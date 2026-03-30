2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
PSG6026/20
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Güçlü buhar
Sıfır yanık riski
1,8 l çıkarılabilir su haznesi
Kompakt
OptimalTEMP teknolojisi sayesinde tek bir sıcaklık ayarıyla muhteşem sonuçlar elde edin. Bu ütünün gözetimsiz bırakıldığında hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü giysilerinizin veya ütü masasının üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.
En kalın kumaşlardaki en inatçı kırışıklıkların bile etkin şekilde giderilmesi için güçlü, sürekli buhar.
Dahili kireç temizleme sistemimiz Akıllı Kireç Temizleme sistemi ile buhar kazanlı ütünüzün bakımını yapmak çok kolaydır. Kireç temizleme zamanı geldiğinde sizi uyarır ve kireç temizleme işlemini kolay ve güvenli hale getirmek için bir hazne içerir. Yeniden kullanılabildiğinden paradan tasarruf etmenizi sağlar ve ek kartuş satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır.
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