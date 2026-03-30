Üstün kayma performansı sunan SteamGlide Elite taban

SteamGlide Elite üstün kayma performansı ve mükemmel çizilme dayanıklılığı sağlayan en yeni ve en gelişmiş teknolojimizdir. Gelişmiş Nano-Titanyum katman, en hızlı sonuçlar için tüm kıyafetlerde üstün kayma performansı sunar.