Philips Airfryer ile hangi kapları kullanabilirim?

Philips Airfryer'da cam, seramik, metal veya silikon malzemeden üretilmiş ve fırında kullanılabilen herhangi bir kabı veya kalıbı kullanabilirsiniz. Ayrıca küçük kekler, muffin'ler veya küçük gratenler pişirmek için silikon veya kağıt kek kapları ya da kalıpları kullanabilirsiniz.



Airfryer'ınız için aşağıdaki Philips Hamur İşi Ustası Setleri mevcuttur (ayrıca genel bakış resmine bakın):



Airfryer L (kompakt) boyutu için HD9925 Hamur işi ustası seti

Modeller: HD9100, HD9200, HD9212 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749, NA110, NA210, NA211, NA220, NA221, NA229, NA320, NA321, NA332, NA150, NA154, NA156



Airfryer XL boyutu için HD9945 Hamur işi ustası seti

Modeller: HD9257, HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280, NA350, NA351, NA352 NA353, NA550, NA551, NA552 (büyük sepet), NA130, NA230, NA231, NA330, NA331, NA332



Airfryer XXL boyutu için HD9959 Hamur işi ustası seti

Modeller: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870, NA340, NA341, NA342



Airfryer XXL Combi boyutu için HD9956 Aile boy hamur işi seti

Modeller: HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9875, HD9876 ve HD9880