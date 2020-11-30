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Philips burun kılı alma serisi 1000, istenmeyen burun ve kulak tüylerini nazikçe alır. Yeni PrecisionTrim teknolojisi ve Koruyucu sistem, çekiştirmeden etkili şekilde kıl alabilmeyi sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çekme hissi olmadan üstün konfor
Philips burun kılı alma serisi 1000, istenmeyen burun ve kulak tüylerini nazikçe alır. Yeni PrecisionTrim teknolojisi ve Koruyucu sistem, çekiştirmeden etkili şekilde kıl alabilmeyi sağlar. Tüm faydaları görün
Çekme hissi olmadan üstün konfor
Philips burun kılı alma serisi 1000, istenmeyen burun ve kulak tüylerini nazikçe alır. Yeni PrecisionTrim teknolojisi ve Koruyucu sistem, çekiştirmeden etkili şekilde kıl alabilmeyi sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çekme hissi olmadan üstün konfor
Philips burun kılı alma serisi 1000, istenmeyen burun ve kulak tüylerini nazikçe alır. Yeni PrecisionTrim teknolojisi ve Koruyucu sistem, çekiştirmeden etkili şekilde kıl alabilmeyi sağlar. Tüm faydaları görün