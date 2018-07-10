PerfectCare Expert Plus Buhar kazanlı ütü

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Expert Plus Buhar Kazanlı ütünün güçlü ve sürekli buharı sayesinde giysileri kolayca ütüleyebilir ve zorlu kırışıklıkları açabilirsiniz. Expert Plus Buhar Kazanlı ütü, kırışıklıkların zahmetsizce yok olması için kumaşların üzerine hızlıca basınç uygulayabilir.
Bu buhar kazanlı ütünün ürettiği güçlü ve sürekli buhar sayesinde giysileri kolayca ütüleyebilir ve zorlu kırışıklıkları açabilirsiniz. Bu ütü, kırışıklıkların zahmetsizce yok olması için kumaşların üzerine hızlıca basınç uygulayabilir.
OptimalTEMP teknolojisi sayesinde ısı ayarı gerekmez. Expert Plus Buhar Kazanlı ütü, ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık garantisi sunar. Ütüyü kumaşlarınızın veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Sıfır yanık ve parlama riski.
OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıcaklık ayarı gerekmez. Bu ütünün hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü kumaşlarınızın veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Sıfır yanık ve parlama riski.
Son derece hafif olan bu ütü, giysilerin üzerinde zahmetsiz biçimde kayar. Hafifliği sayesinde hassas ipek bluzlardan ceket gibi ütülenmesi zor kıyafetlere kadar tüm kumaşlara dikey buhar püskürtme uygulamak çok kolaydır.
Verimli ütüleme seansları için PerfectCare Expert Plus'ı 1,8 litrelik su haznesiyle tasarladık. Böylece haznedeki su, iki saate kadar ütüleme işlemi için yeterlidir. Üstelik tekrar doldurma zamanı geldiğinde hazneyi çıkarıp suyu doğrudan musluktan doldurabilirsiniz. İşte bu kadar kolay!
Verimli ütüleme seansları için PerfectCare Expert Plus'ı 1,8 litrelik su haznesiyle tasarladık. Böylece haznedeki su, iki saate kadar ütüleme işlemi için yeterlidir. Üstelik tekrar doldurma zamanı geldiğinde hazneyi çıkarıp suyu doğrudan musluktan doldurabilirsiniz. İşte bu kadar kolay!
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PerfectCare Performer
GC8712/25
Philips Online Mağaza fiyatı1.374,99 TL*
Buhar kazanlı ütü
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PerfectCare Performer
GC8721/35
Philips Online Mağaza fiyatı1.624,99 TL*
Buhar kazanlı ütü
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PerfectCare Performer
GC8735_85
Philips Online Mağaza fiyatı1.624,99 TL*
Buhar kazanlı ütü
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PerfectCare Expert Plus Buhar kazanlı ütü
GC8950/30
Philips Online Mağaza fiyatı2.059,99 TL*
Buhar kazanlı ütü
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PerfectCare Expert Plus
GC8962/40
Philips Online Mağaza fiyatı2.249,99 TL*
Buhar kazanlı ütü
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Ultra hafif ütü
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OptimalTEMP
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Basınç
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Şok buhar
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Su haznesi türü ve kapasitesi
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Taban
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Taşıma kilidi
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Sessiz
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Kolay kireç giderme sistemi ile Expert Plus Buhar Kazanlı ütünüzün performansını yıllar boyunca en üst düzeyde tutabilirsiniz.
Kireç temizleme zamanı geldiğinde ütünüz gösterge ışığıyla sizi bilgilendirir. Kireci gidermek için Easy De-Calc düğmesini çevirmeniz ve suyla kireç parçacıklarını akıtmak için ürününüzü lavaboya doğru eğmeniz yeterlidir.