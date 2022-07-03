Bir süredir kullanıyorum, benim ihtiyacımı karşılayan bir ürün oldu. Benim için en önemli ve tek kriter kılları yolmadan, cildimi kesmeden işimi halledebilmemdi. Kökünden kesmeyip kısalttığı için de herhangi bir yaralanmaya ya da yolmaya sebep olmuyor. Hatta bıyıklarımı bile kısalttım bu ürünle, bence onda da gayet başarılı. Dolayısıyla benim ihtiyacımı fazlasıyla karşıladı. Ergonomik bir ürün olduğunu düşünüyorum. Tutuşu, ağırlığı ve sesi normal. Başlığının yıkanabilir olması çok önemli. Bu açıdan çok beğendim. Bence tek eksisi şarjlı değil pilli olması ama kalem pille çalıştığı için o da çok mühim değil, sonuçta her yerde bulabiliyoruz. İçinde piliyle geliyor zaten. Fiyat/performans olarak başarılı ve yeterli bence.