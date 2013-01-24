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    En popüler TV serilerimiz

    En popüler TV serilerimiz

    • Philips OLED+ 4K UHD Android TV

      OLED+ TV

      En iyi görüntü ve ses kalitemiz

       

      Çarpıcı tasarımı, gerçekçi görüntü kalitesi vefilmler, programlar ve müzikleri bambaşka bir şekilde duymanızı sağlayan ses kalitesiyle üstün TV deneyimini arıyorsanız OLED+ tam size göre.
      Philips OLED+ 4K UHD Ambilight Özellikli Android TV
      Philips OLED+ 4K UHD Bowers&Wilkins Ses Sistemli Android TV
      cinema
      Always a picture so real. P5 Dual AI Engine
      cinema
      Bowers & Wilkins sound meets Dolby Atmos
      cinema
      All-round immersion. 4-sided Ambilight
      OLED+'ı keşfedin
    • Philips OLED 4K UHD Android TV

      OLED TV

      Her zaman benzersiz gerçeklik sunan görüntüler

       

      Film ve programları yepyeni bir düzeye çıkarmak istemeniz çok normal. İnanılmaz görüntü kalitesi ve Ambilight ile Philips OLED TV, sıradan bir TV değildir. Sizi içine çeken bir deneyimdir.
      Philips OLED+ 4K UHD Ambilight Özellikli Android TV
      Philips OLED 4K UHD Dolby Vision-Atmos Teknolojili Android TV
      cinema
      Always a picture so real. P5 AI Engine
      cinema
      Heighten the excitement. Dolby Atmos
      cinema
      Immersive 3- or 4-sided Ambilight
      OLED'i keşfedin
    • Philips Performans Serisi 4K UHD LED Android TV

      the one

      Mükemmel fiyat. Mükemmel kalite.

       

      Sadece ihtiyacınız olan şeyleri yapan bir TV istiyorsanız başka yere bakmayın! Net 4K görüntü, iyi ses kalitesi ve büyülü Ambilight'ın keyfini çıkarın.
      Philips Performans Serisi 4K UHD LED Ambilight Özellikli Android TV
      Philips OLED 4K UHD Dolby Vision-Atmos Teknolojili Android TV
      cinema
      Always a sharp picture. P5 Picture Engine
      cinema
      Heighten the excitement. Dolby Atmos
      cinema
      Immersive 3-sided Ambilight
      Keşfedin: the one
    • Philips MiniLED 4K UHD Android TV

      MiniLED TV

      Büyük ekranın canlılığı

       

      Büyük bir odanız mı var? O zaman MiniLED TV tam size göre. En büyük ekranımızdaki net görüntü kalitesi, sizi içine çekecek deneyimin yalnızca başlangıcıdır. Ambilight sizi etkileyici içeriklerin daha da derinlerine taşır.
      Philips OLED 4K UHD Ambilight Özellikli Android TV
      Philips OLED+ 4K UHD Bowers&Wilkins Ses Sistemli Android TV
      cinema
      Always a picture so real. P5 AI Picture Engine
      cinema
      Bowers & Wilkins sound available
      cinema
      Immersive 4-sided Ambilight
      MiniLED'i keşfedin

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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