2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
NT1650/16
Çekme hissi olmadan %100 konfor
Koruyucu Sistem
Tamamen yıkanabilir, AA pil
İstenmeyen burun ve kulak kıllarına kolayca ulaşın ve kıllardan rahat bir şekilde kurtulun. Cihazı kullanmadan önce burun deliklerinizi temiz olduğundan emin olun. Düzelticiyi dikkatli bir şekilde burnunuzun içine en fazla 0,5 cm sokup yavaşça çevirin. Kulak kıllarını temizlerken kulaklarınızın temiz olduğundan emin olun.
Güvenlik ve konfor için tasarlanmış burun, kulak ve kaş düzeltici Koruyucu Sistem, doğrudan cilt teması sağlamamaları için bıçakları kapatır. Ayrıca, kaçırılan tüyleri en aza indirmek ve tüylerin çekilmesini engellemek için tasarlanmıştır.
Yenilikçi, çift taraflı hassas düzelticimiz tüm açılardan ve her yönde hızlı ve zahmetsiz kesim yapar.
3.2
5 üzerinden
5
İncelemeler
lxbrk
19/04/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
kullanışlı değil
Ürün tam almıyor diplere ulaşmıyor o yüzden tercih etmeyebilirsiniz
Avantajlar
Yok
Dezavantajlar
Almıyor
Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır
Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır
T@l@T
12/03/2021
Türkiye
Dayanıklı, kullanışlı. Sorunsuz. Pil mükemmel!
Dayanıklı, kullanışlı. Sorunsuz. Pil mükemmel! Yıllardır kullanıyorum.
Avantajlar
Dayanıklı ve tam ihtiyaca göre.
Dezavantajlar
Yok.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır
Marangoz
25/08/2022
Türkiye
Çok kullanışlı değil.
Normal ucuz olan burun kıl alma makinaları daha iyi kıl alıyor. Ben memnun kalmadım.
Avantajlar
Yok
Dezavantajlar
İyi kıl almıyor.
Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır
Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır
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