Her güne farklı ve pratik bir tarif.
NutriU uygulaması* tarifler, püf noktaları ve öneriler ile doludur. En lezzetli ve sağlıklı yiyecek ve içecek tariflerini hazırlamak için NutriU’dan ilham alın.
*Yalnızca seçili pazarlarda mevcuttur
İçinizdeki şefi ortaya çıkarın ve her çeşit lezzetli, sağlıklı yemeği hazırlayın. NutriU, her adımda size rehberlik ederek sizin ve ailenizin sevdiği lezzetleri hazırlamanıza yardımcı olur.
Seçili Philips cihazları NutriU uygulamasına bağlanabilir. Bu, pişirme işlemini telefonunuzdan veya tabletinizden uzaktan takip etmenize olanak tanır.
NutriU tarifleri için pişirme parametrelerini Philips cihazınıza gönderebilir, pişirme işlemini izleyebilir, yemeğinizi sıcak tutabilir ve pişirme ayarlarını yapabilirsiniz. Hem de hiçbiri için mutfağa gidip gelmek zorunda kalmadan!
NutriU kullanıcısı
Bu uygulamayı çok seviyorum. İhtiyacınız olan her türlü yiyecekle ilgili çok sayıda sağlıklı fikir var. Uygulamayı kullanmak da çok kolay.
NutriU kullanıcısı
Airfryer'ım için harika yemekler var. Şimdiden birkaçını denedim; pişirme süreleri çok isabetli. Bu uygulamayı kesinlikle tavsiye ederim.