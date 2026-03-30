2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
GC6842/30
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Maksimum 6 bar pompa basıncı
360 g'a kadar şok buhar
1,3 L sabit su haznesi
Taşıma kilidi
Güçlü ve kesintisiz buhar en kalın kumaşları bile kolayca ütüler. İstediğiniz zaman kullanabileceğiniz ekstra şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Bu ekstra buhar, kıyafetlere ve perdelere dikey buhar püskürtmek için de idealdir.
Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi sıcaklığı ayarlamadan ütüleyin. OptimalTEMP sayesinde ayar yapmanıza gerek yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize gerek kalmaz. Dilediğiniz zaman istediğiniz kumaşı ütüleyebilirsiniz
Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.
Ödüller
Yorumlar
Ütülenebilir tüm kumaşlarda
Philips PowerLife buharlı ütüye kıyasla
IEC 603311'e göre MAX sıcaklık ayarında FastCare Compact'a kıyasla %30'a varan enerji tasarrufu