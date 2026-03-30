Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu

Tek dokunuşla mükemmel krema, aroma ve sıcaklığa sahip 6 çeşit sıcak ve soğuk içeceğin tadını çıkarın. LatteGo, sütlü kahveleriniz için otomatik olarak yumuşacık süt köpüğü hazırlar; kurulumu kolaydır ve 10 saniye kadar kısa bir sürede temizlenebilir.