Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

Güçlü ve kesintisiz buhar en kalın kumaşları bile kolayca ütüler. İstediğiniz zaman kullanabileceğiniz ekstra şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Bu ekstra buhar, kıyafetlere ve perdelere dikey buhar püskürtmek için de idealdir.