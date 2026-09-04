Philips Destek Ürünle birlikte neden adaptör verilmiyor?

Philips olarak, plastik atıkları azaltma konusunda kararlıyız. Çevreyi korumaya yönelik çalışmalarımız kapsamında, bazı Philips ürünleri artık USB güç adaptörüyle birlikte sunulmamaktadır. Bu durum uygun görünmese de sizi temin ederiz ki bunun nedeni, çoğu tüketicinin halihazırda bir veya birden fazla USB duvar tipi adaptöre sahip olmasıdır.



USB güç adaptörüyle kullanılabilecek ürünle birlikte USB şarj kabloları sağlamaya devam edeceğiz.



Aşağıda Philips ürününüzle birlikte kullanabileceğiniz güç adaptörüyle ilgili daha fazla bilgi verilmiştir.

USB adaptörünü Philips.com adresinden satın alabilir miyim? Philips USB güç adaptörü satın alma olanağı ülkeye göre değişir. Philips.com sitesinde aşağıdaki adaptörlerden birini (HQ87 veya WAA1001/WA2001) arayabilir ya da "USB duvar tipi adaptör" veya "duvar tipi adaptör" araması yapabilirsiniz. Aradığınızı bulamazsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Zaten bir USB güç adaptörüm var Zaten bir USB güç adaptörünüz varsa güç adaptörünün sertifikalı olduğundan, güvenlik standartlarını karşıladığından ve tercihen güvenilir bir markanın ürünü olduğundan emin olun. Güvenli şarj için aşağıdaki güvenlik standartlarına bakın: Giriş voltajı: 100-240 V.

Çıkış voltajı: 5 V.

Güç çıkışı: 1 A veya üzeri.

Ürününüzü örneğin banyo gibi nemli bir ortamda kullanmak veya şarj etmek istiyorsanız her zaman sıçramaya karşı dayanıklı (IPX4) bir adaptör kullanın. USB güç adaptörüm yok Sıçramaya karşı dayanıklı (IPX4) bir adaptör öneririz. Bu adaptörü Philips çevrimiçi mağazasından veya başka bir perakendeciden edinebilirsiniz. Adaptör üzerinde "IPX4" metni veya sembolü olup olmadığına bakın.



HQ87 IPX4 duvar tipi adaptörün bir örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

Not: Sıçramaya karşı dayanıklı veya IPX4 olduğunu belirten simgeler ve resimler ülkeye göre değişir. Ürününüze bağlı olarak önerilen USB duvar şarj cihazları için kullanım kılavuzunuza bakın.

Ürün kategorisi Önerilen adaptör Philips Bakım ve Güzellik: OneBlade, Tıraş Makineleri, Kadınlara Özel Tıraş Makineleri, Bakım Setleri ve Saç Kesme Makineleri Philips HQ87 sıçramaya karşı dayanıklı IPX4 adaptör. Philips Sonicare: Elektrikli diş fırçaları ve ağız duşları Philips WAA1001 sıçramaya karşı dayanıklı IPX4 adaptör (Beyaz)

Philips WAA2001 sıçramaya karşı dayanıklı IPX4 adaptör (Siyah) Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Sürdürülebilirlik hedeflerimiz hakkında daha fazla bilgiye Philips.com adresinden ulaşabilirsiniz

