket