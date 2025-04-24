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    Philips Evnia Precision Center

    Ekranınızın tüm potansiyelini keşfedin

     
     
    Kişiselleştirme, kontrol ve üst düzey performans için hepsi bir arada kontrol paneliniz Philips Evnia Precision Center ile Philips Evnia monitörünüzün kontrolü artık avucunuzun içinde. Kolaylıkla ayarları düzenleyin, modlar arasında geçiş yapın ve monitörünüzü kişiselleştirin.

    Philips Evnia monitörü, Precision Center için kuruldu

    Philips Evnia Precision Center'ın gücünü keşfedin   

     
    Philips Evnia Precision Center en iyisini talep eden
    oyuncular için tasarlandı – ultra hassas görseller, kesintisiz tepki süresi ve
    değişen ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan akıllı performans.

    Ayarlar parmaklarınızın ucunda

     
    Monitörünüzü netlik, performans ve kolaylık için tasarlanmış gelişmiş ayarlarla ustalıkla yönetin.

     

    SmartImage oyun

    modları 

     
    Yarış, RTS, FPS ve daha fazlası için özel tasarlanmış modlarla ekran ayarlarınızı kolaylıkla optimize edin. 

     

    Çift Çözünürlük 

     
     
    Tek dokunuşla 4K ve FHD arasında çaba harcamadan geçiş yapın. Yüksek esneklik, sıfır taviz. 

     

    Etkileyici renk

    performansı 

     
    DisplayHDR™ TrueBlack 400 ve sRGB modu sayesinde, ekranda ne görürseniz, aldığınız da odur.

     

    Akıllı Masaüstü 

     
     
    İş akışınıza uygun ideal düzeni oluşturmak için çalışma alanınızı uyarlayın. 

     

    SmartImage oyun

    modları 

     
    Yarış, RTS, FPS ve daha fazlası için özel tasarlanmış modlarla ekran ayarlarınızı kolaylıkla optimize edin. 

     

    Çift Çözünürlük 

     
     
    Tek dokunuşla 4K ve FHD arasında çaba harcamadan geçiş yapın. Yüksek esneklik, sıfır taviz. 

     

    Ctkileyici renk

    performansı 

     
    DisplayHDR™ TrueBlack 400 ve sRGB modu sayesinde, ekranda ne görürseniz, aldığınız da odur.

     

    Akıllı Masaüstü 

     
     
    İş akışınıza uygun ideal düzeni oluşturmak için çalışma alanınızı uyarlayın. 

    Her kullanıcı için yaratıldı. Her zorluğa göğüs
    germek üzere tasarlandı.

     
    İster puanlı maçlarda fırtına gibi ilerleyin, ister sinematik içerik render'layın, ister
    çoklu bir iş akışı yönetiyor olun, Philips Evnia Precision Center tümünü
    zahmetsizce desteklemek üzere tasarlandı.

    Philips Evnia Precision Center set up for every user

     
    Oyuncular için: Taktik hassasiyet. Gerçek zamanlı tepki. Tam sürükleyicilik 
     
    Yaratıcılar İçin: Her kare ve düzenleme için kusursuz renk ve netlik. 
     
    Profesyoneller için: Akıllı layout araçları ve esnek girişlerle çoklu görevler. 

    Nasıl Yapılır Merkezi

     
    Philips Evnia Precision Center'ı nasıl kuracağınızı, içinde nasıl yön bulacağınızı ve nasıl yapılandıracağınızı keşfedin.

    Philips Evnia Precision Center Nasıl Kurulur ve Yüklenir

    Philips Evnia Precision Center Nasıl Kurulur ve Yüklenir

    Ambiglow Nasıl Kurulur

    Ambiglow Nasıl Kurulur

    Ana Sayfada Nasıl Gezinilir

    Ana Sayfada Nasıl Gezinilir

    Niye Philips Evnia?

     
     
    Çünkü bir monitör sadece görüntü göstermekle yetinmemeli – sizinle ortaklaşa
    çalışmalı.
     
    Philips Evnia Precision Center ayarların ötesinde imkânlar sağlar. Monitörünüzle
    etkileşiminizi yeniden şekillendirir.

     Tam Kişiselleştirme: Görsel ayarlardan performans iyileştirmelerine kadar, ekranınızı oyun tercihlerinizle tam tamına uyumlu hale getirin. 

     ✓ Kolay kullanım: Sadece oyununuza odaklanabilmeniz için kolay navigasyon ve sorunsuz ayar özelleştirme. 
     
    Performansınızı Arttırın: Her ihtiyaca hitap eden ayarlanabilir seçeneklerle monitörünüzü daha akıcı ve daha duyarlı bir oyun deneyimi için optimize edin. 
     
     ✓ Kesintisiz Entegrasyon: Tamamen bütünleşik bir oyun sistemi için Philips Evnia monitörlerle senkronize edin. 

    Philips Evnia serisini keşfedin 

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