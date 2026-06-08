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  • Tüm bakım ihtiyaçlarınız için tek makine
  • Tüm bakım ihtiyaçlarınız için tek makine
  • Tüm bakım ihtiyaçlarınız için tek makine
  • Tüm bakım ihtiyaçlarınız için tek makine
  • Tüm bakım ihtiyaçlarınız için tek makine
  • Tüm bakım ihtiyaçlarınız için tek makine
  • Tüm bakım ihtiyaçlarınız için tek makine
  • Tüm bakım ihtiyaçlarınız için tek makine
  • Tüm bakım ihtiyaçlarınız için tek makine
  • Tüm bakım ihtiyaçlarınız için tek makine
  • Tüm bakım ihtiyaçlarınız için tek makine
  • Tüm bakım ihtiyaçlarınız için tek makine
  • Tüm bakım ihtiyaçlarınız için tek makine
  • Tüm bakım ihtiyaçlarınız için tek makine
  • Tüm bakım ihtiyaçlarınız için tek makine
  • Tüm bakım ihtiyaçlarınız için tek makine
  • Tüm bakım ihtiyaçlarınız için tek makine

All-in-One Trimmer 3000 Series9'u 1 Arada Erkek Bakım Seti

MG3946/15

4.2
| (195) İncelemeler | 81% bu ürünü tavsiye ediyor
Tüm bakım ihtiyaçlarınız için tek makine
Çok yönlü ve verimli bir kişisel bakım deneyimi için tasarlandı. Kendi kendini bileyen çelik bıçaklar, zamanla azalmayan kesim performansı ve hassasiyet sunarken, yuvarlatılmış uçlar daha konforlu bir tıraş deneyimi sağlar. 9 farklı başlığa sahip bu erkek bakım seti, tüm bakım ihtiyaçlarınızı etkili bir şekilde karşılamak için gereken çok yönlülüğü sunar.
Tüm avantajları görüntüleyin
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Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli erkek bakım markası1

Yüz, saç ve vücut için

Tüm bakım ihtiyaçlarınız için tek makine

  • Yuvarlatılmış uçlara sahip bıçaklar

  • Kendi kendini bileyen bıçaklar

  • LED şarj ve düşük pil göstergesi

  • Hassas bölge tarağı

  • Ayarlanabilir Tarak (3-7 mm)

Tüm bakım ihtiyaçlarınız için 9 başlık

Tüm bakım ihtiyaçlarınız için 9 başlık

Erkek bakım setimiz, sakalınızı kısaltmanız ve şekillendirmeniz, saçınızı kısaltmanız ve vücut bakımınızı yapmanız için 9 farklı başlıkla birlikte gelir; böylece kişisel bakım ihtiyaçlarınızın tümünü kolayca karşılar.

İdeal sakalınıza zahmetsiz ve net bir kesim ile ulaşın

İdeal sakalınıza zahmetsiz ve net bir kesim ile ulaşın

Düzelticinin bıçakları ve sakal tarakları, istediğiniz görünüme kolayca ulaşmanızı sağlayan temiz ve düzgün hatlar oluşturur.

Saçınızı dilediğiniz gibi kesin

Saçınızı dilediğiniz gibi kesin

Saç kesme tarağını takın ve farklı uzunluk ayarlarından birini seçerek saç stilinizi evde kolayca koruyun.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.2

5 üzerinden

195

İncelemeler

81%

bu ürünü tavsiye ediyor

08/06/2026

Türkiye

Türkiye

Philips Çalışanı

Doğrulanmış alıcı

Çok Başarılı, F/P ürünü

Ürün kaliteli ve bütün ihtiyeçlarımı karşılıyor. Fiyat olarak da gayet iyi.

Avantajlar

Çok fazla Tıraş opsiyonu var, çok başarılı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer 3000 Series MG3930/15 7'si 1 Arada Erkek Bakım Seti için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer 3000 Series MG3930/15 7'si 1 Arada Erkek Bakım Seti için yapılmıştır

16/02/2026

Türkiye

Türkiye

Gayet iyi

Hakkını veren amacına uygun bir ürün.Tavsiye ederim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3710/15 6'sı 1 arada, Yüz için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3710/15 6'sı 1 arada, Yüz için yapılmıştır

27/12/2023

Türkiye

Türkiye

Çok sevdim

Bu ürünün daha eski bir versiyonunu kullanıyordum. Şimdi daha hafif ve daha pratik. Bıçakları da daha keskin. Açıp kapama düğmesi ile ilgili ufak bir sıkıntı yaşıyorum ama çok da dert değil. Bu fiyata bu performans bence çok iyi.

Avantajlar

Hafifliği

Dezavantajlar

Açma kapama düğmesi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3720/15 7'si 1 arada, Yüz ve Saç için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3720/15 7'si 1 arada, Yüz ve Saç için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2024 yılında 16.003 erkek elektrikli kişisel bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket 

  1. Satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde Philips.com.tr adresinden ürün kaydı yapıldığında geçerlidir.