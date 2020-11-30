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    Ürünler

    Philips Sonicare AirFloss
    Dişlerinizin arasını temizlemenin kolay yolu¹

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    Philips Sonicare AirFloss'un gücü

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    Dişlerinizin arasındaki plağı yok etmenin kolay yolu Simge
    Plağı %99,9'a varan oranda yok eder3

    Plağı %99,9'a varan oranda yok eder3

     

    Hepimiz diş ipi kullanmamız gerektiğini biliriz ama genellikle kullanmayız. Harika bir haberimiz var; artık daha kolay ve hızlı bir alternatif sunuyoruz. AirFloss, sıradan diş ipinin aksine sizi uğraştırmadan dişlerinizin arasını hava ve su püskürterek temizler.

    Diş ipi kadar etkili ve temiz Simge
    Diş ipi kadar etkili ve temiz²

    Diş ipi kadar etkili ve temiz²

     

    En çok işimize yarayan alternatifler, bize zaman kazandıran ve bunu yaparken kaliteden ödün vermeyenlerdir. AirFloss Ultra kullanmak yalnızca 60 saniyenizi alır ve plağı yok etmede tıpkı bir diş ipi kadar etkilidir². İşte her yönden faydalı bir ürün!

    Diş eti sağlığını 2 haftada iyileştirir Simge
    Diş eti sağlığını 2 haftada iyileştirir²

    Diş eti sağlığını 2 haftada iyileştirir²

     

    Diş etlerinizin sağlıklı olması için diş fırçalamaktan daha fazlası gereklidir. AirFloss, plağı %99,9'a varan oranda yok eder³ ve kullanıcıların %97'sinin diş eti sağlığını iyileştirdiği kanıtlanmıştır². Ayrıca, diş ipine kıyasla diş etlerinize daha hassas davranır⁴.

    Olağanüstü güce sahip ağız duşu

    AirFloss Ultra

    AirFloss Ultra

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    Philips Online Mağaza fiyatı
    Önerilen perakende satış fiyatı: 599,99 TL
    Renk seç
    Renk seç
    Beyaz
    • Su veya ağız bakım suyu ile doldurun
    • Başlığı dişlerinizin arasına doğru tutun
    • Plağı yalnızca 60 saniye içinde yok edin
    • 3 ayar ile temizleme işleminizi güçlendirin
    Philips Online Mağaza fiyatı
    Önerilen perakende satış fiyatı: 599,99 TL
    Daha fazla bilgi

    AirFloss'un öne çıkma nedeni

    Yüzde 95
    Sürekli diş ipi kullanmayan ve AirFloss'u deneyenler, kullanımının kolay olduğunu söyledi⁴
    Yüzde 96
    Sürekli diş ipi kullanmayanlar, AirFloss'u haftada dört veya daha fazla gün kullanmaya devam etti⁴
    Yüzde 89
    Diş ipi kullanmaya kıyasla kullanımının daha kolay olduğunu söyledi⁴
    Philips Sonicare diş fırçası modelleri

    Philips Sonicare teknolojisini keşfedin.

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    Sonicare Airfloss Pro Müşteri Görüşleri

    AirFloss'un neler yapabileceğine göz atın

    Diş eti iltihabına ve diş eti kanamasına yol açan nedir? Airfloss, diş fırçanızın yetersiz kaldığı hangi konularda size yardımcı olabilir? Sağlıklı diş etlerine sahip olma hakkındaki bilgileri burada bulabilirsiniz.
    Şimdi izleyin
    Diş ipi kullanmayı kolaylaştırmayı bize bırakın

    AirFloss başlığınızı değiştirmenin vakti geldi mi?

    En iyi sonuçlar için her 6 ayda bir AirFloss başlığınızı değiştirmenizi öneririz.
    Şimdi değiştirin

    Sağlıklı bir gülümseme için beş adımlı rutinimiz

    Philips Sonicare Airfloss Simge

    Philips Sonicare Airfloss


    Philips Sonicare AirFloss sayesinde artık dişlerinizin arasını temizlemenin daha kolay bir yolu var. Sıradan diş ipinin aksine Philips Sonicare AirFloss, kolunuzu yormadan dişlerinizin arasını temizlemenize olanak tanır. Ağız sağlığı konusunda kaliteden ödün vermeyen bir alternatiftir. Güçlü ağız duşunu su veya sıvı ağız bakım suyu ile doldurun, başlığı diş eti hizasında tutun ve plağı yalnızca 60 saniyede yok edin. Sağlıklı diş etlerine merhaba deyin.

    1 ABD'de gerçekleştirilen ankete katılan kullanıcıların/hastaların %89'u kullanımının, diş ipine kıyasla daha kolay olduğunu bildirmiştir

    2 Hafif veya orta derecede diş eti iltihabı yaşayan hastalarda manuel bir diş fırçası ve antimikrobik ağız çalkalayıcı ile birlikte kullanıldığında
    3 İyileşen bölgelerden; Bir laboratuvar çalışmasında, gerçek ağız içi sonuçlar değişiklik gösterebilir
    4 ABD'deki hastaların katıldığı anket

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