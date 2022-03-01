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    PerfectCare 6000 Series

    Buhar Kazanlı Ütü

    PSG6026/20
    Genel Derecelendirme / 5
    2 Ödüller
    • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt. Ultra hızlı. Ekstra Kompakt. Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
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      PerfectCare 6000 Series Buhar Kazanlı Ütü

      PSG6026/20
      Genel Derecelendirme / 5
      2 Ödüller

      Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.

      PerfectCare 6000 Serisi, en iyi buhar performansını sunmak için tasarlanmıştır ve tamamen yenilenmiş, kompakt bir tasarıma sahiptir. Depolama alanınızdan ödün vermeden daha hızlı ütüleme deneyiminin keyfini çıkarın. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıfır yanık riski*. Tüm faydaları görün

      PerfectCare 6000 Series Buhar Kazanlı Ütü

      Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.

      PerfectCare 6000 Serisi, en iyi buhar performansını sunmak için tasarlanmıştır ve tamamen yenilenmiş, kompakt bir tasarıma sahiptir. Depolama alanınızdan ödün vermeden daha hızlı ütüleme deneyiminin keyfini çıkarın. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıfır yanık riski*. Tüm faydaları görün

      Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.

      PerfectCare 6000 Serisi, en iyi buhar performansını sunmak için tasarlanmıştır ve tamamen yenilenmiş, kompakt bir tasarıma sahiptir. Depolama alanınızdan ödün vermeden daha hızlı ütüleme deneyiminin keyfini çıkarın. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıfır yanık riski*. Tüm faydaları görün

      PerfectCare 6000 Series Buhar Kazanlı Ütü

      Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.

      PerfectCare 6000 Serisi, en iyi buhar performansını sunmak için tasarlanmıştır ve tamamen yenilenmiş, kompakt bir tasarıma sahiptir. Depolama alanınızdan ödün vermeden daha hızlı ütüleme deneyiminin keyfini çıkarın. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıfır yanık riski*. Tüm faydaları görün

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        PerfectCare 6000 Series

        PerfectCare 6000 Series

        Buhar Kazanlı Ütü

        - {discount-value}

        Toplam:

        Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.

        • Güçlü buhar
        • Sıfır yanık riski
        • 1,8 l çıkarılabilir su haznesi
        • Kompakt
        OptimalTEMP teknolojisi ile sıfır yanık riski

        OptimalTEMP teknolojisi ile sıfır yanık riski

        OptimalTEMP teknolojisi sayesinde ideal tek bir sıcaklıkla mükemmel sonuçlara ulaşın. Bu ütünün gözetimsiz bırakıldığında ütülenebilir hiçbir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü giysilerinizin veya ütü masasının üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.

        Kırışık giderme için güçlü buhar

        Kırışık giderme için güçlü buhar

        En kalın kumaşlardaki en inatçı kırışıklıkların bile etkin şekilde giderilmesi için güçlü, sürekli buhar.

        Ütünüzün ömrünü uzatan Akıllı Kireç Temizleme sistemi

        Ütünüzün ömrünü uzatan Akıllı Kireç Temizleme sistemi

        Dahili kireç temizleme sistemimiz Akıllı Kireç Temizleme sistemi ile buhar kazanlı ütünüzün bakımını yapmak çok kolaydır. Kireç temizleme zamanı geldiğinde sizi uyarır ve kireç temizleme işlemini kolay ve güvenli hale getirmek için bir hazne içerir. Yeniden kullanılabildiğinden paradan tasarruf etmenizi sağlar ve ek kartuş satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır.

        Hafif ve kompakt yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir

        Hafif ve kompakt yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir

        Kompakt boyutu sayesinde hafiftir ve kıyafetlerinizi ütülerken kolayca tutulabilir. Hatta ütü masanıza bile sığar. Küçük boyutu güç konusunda sizi yanıltmasın. Özel ProVelocity teknolojimiz sayesinde hafif ve şimdiye kadarki en kompakt tasarıma sahip güçlü buhar kazanlı ütüleri ürettik.

        Kolay doldurma için 1,8 l çıkarılabilir su haznesi

        Kolay doldurma için 1,8 l çıkarılabilir su haznesi

        1,8 litrelik şeffaf su haznesi, 1,5 saate kadar sürekli kullanım imkanı sunar. Su haznesi boş olduğunda gösterge ışığı size hatırlatma yapar ve geniş doldurma deliği sayesinde istediğiniz zaman musluk altında kolayca dolum yapabilirsiniz.

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Enerji tasarrufu ve içinizin rahat etmesi için otomatik kapanma.

        Güvenli ve kolay taşıma için güvenli taşıma kilidi

        Güvenli ve kolay taşıma için güvenli taşıma kilidi

        Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Hortum uzunluğu
          1,6 m
          Hortum saklama
          Bölme
          Güç kablosu uzunluğu
          1,65 m
          Güç kablosu saklama
          Velcro sabitleme
          Garanti
          2 yıllık dünya çapında garanti
          Enerji tasarrufu
          % 30

        • Kullanımı kolay

          Isınma süresi
          2  dk
          Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir
          Var
          Su haznesi kapasitesi
          1800  ml
          Taban adı
          SteamGlide Plus
          Çıkarılabilir su haznesi
          Var
          Düşük su seviyesi uyarısı
          Var
          Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
          Var
          Musluk suyu kullanılabilir
          Var

        • Teknoloji

          OptimalTEMP teknolojisi
          Var

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Basınç
          Maksimum 6,5 bar pompa
          Güç
          Maksimum 2400  W
          Şok buhar
          500'e kadar  g
          Sürekli buhar
          130'a kadar  g/dk
          Gerilim
          220 - 240  volt

        • Kireç giderme

          Kireç önleme ve temizleme
          Easy De-Calc Plus
          Calc Clean hatırlatıcısı
          Işık

        • Boyut ve ağırlık

          Ütü ağırlığı
          1,18  kg
          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          43,0 x 22,7 x 34,2  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          16,8 x 26,9 x 36,8  cm
          Ambalajla birlikte toplam ağırlık
          4,43  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          3,4  kg

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