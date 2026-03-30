ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Kullanışlı ve güçlü
  • Kullanışlı ve güçlü
  • Kullanışlı ve güçlü
  • Kullanışlı ve güçlü
  • Kullanışlı ve güçlü
  • Kullanışlı ve güçlü
  • Kullanışlı ve güçlü
  • Kullanışlı ve güçlü
  • Kullanışlı ve güçlü
  • Kullanışlı ve güçlü
  • Kullanışlı ve güçlü
  • Kullanışlı ve güçlü
  • Kullanışlı ve güçlü
  • Kullanışlı ve güçlü
  • Kullanışlı ve güçlü
  • Kullanışlı ve güçlü

7000 SerisiPerfectCare Buhar Üretici

PSG7200/30

Kullanışlı ve güçlü
​ Yeni PerfectCare 7000 serisi konforunuz ve kullanım kolaylığınız için tasarlandı. Hafif ve kullanımı kolay ütü, hızlı mükemmel sonuçlar elde etmek için güçlü buhar sağlar. OptimalTEMPteknolojisi ile tüm ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık garantisi vardır .​
Tüm avantajları görüntüleyin
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Zahmetsiz ütüleme. Harika sonuçlar.

Kullanışlı ve güçlü

  • Perdeler ve askıdaki giysiler için dikey buhar püskürtme

  • OptimalTEMP, tüm giysilerde sıfır yanık riskini garanti eder

  • Dakikada 160 g'a kadar buhar ve 600 g buhar püskürtme

  • Geniş 1,5 L su haznesi ile 1 saat ütüleme

Güçlü buhar için TurboPower buhar motoru

Güçlü buhar için TurboPower buhar motoru

Gelişmiş ütüleme deneyimi için TurboPower buhar motoru ile kesintisiz ve daha güçlü buhar akışı. TurboPower motoru, ütüleme sırasında giysilerinizdeki su lekelerini azaltır* ve kurumasını beklemeden gardırobunuza koymaya hazır hale getirir.

Üstün kayma performansı sunan SteamGlide Elite taban

Üstün kayma performansı sunan SteamGlide Elite taban

SteamGlide Elite üstün kayma performansı ve mükemmel çizilme dayanıklılığı sağlayan en yeni ve en gelişmiş teknolojimizdir. Gelişmiş Nano-Titanyum katman, en hızlı sonuçlar için tüm kıyafetlerde üstün kayma performansı sunar.

Kolay doldurma için 1,5 L geniş ve çıkarılabilir su haznesi

Kolay doldurma için 1,5 L geniş ve çıkarılabilir su haznesi

​ Geniş 1,5 L su haznesi sayesinde 1 saate kada rsürekli ütüleme. Su haznesi boş olduğunda sesli olarak ve ışık göstergeleriyle yeniden doldurmanız için hatırlatma yapar; Geniş su doldurma deliği sayesinde musluk altında kolayca doldurabilirsiniz. ​

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. PSG8000S ile kıyasla

  2. MAX modu ile karşılaştırıldığında

  3. Harici kaynak tarafından Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakteri türleri için 1 dakika buhar süresiyle test edilmiştir.