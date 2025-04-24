Ekranınızın tüm potansiyelini keşfedin

Kişiselleştirme, kontrol ve üst düzey performans için hepsi bir arada kontrol paneliniz Philips Evnia Precision Center ile Philips Evnia monitörünüzün kontrolü artık avucunuzun içinde. Kolaylıkla ayarları düzenleyin, modlar arasında geçiş yapın ve monitörünüzü kişiselleştirin.