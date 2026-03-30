2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
PSG2000/20
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Maksimum 6 bar pompa basıncı
110 g/dk sürekli buhar
300 g şok buhar
Tüm giysilerinizi daha çabuk ve etkili bir şekilde ütüleyip işi hızlıca bitirin.
Özel seramik tabanımız her kumaş üzerinde rahatça kayar. Ayrıca yapışmaz, çizilmelere karşı dayanıklıdır ve temizlemesi kolaydır.
Güçlü ve sürekli buhar, her türlü kumaştaki kırışıklıkları kolayca giderir.
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EasySpeed GC1742 buharlı ütüye kıyasla
Eco modunda %30 su ve elektrik tasarrufu