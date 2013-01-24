Buhar Kazanlı Ütüler

ActiveSense
Teknolojisi
Kumaşı tanır, ısı ve buharı
otomatik ayarlar
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ActiveSense
Teknolojisi
Kumaşı tanır, ısı ve buharı
otomatik ayarlar
Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü
PerfectCare 9000 Serisi, dünyanın ilk kumaş algılama teknolojisi olan ActiveSense'e sahiptir. Dahili kamera ve yapay zeka kullanarak ütülediğiniz kumaşı algılar ve zahmetsizce sonuç alabilmeniz için ideal sıcaklık ile buhar miktarını ayarlar. Tüm faydaları görün
*Nisan 2017'de en çok satan 10 buhar kazanlı ütüyle, buhar hızı (standart IEC60311) bakımından kıyaslanarak test edilmiştir.
Zahmetsiz ütüleme. Mükemmel sonuçlar.
PerfectCare 9000, ActiveSense teknolojisi ile Dünya’da ilk ve tek olan kumaş tanıma özelliğine sahiptir. Tabanındaki kamera ve yapay zekayı kullanarak ütülediğiniz kumaş tipini tanır ve zahmetsizce mükemmel sonuçlar alabilmeniz için en iyi ısı ve buhar miktarını otomatik ayarlar.
Zahmetsiz ütüleme, mükemmel sonuçlar
Kumaş tipine göre ayarladığı güçlü buharı ile kırışıklıkları kolaylıkla giderir
Ekstra kolay kullanım için
2 yıl garanti +
online kayıt ile
ek 1 yıl garanti
Kullanıcıların %97’si ısı ve buhar miktarını otomatik ayarlayan PerfectCare 9000 serisinin, kullandıkları en zahmetsiz ütü olduğunu düşünüyor.*
*8 hafta kullanımın ardından 74 kullanıcı arasında, Polonya, Ocak 2020
Taban kamerası ile kumaşın fotoğrafını çeken ve yapay zeka ile kumaş tipini tanıyan ActiveSense teknolojisi, ısı ve buhar miktarını kumaş tipine göre otomatik ayarlar.
PerfectCare 9000 serisi, ütüyü hareket ettirdiğinizde otomatik olarak buhar vermeye başlar ve buhar
miktarını hareketlerinize göre ayarlar. Siz durduğunuzda buhar vermesi de durur.
Bu sayede en zorlu kırışıklıklar bile etkili ve kolay şekilde ütüleleyebilirsiniz.
Güçlü buhar çıkışı ve hafif ütüsü sayesinde ütülenmesi zor elbiselerinize, hatta perdelerinize dikey olarak buhar uygulayarak da kırışıkları giderebilirsiniz. Philips’in geliştirdiği en iyi tabanı SteamGlide Elite tabanı ile en iyi kayganlık ve dayanıklılık sunar, zahmetsizce mükemmel sonuçlara ulaşırsınız.
İpekten kota ütülenebilen tüm kumaş tipleri arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz, ütünüz her zaman kumaşınız için en güvenli ayarı geçer ve hızlı soğuyan tabanı sayesinde sıfır yanık garantisi sunar.
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PerfectCare Aqua Pro
GC9330/20
Philips Online Mağaza fiyatı
Buhar kazanlı ütü
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PerfectCare Elite Plus
GC9665/30
Philips Online Mağaza fiyatı2.999,99 TL*
Buhar kazanlı ütü
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PerfectCare Elite Plus
GC9682/80
Philips Online Mağaza fiyatı3.549,99 TL*
Buhar kazanlı ütü
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PerfectCare 9000 Series
PSG9050/20
Philips Online Mağaza fiyatı
Buhar kazanlı ütü
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Yenilikçi Teknoloji
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Basınç
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Şok buhar
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Su haznesi türü ve kapasitesi
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Taşıma kilidi
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Sessiz ütü teknolojisi
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Üstün buhar kazanlı ütüye sahip olduğunuzda her zaman yeni gibi çalışmasını istersiniz. Easy De-Calc Plus sistemi, kireç temizleme zamanını size bildirir.
Üstün buhar kazanlı ütüye sahip olduğunuzda her zaman yeni gibi çalışmasını istersiniz. Easy De-Calc Plus sistemi, kireç temizleme zamanını size bildirir.