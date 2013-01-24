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Çarpıcı tasarımı, gerçekçi görüntü kalitesi vefilmler, programlar ve müzikleri bambaşka bir şekilde duymanızı sağlayan ses kalitesiyle üstün TV deneyimini arıyorsanız OLED+ tam size göre.
Film ve programları yepyeni bir düzeye çıkarmak istemeniz çok normal. İnanılmaz görüntü kalitesi ve Ambilight ile Philips OLED TV, sıradan bir TV değildir. Sizi içine çeken bir deneyimdir.
Sadece ihtiyacınız olan şeyleri yapan bir TV istiyorsanız başka yere bakmayın! Net 4K görüntü, iyi ses kalitesi ve büyülü Ambilight'ın keyfini çıkarın.
Büyük bir odanız mı var? O zaman MiniLED TV tam size göre. En büyük ekranımızdaki net görüntü kalitesi, sizi içine çekecek deneyimin yalnızca başlangıcıdır. Ambilight sizi etkileyici içeriklerin daha da derinlerine taşır.
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