Buhar Kazanlı Ütüler

Zahmetsiz ütüleme. Mükemmel sonuçlar.

PerfectCare 9000, ActiveSense teknolojisi ile Dünya’da ilk ve tek olan kumaş tanıma özelliğine sahiptir. Tabanındaki kamera ve yapay zekayı kullanarak ütülediğiniz kumaş tipini tanır ve zahmetsizce mükemmel sonuçlar alabilmeniz için en iyi ısı ve buhar miktarını otomatik ayarlar.

Zahmetsiz ütüleme, mükemmel sonuçlar

Ütülediğiniz kumaşı anında tanıyan Dünya’nın ilk ve tek buhar kazanlı ütüsü

Taban kamerası ve yapay zeka ile kumaşı tanır, ısı ve buhar ayarını kumaş tipine göre otomatik ayarlar

Ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık garantisi sunar

9 bar buhar basıncına sahiptir

750 g’a varan güçlü şok buhar ve 180 g/dk sürekli buhar ile mükemmel ütüleme sunar

Kumaş tipine göre ayarladığı güçlü buharı ile kırışıklıkları kolaylıkla giderir

Daha hızlı ve kolay ütüleme için buhar miktarını otomatik ayarlar

Güçlü buharı ile kırışıklıkları zahmetsizce giderir

Hafif ütüsü ve güçlü buharı ile kolayca dikey ütüleme yapabilirsiniz

Philips’in en iyi tabanı SteamGlide Elite Taban ile üstün kayma ve dayanıklılık sunar

Ekstra kolay kullanım için