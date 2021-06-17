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    Philips NutriU uygulaması

    Philips NutriU uygulaması

    En lezzetli sağlıklı tarifler. 
    Her güne farklı ve pratik bir tarif.
    NutriU uygulaması ve Philips Airfryer ile mükemmel pişirme deneyimini keşfedin. Daha sağlıklı beslenme yolunda, başarılı bir şef olmak için ilk adımı atın.
    Coffee+ uygulamasını indirin, App store
    Coffee+ uygulamasını indirin, Google Play
    QR kodunu taratın
    Philips NutriU uygulamasını indirin
    Coffee+ uygulamasını indirin, App store
    Coffee+ uygulamasını indirin, Google Play
    NutriU uygulaması, En lezzetli sağlıklı seçimler
    500'den fazla tarif, pişirme önerileri ve püf noktaları
    500'den fazla tarif, pişirme önerileri ve püf noktaları, her hafta yeni içerik
    Uygulama puanı
    Yemek meraklılarının yorumlarından kazanılmış 4,7/5 yıldız
    NutriU şefleri
    1.000.000’dan fazla memnun NutriU kullanan Airfryer şefi​
    NutriU uygulaması özellikleri
    Günlük ilham veren fikirler ve yeni favori tarifler keşfetmenin yolları

    Günlük ilham veren fikirler ve yeni favori tarifler keşfetmenin yolları 

     

    NutriU uygulaması* tarifler, püf noktaları ve öneriler ile doludur. En   lezzetli ve sağlıklı yiyecek ve içecek tariflerini hazırlamak için NutriU’dan ilham alın.​​

    *Yalnızca seçili pazarlarda mevcuttur
    Daha iyi bir şef olmak için adım adım talimatlar

    Daha iyi bir şef olmak için adım adım

     

    İçinizdeki şefi ortaya çıkarın ve her çeşit lezzetli, sağlıklı yemeği hazırlayın. NutriU, her adımda size rehberlik ederek sizin ve ailenizin sevdiği lezzetleri hazırlamanıza yardımcı olur.
    Konforunuz için Philips cihazlarına bağlanır

    Konforunuz için Philips cihazlarına bağlanır

     

    Seçili Philips cihazları NutriU uygulamasına bağlanabilir. Bu, pişirme işlemini telefonunuzdan veya tabletinizden uzaktan takip etmenize olanak tanır.

     

    NutriU tarifleri için pişirme parametrelerini Philips cihazınıza gönderebilir, pişirme işlemini izleyebilir, yemeğinizi sıcak tutabilir ve pişirme ayarlarını yapabilirsiniz. Hem de hiçbiri için mutfağa gidip gelmek zorunda kalmadan!
    pratik bir alışveriş listesi, kendi orijinal tarif fikirlerinizi oluşturup paylaşma ve NutriU topluluğu

    Çok sayıda özellik

     
    • Hızlı tarif arama ve tarif kaydetme
    • Besin değerleri
    • Pratik alışveriş listesi oluşturma
    • Tarif fikirleri oluşturup paylaşma
    • NutriU kullanıcıları

     
    Lezzetli tarifleri deneyin ve keyfini çıkarın.
    Her öğünde sizinle
    Philips NutriU uygulamasının nasıl çalıştığını izleyin
    Philips NutriU uygulaması hakkında ne dediler?
    4,7 /5
    Uygulama puanları, NutriU uygulaması
    Uygulama puanları, NutriU uygulaması, yorumlar

    NutriU kullanıcısı

     

    Bu uygulamayı çok seviyorum. İhtiyacınız olan her türlü yiyecekle ilgili çok sayıda sağlıklı fikir var. Uygulamayı kullanmak da çok kolay.
    Uygulama puanları, NutriU uygulaması, yorumlar

    NutriU kullanıcısı

     

    Airfryer'ım için harika yemekler var. Şimdiden birkaçını denedim; pişirme süreleri çok isabetli. Bu uygulamayı kesinlikle tavsiye ederim.

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