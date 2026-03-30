Ütünüzün ömrünü uzatan Akıllı Kireç Temizleme sistemi

Dahili kireç temizleme sistemimiz Akıllı Kireç Temizleme sistemi ile buhar kazanlı ütünüzün bakımını yapmak çok kolaydır. Kireç temizleme zamanı geldiğinde sizi uyarır ve kireç temizleme işlemini kolay ve güvenli hale getirmek için bir hazne içerir. Yeniden kullanılabildiğinden paradan tasarruf etmenizi sağlar ve ek kartuş satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır.