2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
PSG3000/30
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Maks. 6 bar pompa basıncı
140 g/dk sürekli buhar
350 g şok buhar
Tüm giysilerinizi daha çabuk ve etkili bir şekilde ütüleyip işi hızlıca bitirin.
Özel seramik tabanımız her kumaş üzerinde rahatça kayar. Ayrıca yapışmaz, çizilmelere karşı dayanıklıdır ve temizlemesi kolaydır.
Hafif yapısı ve kompakt boyutu sayesinde giysilerinizi ütülerken kolayca tutabilirsiniz.
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EasySpeed GC1742 buharlı ütüye kıyasla
Eco modunda %30 su ve elektrik tasarrufu