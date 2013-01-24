Burun, kulak ve kaşlarınızı rahatça düzeltin

Burun ve kulak kıllarına kolayca ulaşın ve bunları etkili bir şekilde alın. Kullanmadan önce burun deliklerinizin temiz olduğundan emin olun. Düzelticiyi dikkatli bir şekilde burnunuzun içine en fazla 0,5 cm sokup yavaşça çevirin. Kulak kıllarını temizlerken kulaklarınızın temiz olduğundan emin olun. Kaşlarınızı düzeltmek için iki taraktan (3 ve 5 mm) birini oluğa yerleştirin. Kaşları istediğiniz uzunlukta ve eşit şekilde düzeltmek için cihazı tüylerin çıkış yönünün tersine doğru, hafif bir basınçla kullanın.