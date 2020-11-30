Philips Sonicare Airfloss



Philips Sonicare AirFloss sayesinde artık dişlerinizin arasını temizlemenin daha kolay bir yolu var. Sıradan diş ipinin aksine Philips Sonicare AirFloss, kolunuzu yormadan dişlerinizin arasını temizlemenize olanak tanır. Ağız sağlığı konusunda kaliteden ödün vermeyen bir alternatiftir. Güçlü ağız duşunu su veya sıvı ağız bakım suyu ile doldurun, başlığı diş eti hizasında tutun ve plağı yalnızca 60 saniyede yok edin. Sağlıklı diş etlerine merhaba deyin.

