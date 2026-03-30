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  • 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
  • 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
  • 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
  • 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
  • 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
  • 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
  • 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
  • 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
  • 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
  • 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
  • 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
  • 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

PerfectCare Compact EssentialBuhar kazanlı ütü

GC6842/30

1 ödül

2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Güçlü sürekli buhar, buharlı ütüden daha hızlı çalışır. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıcaklık veya buhar ayarı gerekmez. Kolay saklama için kompakt ve hafif tasarıma sahiptir.
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Sıfır yanık riski*

2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

  • Maksimum 6 bar pompa basıncı

  • 360 g'a kadar şok buhar

  • 1,3 L sabit su haznesi

  • Taşıma kilidi

Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

Güçlü ve kesintisiz buhar en kalın kumaşları bile kolayca ütüler. İstediğiniz zaman kullanabileceğiniz ekstra şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Bu ekstra buhar, kıyafetlere ve perdelere dikey buhar püskürtmek için de idealdir.

OptimalTEMP teknolojisi, sıcaklık ayarı gerekmez

OptimalTEMP teknolojisi, sıcaklık ayarı gerekmez

Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi sıcaklığı ayarlamadan ütüleyin. OptimalTEMP sayesinde ayar yapmanıza gerek yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize gerek kalmaz. Dilediğiniz zaman istediğiniz kumaşı ütüleyebilirsiniz

Güvenli ve kolay taşıma için taşıma kilidi

Güvenli ve kolay taşıma için taşıma kilidi

Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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Feragatnameler

  1. Ütülenebilir tüm kumaşlarda

  2. Philips PowerLife buharlı ütüye kıyasla

  3. IEC 603311'e göre MAX sıcaklık ayarında FastCare Compact'a kıyasla %30'a varan enerji tasarrufu