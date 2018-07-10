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    Buhar Kazanlı Ütüler
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    Hızlı ve Kompakt
    Güçlü ve Kullanışlı

    Mükemmel Ütüleme

      Ultra hafif ve güçlü

      Giysileri ütülemek artık daha hızlı ve kolay

      Philips PerfectCare Performer buhar kazanlı ütü
      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 2.249,99 TL

      PerfectCare Expert Plus
      Buhar kazanlı ütü

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      Ütünüzü daha iyi bir ütüyle değiştirmeyi düşünüyorsanız PerfectCare Expert Plus size en uygun buhar kazanlı ütüdür. Ultra hafif bir ütü olan PerfectCare Expert Plus, daha kolay ve hızlı ütüleme için güçlü buhar sunar.
      • Ultra hafif ütü kumaşlarınızın üzerinde kolayca kayarak neredeyse zahmetsiz biçimde mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar.

      • OptimalTemp teknolojisi sayesinde sıfır yanık riski.

      • Üstün kırışık giderme özellikli buhar kazanlı ütü, zorlu kırışıklıkları açmak için güçlü ve sürekli buhar sağlar.

      • Su haznesini tekrar doldurmadan daha fazla giysi ütülemenizi sağlayan 1,8 L çıkarılabilir hazne sayesinde daha hızlı ve uzun süre ütü yapın.

      Ultra hafif ve güçlü

      PerfectCare Expert Plus
      Buhar kazanlı ütü

      Bunu değerlendiren ilk kişi ol

      Philips PerfectCare Performer buhar kazanlı ütü
      Ultra hafif ütü
      OptimalTEMP teknolojisi
      Üstün kırışık giderme
      1,8 L çıkarılabilir hazne

      Üstün kırışık gidermenin keyfini çıkarın

       

      Expert Plus Buhar Kazanlı ütünün güçlü ve sürekli buharı sayesinde giysileri kolayca ütüleyebilir ve zorlu kırışıklıkları açabilirsiniz. Expert Plus Buhar Kazanlı ütü, kırışıklıkların zahmetsizce yok olması için kumaşların üzerine hızlıca basınç uygulayabilir.

      Üstün kırışık gidermenin keyfini çıkarın

       

      Bu buhar kazanlı ütünün ürettiği güçlü ve sürekli buhar sayesinde giysileri kolayca ütüleyebilir ve zorlu kırışıklıkları açabilirsiniz. Bu ütü, kırışıklıkların zahmetsizce yok olması için kumaşların üzerine hızlıca basınç uygulayabilir. 

      Sıfır yanık riski

       

      OptimalTEMP teknolojisi sayesinde ısı ayarı gerekmez. Expert Plus Buhar Kazanlı ütü, ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık garantisi sunar. Ütüyü kumaşlarınızın veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Sıfır yanık ve parlama riski.

      Sıfır yanık riski

       

      OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıcaklık ayarı gerekmez. Bu ütünün hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü kumaşlarınızın veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Sıfır yanık ve parlama riski.

      Ultra hafif ütü


      Son derece hafif olan bu ütü, giysilerin üzerinde zahmetsizce kayar. Hafifliği sayesinde hassas ipek bluzlardan ceket gibi ütülenmesi zor kıyafetlere kadar tüm kumaşlara dikey buhar püskürtme uygulamak çok kolaydır.

      Ultra hafif ütü

       

      Son derece hafif olan bu ütü, giysilerin üzerinde zahmetsiz biçimde kayar. Hafifliği sayesinde hassas ipek bluzlardan ceket gibi ütülenmesi zor kıyafetlere kadar tüm kumaşlara dikey buhar püskürtme uygulamak çok kolaydır.

      Büyük, çıkarılabilir su haznesi

       

      Verimli ütüleme seansları için PerfectCare Expert Plus'ı 1,8 litrelik su haznesiyle tasarladık. Böylece haznedeki su, iki saate kadar ütüleme işlemi için yeterlidir. Üstelik tekrar doldurma zamanı geldiğinde hazneyi çıkarıp suyu doğrudan musluktan doldurabilirsiniz. İşte bu kadar kolay!

      Büyük, çıkarılabilir su haznesi

       

      Verimli ütüleme seansları için PerfectCare Expert Plus'ı 1,8 litrelik su haznesiyle tasarladık. Böylece haznedeki su, iki saate kadar ütüleme işlemi için yeterlidir. Üstelik tekrar doldurma zamanı geldiğinde hazneyi çıkarıp suyu doğrudan musluktan doldurabilirsiniz. İşte bu kadar kolay!

      Kendiniz için en iyi buhar kazanlı ütüyü bulun

      GC8712/25

      PerfectCare Performer

      GC8712/25

      Philips Online Mağaza fiyatı
      1.374,99 TL*
      Buhar kazanlı ütü
      Özellikleri karşılaştır
      GC8721/35

      PerfectCare Performer

      GC8721/35

      Philips Online Mağaza fiyatı
      1.624,99 TL*
      Buhar kazanlı ütü
      Özellikleri karşılaştır
      GC8735_85

      PerfectCare Performer

      GC8735_85

      Philips Online Mağaza fiyatı
      1.624,99 TL*
      Buhar kazanlı ütü
      Özellikleri karşılaştır
      GC8950/30

      PerfectCare Expert Plus Buhar kazanlı ütü

      GC8950/30

      Philips Online Mağaza fiyatı
      2.059,99 TL*
      Buhar kazanlı ütü
      Özellikleri karşılaştır
      GC8962/40

      PerfectCare Expert Plus

      GC8962/40

      Philips Online Mağaza fiyatı
      2.249,99 TL*
      Buhar kazanlı ütü
      Özellikleri karşılaştır

      Ultra hafif ütü
      • Var
      • Var
      • Var
      • Var
      • Var

      OptimalTEMP
      • Var
      • Var
      • Var
      • Var
      • Var

      Basınç
      • Maksimum 6 basınç
      • Maksimum 6.2 basınç
      • Maksimum 6.5 basınç
      • Maksimum 7.5 basınç
      • Maksimum 7.5 basınç

      Şok buhar
      • 360 g'a kadar
      • 380 g'a kadar
      • 420 g'a kadar
      • 500 g'a kadar
      • 520 g'a kadar

      Su haznesi türü ve kapasitesi
      • 1.8 L çıkarılabilir su haznesi
      • 1.8 L çıkarılabilir su haznesi
      • 1.8 L çıkarılabilir su haznesi
      • 1.8 L çıkarılabilir su haznesi
      • 1.8 L çıkarılabilir su haznesi

      Taban
      • SteamGlide Plus
      • SteamGlide Plus
      • SteamGlide Plus
      • SteamGlide Advanced
      • SteamGlide Advanced

      Taşıma kilidi
      • Var
      • Var
      • Var
      • Var
      • Var

      Sessiz
      • Yok
      • Yok
      • Yok
      • Yok
      • Var
      * Önerilen perakende satış fiyatı
      Buhar kazanlı ütünüzü kireçten arındırın, kolay kireç temizleme, kireç tortusu

      Buhar kazanlı ütünüzü yıllar boyunca sorunsuz kullanmanız için

       

      Kolay kireç giderme sistemi ile Expert Plus Buhar Kazanlı ütünüzün performansını yıllar boyunca en üst düzeyde tutabilirsiniz.

      Kireç temizleme zamanı geldiğinde ütünüz gösterge ışığıyla sizi bilgilendirir. Kireci gidermek için Easy De-Calc düğmesini çevirmeniz ve suyla kireç parçacıklarını akıtmak için ürününüzü lavaboya doğru eğmeniz yeterlidir.

      PerfectCare Expert Plus satın almaya hazır mısınız?

      Philips PerfectCare Performer buhar kazanlı ütü
      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 2.249,99 TL
      Hız ve konfor için son derece hafif ütü ve güçlü buhar
      OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıcaklık ayarına gerek kalmaz ve yanık riski oluşmaz
      7,5 bar basınç ve 520 g'a kadar şok buhar ile üstün kırışık giderme, 120 g/dk sürekli buhar (seçilen modele bağlı olarak)
      Kolay doldurma için 1,8 L büyük ve çıkarılabilir su haznesi
      En iyi kayma performansı sunan ve çizilmelere karşı dayanıklı buhar kazanlı ütü tabanımız

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