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Tüm seriler

  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.

PerfectCare 6000 SerisiBuhar Kazanlı Ütü

PSG6026/20

3 Ödüller

Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
PerfectCare 6000 Serisi, en iyi buhar performansını sunmak için tasarlanmıştır ve tamamen yenilenmiş, kompakt bir tasarıma sahiptir. Depolama alanınızdan ödün vermeden daha hızlı ütüleme deneyiminin keyfini çıkarın. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıfır yanık riski*.
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.

  • Güçlü buhar

  • Sıfır yanık riski

  • 1,8 l çıkarılabilir su haznesi

  • Kompakt

OptimalTEMP teknolojisi ile sıfır yanık riski

OptimalTEMP teknolojisi sayesinde tek bir sıcaklık ayarıyla muhteşem sonuçlar elde edin. Bu ütünün gözetimsiz bırakıldığında hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü giysilerinizin veya ütü masasının üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.

Kırışık giderme için güçlü buhar

En kalın kumaşlardaki en inatçı kırışıklıkların bile etkin şekilde giderilmesi için güçlü, sürekli buhar.

Ütünüzün ömrünü uzatan Akıllı Kireç Temizleme sistemi

Dahili kireç temizleme sistemimiz Akıllı Kireç Temizleme sistemi ile buhar kazanlı ütünüzün bakımını yapmak çok kolaydır. Kireç temizleme zamanı geldiğinde sizi uyarır ve kireç temizleme işlemini kolay ve güvenli hale getirmek için bir hazne içerir. Yeniden kullanılabildiğinden paradan tasarruf etmenizi sağlar ve ek kartuş satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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  1. Tüm ütülenebilir kumaşlarda