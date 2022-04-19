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  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
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  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
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  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
  • Çekme hissi olmadan üstün konfor
  • Çekme hissi olmadan üstün konfor

Nose trimmer series 1000Burun ve kulak kılı düzeltici

NT1650/16

3.2
| (5) İncelemeler
Çekme hissi olmadan üstün konfor
Philips 1000 Serisi Burun Kılı Düzeltici, istenmeyen burun ve kulak tüylerini nazikçe alır. Yeni PrecisionTrim teknolojisi ve Koruyucu sistemi çekmeden etkili bir şekilde burun ve kulak kıllarını almanızı sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin
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Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli erkek bakım markası1

Burun ve kulak tüylerini maksimum konforla alın

Çekme hissi olmadan üstün konfor

  • Çekme hissi olmadan %100 konfor

  • Koruyucu Sistem

  • Tamamen yıkanabilir, AA pil

Burun ve kulak kıllarını düzeltin

Burun ve kulak kıllarını düzeltin

İstenmeyen burun ve kulak kıllarına kolayca ulaşın ve kıllardan rahat bir şekilde kurtulun. Cihazı kullanmadan önce burun deliklerinizi temiz olduğundan emin olun. Düzelticiyi dikkatli bir şekilde burnunuzun içine en fazla 0,5 cm sokup yavaşça çevirin. Kulak kıllarını temizlerken kulaklarınızın temiz olduğundan emin olun.

Sıyrık ve kesik olmadan kolay ve verimli kırpma

Sıyrık ve kesik olmadan kolay ve verimli kırpma

Güvenlik ve konfor için tasarlanmış burun, kulak ve kaş düzeltici Koruyucu Sistem, doğrudan cilt teması sağlamamaları için bıçakları kapatır. Ayrıca, kaçırılan tüyleri en aza indirmek ve tüylerin çekilmesini engellemek için tasarlanmıştır.

Tüm açılardan zahmetsiz düzeltme

Tüm açılardan zahmetsiz düzeltme

Yenilikçi, çift taraflı hassas düzelticimiz tüm açılardan ve her yönde hızlı ve zahmetsiz kesim yapar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.2

5 üzerinden

5

İncelemeler

4
3
1

19/04/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

kullanışlı değil

Ürün tam almıyor diplere ulaşmıyor o yüzden tercih etmeyebilirsiniz

Avantajlar

Yok

Dezavantajlar

Almıyor

Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır

Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır

12/03/2021

Türkiye

Türkiye

Dayanıklı, kullanışlı. Sorunsuz. Pil mükemmel!

Dayanıklı, kullanışlı. Sorunsuz. Pil mükemmel! Yıllardır kullanıyorum.

Avantajlar

Dayanıklı ve tam ihtiyaca göre.

Dezavantajlar

Yok.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır

25/08/2022

Türkiye

Türkiye

Çok kullanışlı değil.

Normal ucuz olan burun kıl alma makinaları daha iyi kıl alıyor. Ben memnun kalmadım.

Avantajlar

Yok

Dezavantajlar

İyi kıl almıyor.

Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır

Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır

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