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    Buhar Kazanlı Ütüler
    Philips ütü

    Taban kamerası ve yapay zekası ile kumaşı tanıyan dünyanın ilk ve tek ütüsü!

    Taban kamerası ve yapay zekası ile kumaşı tanıyan dünyanın ilk ve tek ütüsü!

    Aktif ikon

    ActiveSense

    Teknolojisi

    Kumaşı tanır, ısı ve buharı 

    otomatik ayarlar

    Philips ütü

    Akıllı otomatik buhar ile mükemmel sonuçlara daha hızlı ulaşın

    PerfectCare Elite Plus
    Philips Online Mağaza fiyatı

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    PerfectCare 9000 Series
    Buhar kazanlı ütü

    PSG9050/20

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    Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü

     

    PerfectCare 9000 Serisi, dünyanın ilk kumaş algılama teknolojisi olan ActiveSense'e sahiptir. Dahili kamera ve yapay zeka kullanarak ütülediğiniz kumaşı algılar ve zahmetsizce sonuç alabilmeniz için ideal sıcaklık ile buhar miktarını ayarlar. Tüm faydaları görün

    Akıllı otomatik buhar ile mükemmel sonuçlara daha hızlı ulaşın

    PerfectCare 9000 Series
    Buhar kazanlı ütü

    PSG9050/20

    Bunu değerlendiren ilk kişi ol

    PerfectCare Elite Plus
    Philips Online Mağaza fiyatı

    Kullanıcıların %94’ü şimdiye kadar kullandıkları en akıllı ütü olduğunu belirtmiştir.*
          *52 ütü kullanıcısı arasında evde denenen testler sonucu belirlenmiştir. (Almanya, Temmuz 2017)

    PerfectCare 9000 Serisi, dünyanın ilk kumaş algılama teknolojisi olan ActiveSense'e sahiptir. Dahili kamera ve yapay zeka kullanarak ütülediğiniz kumaşı algılar ve zahmetsizce sonuç alabilmeniz için ideal sıcaklık ile buhar miktarını ayarlar.
    • En akıllı, en hızlı ve en güçlü ütümüz üstün ütüleme deneyimi sunarak mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar.

     

    • OptimalTEMP teknolojisiyle kottan ipeğe kadar tüm kumaşları sıcaklık ayarı gerekmeksizin ütüleyin. Sıfır yanık riski.

     

    • DynamiQ akıllı sensörümüz, ütünün ne zaman ve nasıl hareket ettiğini tam olarak bilir ve daha kolay ütüleme ve daha hızlı sonuçlar için en çok ihtiyaç duyduğunuzda güçlü buhar sağlar.

     

    • Ultra hafif ütü kumaşlarınızın üzerinde kolayca kayarak neredeyse zahmetsiz biçimde mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar.

     

    *Nisan 2017'de en çok satan 10 buhar kazanlı ütüyle, buhar hızı (standart IEC60311) bakımından kıyaslanarak test edilmiştir.

    Kullanıcıların %94’ü şimdiye kadar kullandıkları en akıllı ütü olduğunu belirtmiştir.*
          *52 ütü kullanıcısı arasında evde denenen testler sonucu belirlenmiştir. (Almanya, Temmuz 2017)

    %100 memnuniyet veya para iadesi

    para iadesi

    Philips ürünlerinizi severek kullanmanızı istiyoruz. Ancak ürününüzden herhangi bir nedenle memnun kalmadığınız durumlarda Philips PSG9050/20 Buhar kazanlı ütünüz için 60 gün içinde para iadesi garantisi sunuyoruz.

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    kumasi taniyan utu

    Ütülediğiniz kumaşı anında tanıyan tek ütü

     

    Zahmetsiz ütüleme. Mükemmel sonuçlar.

     

    PerfectCare 9000, ActiveSense teknolojisi ile Dünya’da ilk ve tek olan kumaş tanıma özelliğine sahiptir. Tabanındaki kamera ve yapay zekayı kullanarak ütülediğiniz kumaş tipini tanır ve zahmetsizce mükemmel sonuçlar alabilmeniz için en iyi ısı ve buhar miktarını otomatik ayarlar.

     

    Zahmetsiz ütüleme, mükemmel sonuçlar

     

    • Ütülediğiniz kumaşı anında tanıyan Dünya’nın  ilk ve tek buhar kazanlı ütüsü
    • Taban kamerası ve yapay zeka ile kumaşı tanır, ısı ve buhar ayarını kumaş tipine göre otomatik ayarlar
    • Ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık garantisi sunar
    • 9 bar buhar basıncına sahiptir
    • 750 g’a varan güçlü şok buhar ve 180 g/dk sürekli buhar ile  mükemmel ütüleme sunar

     

    Kumaş tipine göre ayarladığı güçlü buharı ile kırışıklıkları kolaylıkla giderir

     

    • Daha hızlı ve kolay ütüleme için buhar miktarını otomatik ayarlar
    • Güçlü buharı ile kırışıklıkları zahmetsizce giderir
    • Hafif ütüsü ve güçlü buharı ile kolayca dikey ütüleme yapabilirsiniz 
    • Philips’in en iyi tabanı SteamGlide Elite Taban ile üstün kayma ve dayanıklılık sunar

     

    Ekstra kolay kullanım için

     

    • Kolay doldurma için 1,8 L çıkarılabilir büyük su haznesi
    • Sessiz buhar teknolojisi
    • Kolay kireç temizleme
    • Otomatik kapanma sistemi
    • Güvenli ve kolay taşıma için güvenli taşıma kilidi

     

    2 yıl garanti +

    online kayıt ile

    ek 1 yıl garanti

    Biliyor muydunuz?

     

    Kullanıcıların %97’si ısı ve buhar miktarını otomatik ayarlayan PerfectCare 9000 serisinin, kullandıkları en zahmetsiz ütü olduğunu düşünüyor.*

     

    *8 hafta kullanımın ardından 74 kullanıcı arasında, Polonya, Ocak 2020

    Akılı kumaş

    Akıllı kumaş tanıma teknolojisi ActiveSense

     

    Taban kamerası ile kumaşın fotoğrafını çeken ve yapay zeka ile kumaş tipini tanıyan ActiveSense teknolojisi, ısı ve buhar miktarını kumaş tipine göre otomatik ayarlar.

    Akılı kumaş

    Güçlü otomatik buhar teknolojisi

     

    PerfectCare 9000 serisi, ütüyü hareket ettirdiğinizde otomatik olarak buhar vermeye başlar ve buhar

    miktarını hareketlerinize göre ayarlar. Siz durduğunuzda buhar vermesi de durur.

    Bu sayede en zorlu kırışıklıklar bile etkili ve kolay şekilde ütüleleyebilirsiniz.

    Akılı kumaş

    Kolay dikey ütüleme

     

    Güçlü buhar çıkışı ve hafif ütüsü sayesinde ütülenmesi zor elbiselerinize, hatta perdelerinize dikey olarak buhar uygulayarak da kırışıkları giderebilirsiniz. Philips’in geliştirdiği en iyi tabanı SteamGlide Elite tabanı ile en iyi kayganlık ve dayanıklılık sunar, zahmetsizce mükemmel sonuçlara ulaşırsınız.

    Akılı kumaş

    Ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık garantisi

     

    İpekten kota ütülenebilen tüm kumaş tipleri arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz, ütünüz her zaman kumaşınız için en güvenli ayarı geçer ve hızlı soğuyan tabanı sayesinde sıfır yanık garantisi sunar.

    Kendiniz için en iyi buhar kazanlı ütüyü bulun

    GC9330/20

    PerfectCare Aqua Pro

    GC9330/20

    Philips Online Mağaza fiyatı
    Buhar kazanlı ütü
    Özellikleri karşılaştırın
    GC9665/30

    PerfectCare Elite Plus

    GC9665/30

    Philips Online Mağaza fiyatı
    2.999,99 TL*
    Buhar kazanlı ütü
    Özellikleri karşılaştırın
    GC9682/80

    PerfectCare Elite Plus

    GC9682/80

    Philips Online Mağaza fiyatı
    3.549,99 TL*
    Buhar kazanlı ütü
    Özellikleri karşılaştırın
    PSG9050/20

    PerfectCare 9000 Series

    PSG9050/20

    Philips Online Mağaza fiyatı
    Buhar kazanlı ütü
    Özellikleri karşılaştırın

    Yenilikçi Teknoloji
    • OptimalTEMP (Isı ayarı gerektirmez)
    • DynamiQ Sensor (akıllı otomatik buhar ayarı) OptimalTEMP (ısı ayarı gerektirmez)
    • DynamiQ Sensor (akıllı otomatik buhar ayarı) OptimalTEMP (ısı ayarı gerektirmez)
    • ActiveSense teknolojisi (tabanındaki kamera ile kumaşı tanır, yapay zeka ısı ve buharı otomatik ayarlar) DynamiQ Sensor (akıllı otomatik buhar ayarı)

    Basınç
    • Maksimum 7 bar basınç
    • Maksimum 7.7 bar basınç
    • Maksimum 8 bar basınç
    • Maksimum 9 bar basınç

    Şok buhar
    • 460 g’a kadar
    • 540 g’a kadar
    • 600 g’a kadar
    • 750 g'a kadar

    Su haznesi türü ve kapasitesi
    • 2.5 L sabit su haznesi
    • 1.8 L çıkarılabilir su haznesi
    • 1.8 L çıkarılabilir su haznesi
    • 1.8 L çıkarılabilir su hazne

    Taşıma kilidi
    • Var
    • Var
    • Var
    • Var

    Sessiz ütü teknolojisi
    • Yok
    • Yok
    • Var
    • Yok
    * Önerilen perakende satış fiyatı

    Kireç oluşumuna karşı etkili çözüm

     

    Üstün buhar kazanlı ütüye sahip olduğunuzda her zaman yeni gibi çalışmasını istersiniz. Easy De-Calc Plus sistemi, kireç temizleme zamanını size bildirir.




    Düğmeyi kolayca çevirip kireç parçacıklarından kurtulduğunuzda PerfectCare Elite Plus sizin için tekrar işe koyulmaya hazır olur!

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    kirece karsi etkili çözüm

    Kireç oluşumuna karşı etkili çözüm

     

    Üstün buhar kazanlı ütüye sahip olduğunuzda her zaman yeni gibi çalışmasını istersiniz. Easy De-Calc Plus sistemi, kireç temizleme zamanını size bildirir.




    Düğmeyi kolayca çevirip kireç parçacıklarından kurtulduğunuzda PerfectCare Elite Plus sizin için tekrar işe koyulmaya hazır olur!

    Daha Fazla BilgiDaha Az Bilgi

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