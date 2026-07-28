Philips Airfryer ile hangi kapları kullanabilirim?
Airfryer modelinize hangi hamur işi aksesuarlarının uygun olduğunu öğrenmek için lütfen aşağıdaki makaleyi okuyun.
Philips Airfryer'da cam, seramik, metal veya silikon malzemeden üretilmiş ve fırında kullanılabilen herhangi bir kabı veya kalıbı kullanabilirsiniz. Ayrıca küçük kekler, muffin'ler veya küçük gratenler pişirmek için silikon veya kağıt kek kapları ya da kalıpları kullanabilirsiniz.
Airfryer'ınız için aşağıdaki Philips Hamur İşi Ustası Setleri mevcuttur (ayrıca genel bakış resmine bakın):