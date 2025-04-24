Kişiselleştirme, kontrol ve üst düzey performans için hepsi bir arada kontrol paneliniz Philips Evnia Precision Center ile Philips Evnia monitörünüzün kontrolü artık avucunuzun içinde. Kolaylıkla ayarları düzenleyin, modlar arasında geçiş yapın ve monitörünüzü kişiselleştirin.
Philips Evnia Precision Center'ın gücünü keşfedin
Philips Evnia Precision Center en iyisini talep eden oyuncular için tasarlandı – ultra hassas görseller, kesintisiz tepki süresi ve değişen ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan akıllı performans.
Ayarlar parmaklarınızın ucunda
Monitörünüzü netlik, performans ve kolaylık için tasarlanmış gelişmiş ayarlarla ustalıkla yönetin.
SmartImage oyun
modları
Yarış, RTS, FPS ve daha fazlası için özel tasarlanmış modlarla ekran ayarlarınızı kolaylıkla optimize edin.
Çift Çözünürlük
Tek dokunuşla 4K ve FHD arasında çaba harcamadan geçiş yapın. Yüksek esneklik, sıfır taviz.
Etkileyici renk
performansı
DisplayHDR™ TrueBlack 400 ve sRGB modu sayesinde, ekranda ne görürseniz, aldığınız da odur.
Akıllı Masaüstü
İş akışınıza uygun ideal düzeni oluşturmak için çalışma alanınızı uyarlayın.
SmartImage oyun
modları
Yarış, RTS, FPS ve daha fazlası için özel tasarlanmış modlarla ekran ayarlarınızı kolaylıkla optimize edin.
Çift Çözünürlük
Tek dokunuşla 4K ve FHD arasında çaba harcamadan geçiş yapın. Yüksek esneklik, sıfır taviz.
Ctkileyici renk
performansı
DisplayHDR™ TrueBlack 400 ve sRGB modu sayesinde, ekranda ne görürseniz, aldığınız da odur.
Akıllı Masaüstü
İş akışınıza uygun ideal düzeni oluşturmak için çalışma alanınızı uyarlayın.
Her kullanıcı için yaratıldı. Her zorluğa göğüs germek üzere tasarlandı.
İster puanlı maçlarda fırtına gibi ilerleyin, ister sinematik içerik render'layın, ister çoklu bir iş akışı yönetiyor olun, Philips Evnia Precision Center tümünü zahmetsizce desteklemek üzere tasarlandı.
Oyuncular için: Taktik hassasiyet. Gerçek zamanlı tepki. Tam sürükleyicilik
Yaratıcılar İçin: Her kare ve düzenleme için kusursuz renk ve netlik.
Profesyoneller için: Akıllı layout araçları ve esnek girişlerle çoklu görevler.
Nasıl Yapılır Merkezi
Philips Evnia Precision Center'ı nasıl kuracağınızı, içinde nasıl yön bulacağınızı ve nasıl yapılandıracağınızı keşfedin.
Philips Evnia Precision Center Nasıl Kurulur ve Yüklenir
Ambiglow Nasıl Kurulur
Ana Sayfada Nasıl Gezinilir
Niye Philips Evnia?
Çünkü bir monitör sadece görüntü göstermekle yetinmemeli – sizinle ortaklaşa çalışmalı.
Philips Evnia Precision Center ayarların ötesinde imkânlar sağlar. Monitörünüzle etkileşiminizi yeniden şekillendirir.
✓ Tam Kişiselleştirme: Görsel ayarlardan performans iyileştirmelerine kadar, ekranınızı oyun tercihlerinizle tam tamına uyumlu hale getirin.
✓ Kolay kullanım: Sadece oyununuza odaklanabilmeniz için kolay navigasyon ve sorunsuz ayar özelleştirme.
✓ Performansınızı Arttırın: Her ihtiyaca hitap eden ayarlanabilir seçeneklerle monitörünüzü daha akıcı ve daha duyarlı bir oyun deneyimi için optimize edin.
✓ Kesintisiz Entegrasyon: Tamamen bütünleşik bir oyun sistemi için Philips Evnia monitörlerle senkronize edin.
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