Bu puanı seçtim çünkü kıl ve tüy almada başarısız. Dakikalarca çalıştırdığım halde hiçbir şey almıyor. Bir de ön kafayı çalıştırmak için defalarca çıkartıp yeniden takıyorum. Dönen sarı mil zannederim kafadaki iki parçalı beyaz parçaya temas etmiyor. Garantisi içinde yetkili servise vermesi için kızımla gönderdim, bakalım ne olacak. Şu anda satışı yapılmayan eski Philips kıl tüy alma makinesini yıllarca çok randımanlı kullandım. Ön kafası arıza yapmıştı ancak artık o parça bulunmadığı için bunu almıştım.