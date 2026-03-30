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2000 SerisiBuhar Kazanlı Ütü

PSG2000/20

1 ödül

Ütülemeye %25'e kadar daha az zaman harcayın*
2000 serisi buhar kazanlı ütüyle zamanınızı ütü yaparak değil, giysilerinizi keyifle giyerek geçirin.
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Ütülemeye %25'e kadar daha az zaman harcayın*

  • Maksimum 6 bar pompa basıncı

  • 110 g/dk sürekli buhar

  • 300 g şok buhar

300 g şok buhar ile hızlı ütüleme

300 g şok buhar ile hızlı ütüleme

Tüm giysilerinizi daha çabuk ve etkili bir şekilde ütüleyip işi hızlıca bitirin.

Dayanıklı ve kolay kayan seramik taban

Dayanıklı ve kolay kayan seramik taban

Özel seramik tabanımız her kumaş üzerinde rahatça kayar. Ayrıca yapışmaz, çizilmelere karşı dayanıklıdır ve temizlemesi kolaydır.

130 g/dk sürekli buhar ile hızlı kırışıklık giderme

130 g/dk sürekli buhar ile hızlı kırışıklık giderme

Güçlü ve sürekli buhar, her türlü kumaştaki kırışıklıkları kolayca giderir.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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Feragatnameler

  1. EasySpeed GC1742 buharlı ütüye kıyasla

  2. Eco modunda %30 su ve elektrik tasarrufu