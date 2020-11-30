Hızlı hareket eden çift taraflı kesiciyle zahmetsizce düzeltme

Yenilikçi kesicimiz, tüm kılları her açıdan ve her yönde hızlı ve kolay bir şekilde kesebilmeniz için çift taraflıdır. Bıçaklar uzun ömürlü olmaları için paslanmaz çelikten üretilmiştir.