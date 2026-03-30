2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
PSG6042/20
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Güçlü buhar
Sıfır yanık riski*
1,8 l çıkarılabilir su haznesi
Kompakt
Enerji tasarrufu ve iç rahatlığı için otomatik kapanma
Dahili kireç temizleme sistemimiz Akıllı Kireç Temizleme sistemi ile buhar kazanlı ütünüzün bakımını yapmak çok kolaydır. Kireç temizleme zamanı geldiğinde sizi uyarır ve kireç temizleme işlemini kolay ve güvenli hale getirmek için bir hazne içerir. Yeniden kullanılabildiğinden paradan tasarruf etmenizi sağlar ve ek kartuş satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır.
1,8 litrelik şeffaf hazne 1,5 saate kadar sürekli kullanım sağlar. Ne kadar su kaldığını rahatça görün ve geniş doldurma ağzı sayesinde istediğiniz zaman haznenin altından kolayca su doldurun.
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Ütülenebilir tüm giysilerde (bu, sıfır yanık garantisiyle ilgilidir)