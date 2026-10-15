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Tüm seriler

  • Louros blue, Pressurized steam generator, Perfect Care, 7000 Series, PSG7300, Garment Care
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  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Louros blue, Pressurized steam generator, Perfect Care, 7000 Series, PSG7300, Garment Care
  • PSG7300/20 Louros blue Pressurized steam generator Perfect Care 7000 Series PSG7300 Garment Care High-end steam generator
  • PSG7300/70 Dark Forest Pressurized steam generator Perfect Care 7000 Series PSG7300 Garment Care High-end steam generator
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  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Louros blue, Pressurized steam generator, Perfect Care, 7000 Series, PSG7300, Garment Care
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Louros blue, Pressurized steam generator, Perfect Care, 7000 Series, PSG7300, Garment Care
  • PSG7300/20 Louros blue Pressurized steam generator Perfect Care 7000 Series PSG7300 Garment Care High-end steam generator
  • PSG7300/70 Dark Forest Pressurized steam generator Perfect Care 7000 Series PSG7300 Garment Care High-end steam generator
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
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Yeni

7000 SerisiPerfectCare Buhar Kazanlı Ütü

PSG7300/20

Otomatik buhar ile hızlı ütüleme

PerfectCare 7000 serisi otomatik buhar özelliğiyle zahmetsiz bir şekilde ütü yapmanız için tasarlanmıştır. Hareket sensörü teknolojisi sayesinde ütü yapmaya başladığınızda güçlü otomatik buhar püskürtür. OptimalTemp teknolojisi ile ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık riski garanti edilir.

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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Zahmetsiz ütüleme. Harika sonuçlar.

Otomatik buhar ile hızlı ütüleme

  • Hareket sensörü ile otomatik buhar verir.

  • Perdeler ve askıdaki giysiler için dikey buhar püskürtme

  • OptimalTEMP teknolojisi, ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık garantisi sunar.

  • 170 g/dk'ya kadar buhar ve 650 g şok buhar

  • Geniş 1,5 L su haznesi ile 1 saat ütüleme

Zahmetsiz ütüleme için akıllı otomatik buhar

Zahmetsiz ütüleme için akıllı otomatik buhar

Hareket sensörü teknolojisi sayesinde ütünüz, giysileriniz üzerinde kaydığını algılar ve otomatik olarak güçlü buhar püskürtür. Buharı sizin yerinize kontrol ederek zahmetsiz, hızlı ve kusursuz bir ütüleme deneyimi sunar.

Güçlü Buhar için TurboPower Buhar Motor

Güçlü Buhar için TurboPower Buhar Motor

TurboPower buhar motoru, kesintisiz ve yoğun buhar akışıyla ütüleme deneyiminizi iyileştirir. TurboPower motor giysilerinizdeki nemi azaltır ve kurumasını beklemeden gardırobunuza koymaya hazır hale getirir.

Üstün kayma performansı sunan SteamGlide Elite taban

Üstün kayma performansı sunan SteamGlide Elite taban

SteamGlide Elite üstün kayma performansı ve mükemmel çizilme dayanıklılığı sağlayan en yeni ve en gelişmiş teknolojimizdir. Gelişmiş Nano-Titanyum katman, en hızlı sonuçlar için tüm kıyafetlerde üstün kayma performansı sunar.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. PSG8000S ile kıyasla

  2. MAX modu ile karşılaştırıldığında

  3. Harici kaynak tarafından Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakteri türleri için 1 dakika buhar süresiyle test edilmiştir