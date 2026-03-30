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Tüm seriler

  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
  • Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.

PerfectCare 6000 SerisiBuhar Kazanlı Ütü

PSG6042/20

3 Ödüller

Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
PerfectCare 6000 Serisi, en iyi buhar performansını sunmak için tasarlanmıştır ve tamamen yenilenmiş, kompakt bir tasarıma sahiptir. Depolama alanınızdan ödün vermeden daha hızlı ütüleme deneyiminin keyfini çıkarın. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıfır yanık riski*.
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.

  • Güçlü buhar

  • Sıfır yanık riski*

  • 1,8 l çıkarılabilir su haznesi

  • Kompakt

Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

Enerji tasarrufu ve iç rahatlığı için otomatik kapanma

Ütünüzün ömrünü uzatan Easy De-Calc

Ütünüzün ömrünü uzatan Easy De-Calc

Dahili kireç temizleme sistemimiz Akıllı Kireç Temizleme sistemi ile buhar kazanlı ütünüzün bakımını yapmak çok kolaydır. Kireç temizleme zamanı geldiğinde sizi uyarır ve kireç temizleme işlemini kolay ve güvenli hale getirmek için bir hazne içerir. Yeniden kullanılabildiğinden paradan tasarruf etmenizi sağlar ve ek kartuş satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Kolay doldurma için 1,8 l çıkarılabilir su haznesi

Kolay doldurma için 1,8 l çıkarılabilir su haznesi

1,8 litrelik şeffaf hazne 1,5 saate kadar sürekli kullanım sağlar. Ne kadar su kaldığını rahatça görün ve geniş doldurma ağzı sayesinde istediğiniz zaman haznenin altından kolayca su doldurun.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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Feragatnameler

  1. Ütülenebilir tüm giysilerde (bu, sıfır yanık garantisiyle ilgilidir)