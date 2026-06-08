2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yuvarlatılmış uçlara sahip bıçaklar
Kendi kendini bileyen bıçaklar
LED şarj göstergesi
Ayarlanabilir Taraklar (3-7 mm)
Erkek bakım setimiz, sakalınızı kısaltıp şekillendirmenizi ve saçınızı kısaltmanızı sağlayan 7 farklı başlıkla birlikte gelir; böylece saç ve sakal bakımınızı zahmetsizce tamamlamanızı sağlar.
Düzelticinin bıçakları ve sakal tarakları, istediğiniz görünüme kolayca ulaşmanızı sağlayan temiz ve düzgün hatlar oluşturur.
Saç kesme tarağını takın ve farklı uzunluk ayarlarından birini seçerek saç stilinizi evde kolayca koruyun.
4.2
5 üzerinden
195
İncelemeler
81%
bu ürünü tavsiye ediyor
B.S.34
08/06/2026
Türkiye
Philips Çalışanı
Doğrulanmış alıcı
Çok Başarılı, F/P ürünü
Ürün kaliteli ve bütün ihtiyeçlarımı karşılıyor. Fiyat olarak da gayet iyi.
Avantajlar
Çok fazla Tıraş opsiyonu var, çok başarılı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme All-in-One Trimmer 3000 Series MG3930/15 7'si 1 Arada Erkek Bakım Seti için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme All-in-One Trimmer 3000 Series MG3930/15 7'si 1 Arada Erkek Bakım Seti için yapılmıştır
Mhmmd
16/02/2026
Türkiye
Gayet iyi
Hakkını veren amacına uygun bir ürün.Tavsiye ederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3710/15 6'sı 1 arada, Yüz için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3710/15 6'sı 1 arada, Yüz için yapılmıştır
Umuty
27/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Çok sevdim
Bu ürünün daha eski bir versiyonunu kullanıyordum. Şimdi daha hafif ve daha pratik. Bıçakları da daha keskin. Açıp kapama düğmesi ile ilgili ufak bir sıkıntı yaşıyorum ama çok da dert değil. Bu fiyata bu performans bence çok iyi.
Avantajlar
Hafifliği
Dezavantajlar
Açma kapama düğmesi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3720/15 7'si 1 arada, Yüz ve Saç için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3720/15 7'si 1 arada, Yüz ve Saç için yapılmıştır
2024 yılında 16.003 erkek elektrikli kişisel bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket
Satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde Philips.com.tr adresinden ürün kaydı yapıldığında geçerlidir.