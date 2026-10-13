Philips Burun Kılı Alma Makinemi nasıl kullanırım?

Ürününüzde hassas düzeltme başlığı varsa sakalınızı, favorilerinizi ve boyun kıllarınızı şekillendirmek ve korumak için bu başlığı kullanabilirsiniz. En etkili düzeltme için tarağın düz kısmını cildinize yerleştirin ve düzelticiyi yavaşça hareket ettirin. Tüylerin uzama yönünün tersine doğru hafif baskı uygulayın.



Detaylı düzeltme sağlayan taraklar şu uzunluk ve tasarımlarda gelir:



Detaylı düzeltme sağlayan tarak M = kalan tüy uzunluğu 3 mm veya 0,12 inç

Detaylı düzeltme sağlayan tarak L = kalan tüy uzunluğu 5 mm veya 0,19 inç



Not: İlk kez kullanırken, hassas düzeltme başlığını her zaman tarağıyla birlikte kullanın. Daha sonra, bu aparatı tarakla veya taraksız olarak kullanabilirsiniz. Hassas düzelticiyi tarak olmadan kullandığınızda, temas ettiği tüm kılları keseceğini unutmayın.