ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Otomatik buhar ile hızlı ütüleme
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Otomatik buhar ile hızlı ütüleme
  • Otomatik buhar ile hızlı ütüleme
  • Otomatik buhar ile hızlı ütüleme
  • Otomatik buhar ile hızlı ütüleme
  • Otomatik buhar ile hızlı ütüleme
  • Otomatik buhar ile hızlı ütüleme
  • Otomatik buhar ile hızlı ütüleme
  • Otomatik buhar ile hızlı ütüleme
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Otomatik buhar ile hızlı ütüleme
  • Otomatik buhar ile hızlı ütüleme
  • Otomatik buhar ile hızlı ütüleme
  • Otomatik buhar ile hızlı ütüleme
  • Otomatik buhar ile hızlı ütüleme
  • Otomatik buhar ile hızlı ütüleme
  • Otomatik buhar ile hızlı ütüleme

Yeni

7000 SerisiPerfectCare Buhar Kazanlı Ütü

PSG7300/70

Otomatik buhar ile hızlı ütüleme
PerfectCare 7000 serisi otomatik buhar özelliğiyle zahmetsiz bir şekilde ütü yapmanız için tasarlanmıştır. Hareket sensörü teknolojisi sayesinde ütü yapmaya başladığınızda güçlü otomatik buhar püskürtür. OptimalTEMP teknolojisi ile ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık garantisi sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Zahmetsiz ütüleme. Harika sonuçlar.

Otomatik buhar ile hızlı ütüleme

  • Hareket sensörü ile otomatik buhar verir.

  • Perdeler ve askıdaki giysiler için dikey buhar püskürtme

  • OptimalTEMP teknolojisi, ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık garantisi sunar.

  • 170 g/dk'ya kadar buhar ve 650 g şok buhar

  • Geniş 1,5 L su haznesi ile 1 saat ütüleme

Zahmetsiz ütüleme için akıllı otomatik buhar

Zahmetsiz ütüleme için akıllı otomatik buhar

Hareket sensörü teknolojisi sayesinde ütünüz, giysileriniz üzerinde kaydığını algılar ve otomatik olarak güçlü buhar püskürtür. Buharı sizin yerinize kontrol ederek zahmetsiz, hızlı ve kusursuz bir ütüleme deneyimi sunar.

Güçlü Buhar için TurboPower Buhar Motor

Güçlü Buhar için TurboPower Buhar Motor

TurboPower buhar motoru, kesintisiz ve yoğun buhar akışıyla ütüleme deneyiminizi iyileştirir. TurboPower motor giysilerinizdeki nemi azaltır ve kurumasını beklemeden gardırobunuza koymaya hazır hale getirir.

Üstün kayma performansı sunan SteamGlide Elite taban

Üstün kayma performansı sunan SteamGlide Elite taban

SteamGlide Elite üstün kayma performansı ve mükemmel çizilme dayanıklılığı sağlayan en yeni ve en gelişmiş teknolojimizdir. Gelişmiş Nano-Titanyum katman, en hızlı sonuçlar için tüm kıyafetlerde üstün kayma performansı sunar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. PSG8000S ile kıyasla

  2. MAX modu ile karşılaştırıldığında

  3. Harici kaynak tarafından Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakteri türleri için 1 dakika buhar süresiyle test edilmiştir.