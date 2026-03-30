2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
PSG7200/20
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Perdeler ve askıdaki giysiler için dikey buhar püskürtme
OptimalTEMP, tüm giysilerde sıfır yanık riskini garanti eder
Dakikada 160 g'a kadar buhar ve 600 g buhar püskürtme
Geniş 1,5 L su haznesi ile 1 saat ütüleme
Gelişmiş ütüleme deneyimi için TurboPower buhar motoru ile kesintisiz ve daha güçlü buhar akışı. TurboPower motoru, ütüleme sırasında giysilerinizdeki su lekelerini azaltır* ve kurumasını beklemeden gardırobunuza koymaya hazır hale getirir.
SteamGlide Elite üstün kayma performansı ve mükemmel çizilme dayanıklılığı sağlayan en yeni ve en gelişmiş teknolojimizdir. Gelişmiş Nano-Titanyum katman, en hızlı sonuçlar için tüm kıyafetlerde üstün kayma performansı sunar.
Geniş 1,5 L su haznesi sayesinde 1 saate kada rsürekli ütüleme. Su haznesi boş olduğunda sesli olarak ve ışık göstergeleriyle yeniden doldurmanız için hatırlatma yapar; Geniş su doldurma deliği sayesinde musluk altında kolayca doldurabilirsiniz.
Yorumlar
PSG8000S ile kıyasla
MAX modu ile karşılaştırıldığında
Harici kaynak tarafından Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakteri türleri için 1 dakika buhar süresiyle test edilmiştir.