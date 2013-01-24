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Çekme hissi olmadan üstün konfor
Philips burun kılı alma serisi 3000, burun kılları, kulak kılları ve kaşları rahatlıkla alır. Yeni PrecisionTrim teknolojisi ve Koruyucu sistem, kılları çekmeden etkili ve kolay şekilde kıl alabilmeyi sağlamak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çekme hissi olmadan üstün konfor
Philips burun kılı alma serisi 3000, burun kılları, kulak kılları ve kaşları rahatlıkla alır. Yeni PrecisionTrim teknolojisi ve Koruyucu sistem, kılları çekmeden etkili ve kolay şekilde kıl alabilmeyi sağlamak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Çekme hissi olmadan üstün konfor
Philips burun kılı alma serisi 3000, burun kılları, kulak kılları ve kaşları rahatlıkla alır. Yeni PrecisionTrim teknolojisi ve Koruyucu sistem, kılları çekmeden etkili ve kolay şekilde kıl alabilmeyi sağlamak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çekme hissi olmadan üstün konfor
Philips burun kılı alma serisi 3000, burun kılları, kulak kılları ve kaşları rahatlıkla alır. Yeni PrecisionTrim teknolojisi ve Koruyucu sistem, kılları çekmeden etkili ve kolay şekilde kıl alabilmeyi sağlamak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Burun, kulak ve kaş düzeltici
Philips Online Mağaza fiyatı
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Burun ve kulak kıllarına kolayca ulaşın ve bunları etkili bir şekilde alın. Kullanmadan önce burun deliklerinizin temiz olduğundan emin olun. Düzelticiyi dikkatli bir şekilde burnunuzun içine en fazla 0,5 cm sokup yavaşça çevirin. Kulak kıllarını temizlerken kulaklarınızın temiz olduğundan emin olun. Kaşlarınızı düzeltmek için iki taraktan (3 ve 5 mm) birini oluğa yerleştirin. Kaşları istediğiniz uzunlukta ve eşit şekilde düzeltmek için cihazı tüylerin çıkış yönünün tersine doğru, hafif bir basınçla kullanın.
Koruyucu Sistemimiz, bıçakların üzerini kapatarak cildinize asla temas etmemelerini sağlarken kılları kesici üniteye doğru güvenli şekilde yönlendiren bir tasarıma sahiptir. Koruyucu; kıl çekme, çizikler ve kesiklere karşı koruma sağlarken atlanan kılları en aza indirerek rahat ve güvenli bir düzeltme deneyimi sağlaması için özel olarak geliştirilmiştir.
Yenilikçi kesicimiz, tüm kılları her açıdan ve her yönde hızlı ve kolay bir şekilde kesebilmeniz için çift taraflıdır. Bıçaklar uzun ömürlü olmaları için paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Cihazınızı tek elinizle kolayca açıp kapatın. Dokulu tutma yeri ıslakken bile en iyi şekilde kavranarak düzelticinizi kullanırken daha iyi kontrol etmenizi sağlar.
Bu düzeltici suya dayanıklıdır ve musluğun altında yıkanarak kolayca temizlenir.
Bu düzeltici bir AA pille çalışır. Düzelticinizi hemen kullanmaya başlayabilmeniz için pil pakete dahildir. Pili değiştirmek için alt parçayı nazikçe sola çevirerek cihazı açın. Pil bölmesine ulaşmak için alt kısmı kendinize doğru çekin.
Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür ve her defasında güvenilir performans sunmaları için özel olarak geliştirilmiştir. Bu düzeltici dünya çapında geçerli 2 yıl garantilidir.
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