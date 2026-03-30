2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
EP3347/90
6 İçecek
LatteGo
Siyah Krom
AquaClean, suyu arıtarak kahvenizin kalitesini artırmak için tasarlanmış patentli su filtremizdir. Kahve makinenizin su devresinde kireç oluşumunu da engeller. Filtreyi düzenli olarak değiştirerek kireç sorunu olmadan 5000* fincana kadar kahve hazırlayın.
Patentli SilentBrew teknolojimiz makine seslerini azaltarak aromatik kahve hazırlama deneyiminin keyfini daha fazla çıkarmanızı sağlar. Makinelerimiz, ses koruması ve sessiz öğütme özelliğiyle önceki modellere göre %40 daha az gürültü çıkarır ve Quiet Mark sertifikalıdır.
LatteGo, güçlü siklonik köpürtme teknolojisi sayesinde tek bir düğmeye dokunarak en sevdiğiniz bitki bazlı süt alternatifleriyle bile sütlü kahveleriniz için otomatik olarak yumuşacık süt köpüğü hazırlar.
Yorumlar
Makinede belirtildiği gibi 8 kez filtre değişimine göre. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.
Almanya'da yapılan, önde gelen Tek Dokunuşlu (Kahve + Süt) Tam Otomatik Espresso Makinelerini karşılaştıran müşteri testlerine (2023) dayanmaktadır.