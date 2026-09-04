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Ürünle birlikte neden adaptör verilmiyor?

Philips olarak, plastik atıkları azaltma konusunda kararlıyız. Çevreyi korumaya yönelik çalışmalarımız kapsamında, bazı Philips ürünleri artık USB güç adaptörüyle birlikte sunulmamaktadır. Bu durum uygun görünmese de sizi temin ederiz ki bunun nedeni, çoğu tüketicinin halihazırda bir veya birden fazla USB duvar tipi adaptöre sahip olmasıdır. 

USB güç adaptörüyle kullanılabilecek ürünle birlikte USB şarj kabloları sağlamaya devam edeceğiz. 
 
Aşağıda Philips ürününüzle birlikte kullanabileceğiniz güç adaptörüyle ilgili daha fazla bilgi verilmiştir. 

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: MG5950/15 , MG7950/15 , MG7940/15 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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