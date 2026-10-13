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Philips Burun Kılı Alma Makinemi nasıl kullanırım?

Philips burun kılı alma makinesi; burun, kulak ve kaş kıllarını rahatça düzelten çok işlevli bir cihazdır. Makinenin nasıl kullanılacağını görmek için aşağıdaki videoyu izleyin ve burun kılı alma makinesini nasıl kullanacağınıza dair daha ayrıntılı talimatlar için aşağıdaki bölümlere bakın.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: NT3650/16, NT1650/16, NT1120/10. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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