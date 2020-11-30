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Plağı %99,9'a varan oranda yok eder3
Hepimiz diş ipi kullanmamız gerektiğini biliriz ama genellikle kullanmayız. Harika bir haberimiz var; artık daha kolay ve hızlı bir alternatif sunuyoruz. AirFloss, sıradan diş ipinin aksine sizi uğraştırmadan dişlerinizin arasını hava ve su püskürterek temizler.
Diş ipi kadar etkili ve temiz²
En çok işimize yarayan alternatifler, bize zaman kazandıran ve bunu yaparken kaliteden ödün vermeyenlerdir. AirFloss Ultra kullanmak yalnızca 60 saniyenizi alır ve plağı yok etmede tıpkı bir diş ipi kadar etkilidir². İşte her yönden faydalı bir ürün!
Diş eti sağlığını 2 haftada iyileştirir²
Diş etlerinizin sağlıklı olması için diş fırçalamaktan daha fazlası gereklidir. AirFloss, plağı %99,9'a varan oranda yok eder³ ve kullanıcıların %97'sinin diş eti sağlığını iyileştirdiği kanıtlanmıştır². Ayrıca, diş ipine kıyasla diş etlerinize daha hassas davranır⁴.
1 ABD'de gerçekleştirilen ankete katılan kullanıcıların/hastaların %89'u kullanımının, diş ipine kıyasla daha kolay olduğunu bildirmiştir
2 Hafif veya orta derecede diş eti iltihabı yaşayan hastalarda manuel bir diş fırçası ve antimikrobik ağız çalkalayıcı ile birlikte kullanıldığında
3 İyileşen bölgelerden; Bir laboratuvar çalışmasında, gerçek ağız içi sonuçlar değişiklik gösterebilir
4 ABD'deki hastaların katıldığı anket