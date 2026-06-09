2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yeni
PSG7300/70
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Hareket sensörü ile otomatik buhar verir.
Perdeler ve askıdaki giysiler için dikey buhar püskürtme
OptimalTEMP teknolojisi, ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık garantisi sunar.
170 g/dk'ya kadar buhar ve 650 g şok buhar
Geniş 1,5 L su haznesi ile 1 saat ütüleme
Hareket sensörü teknolojisi sayesinde ütünüz, giysileriniz üzerinde kaydığını algılar ve otomatik olarak güçlü buhar püskürtür. Buharı sizin yerinize kontrol ederek zahmetsiz, hızlı ve kusursuz bir ütüleme deneyimi sunar.
TurboPower buhar motoru, kesintisiz ve yoğun buhar akışıyla ütüleme deneyiminizi iyileştirir. TurboPower motor giysilerinizdeki nemi azaltır ve kurumasını beklemeden gardırobunuza koymaya hazır hale getirir.
SteamGlide Elite üstün kayma performansı ve mükemmel çizilme dayanıklılığı sağlayan en yeni ve en gelişmiş teknolojimizdir. Gelişmiş Nano-Titanyum katman, en hızlı sonuçlar için tüm kıyafetlerde üstün kayma performansı sunar.
Yorumlar
PSG8000S ile kıyasla
MAX modu ile karşılaştırıldığında
Harici kaynak tarafından Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakteri türleri için 1 dakika buhar süresiyle test edilmiştir.