Philips Burun Kılı Alma Makinemi nasıl kullanırım?
Philips burun kılı alma makinesi; burun, kulak ve kaş kıllarını rahatça düzelten çok işlevli bir cihazdır. Makinenin nasıl kullanılacağını görmek için aşağıdaki videoyu izleyin ve burun kılı alma makinesini nasıl kullanacağınıza dair daha ayrıntılı talimatlar için aşağıdaki bölümlere bakın.
Burun kılı alma makinelerinde her iki tarafında kesici ünite bulunan modeller gibi koruyucu bir muhafaza bulunur ve bıçakların ciltle doğrudan temas etmemesi sağlanır. Koruyucu muhafaza kısa kılları bırakır. Kesik, batık tüy veya kıl çekme riski olmadan temiz bir görünüm sağlar.
Düzelticiyi burnunuza yerleştirin. Farklı yönlerde uzayan kılları yakalamak için düzeltme başlığını çevirin. Düzeltme başlığını burun deliklerinize çok fazla sokmayın. Döner uçlu başlıkları yaklaşık 5 mm sokun. Doğrusal uçlu düzeltme başlıklarını ise yaklaşık 12 mm sokun. Dönerken gıdıklanma etkisini azaltmak için düzelticinin düz tarafını cildinize tutabilirsiniz.
Kaşlarınızı düzeltirken her zaman kaş tarağını düzeltme başlığına takın. Tarak, kılları istediğiniz uzunlukta kesmenizi sağlar.
Bu cihazda burun ve kulak kıllarınızı düzeltmek için aynı kesme ünitesi kullanılabilir.
Düzeltme işleminden önce cihazınızın temiz olduğundan ve burnunuz ve kulağınızda mukus veya kulak kiri bulunmadığından emin olun.
Burun kılı alma makinesini kullandıktan sonra kalan kıllar görmek normaldir. Kıllar, (partiküllerin vücuda girmesine izin vermeyen bir savunma sistemi olarak) güvenli ve rahat bir koruma sağlamaya devam edecekleri şekilde kısaltılır. Her kullanımdan sonra iyice temizleyin.
Cihazı açın ve kesici üniteyi burnunuzun içine yerleştirin. Düzeltme başlığını burun deliklerinize çok fazla (yaklaşık 5 mm/12 mm) sokmayın.
Düzeltme başlığını burun deliklerinden içeri ve dışarı doğru hareket ettirin. Tüyleri daha kısa bir uzunlukta kesmek için sert, döner bir hareket uygulayın. Düzeltme dişlerinin bulunduğu tarafların tüylere temas ettiğinden emin olun.
Her kullanımdan sonra iyice temizleyin.
Cihazı açın ve kılları kesmek için düzeltme başlığını kulak kenarı boyunca yavaşça hareket ettirin. Düzeltme dişlerinin bulunduğu tarafın kıllara temas ettiğinden emin olun.
Düzeltme başlığını dış kulak kanalına dikkatlice yerleştirin. Düzeltme başlığını kulak kanalınıza çok fazla (yaklaşık 5 mm/12 mm) sokmayın.
Dış kulak kanalınızdaki tüm istenmeyen kıllardan kurtulmak için düzeltme başlığını hareket ettirin.
Her kullanımdan sonra iyice temizleyin.
Kaşlarınızı kılların uzama yönüne doğru tarayın.
Ürünün kapalı olduğundan emin olun. Kaş tarağını düzeltme başlığına geçirin. Kısa kaş tarağı, kaşı 3 mm uzunluğunda keser. Uzun tarak ise kaşı 5 mm uzunluğunda kesebilir.
Cihazınızı açın.
Tarağı, kaşın dış ucundan burna doğru kaş üzerinde hareket ettirin (kılların uzama yönünün tersine doğru).
Her kullanımdan sonra iyice temizleyin.
Ürününüzde hassas düzeltme başlığı varsa sakalınızı, favorilerinizi ve boyun kıllarınızı şekillendirmek ve korumak için bu başlığı kullanabilirsiniz. En etkili düzeltme için tarağın düz kısmını cildinize yerleştirin ve düzelticiyi yavaşça hareket ettirin. Tüylerin uzama yönünün tersine doğru hafif baskı uygulayın.
Detaylı düzeltme sağlayan taraklar şu uzunluk ve tasarımlarda gelir:
Detaylı düzeltme sağlayan tarak M = kalan tüy uzunluğu 3 mm veya 0,12 inç Detaylı düzeltme sağlayan tarak L = kalan tüy uzunluğu 5 mm veya 0,19 inç
Not: İlk kez kullanırken, hassas düzeltme başlığını her zaman tarağıyla birlikte kullanın. Daha sonra, bu aparatı tarakla veya taraksız olarak kullanabilirsiniz. Hassas düzelticiyi tarak olmadan kullandığınızda, temas ettiği tüm kılları keseceğini unutmayın.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:NT3650/16, NT1650/16, NT1120/10. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›