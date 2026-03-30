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  • Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu
  • Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu
  • Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu
  • Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu
  • Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu
  • Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu
  • Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu
  • Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu
  • Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu
  • Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu
  • Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu
  • Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu
  • Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu
  • Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu

3300 SerisiTam otomatik espresso makinesi

EP3347/90

Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu
Tek dokunuşla mükemmel krema, aroma ve sıcaklığa sahip 6 çeşit sıcak ve soğuk içeceğin tadını çıkarın. LatteGo, sütlü kahveleriniz için otomatik olarak yumuşacık süt köpüğü hazırlar; kurulumu kolaydır ve 10 saniye kadar kısa bir sürede temizlenebilir.
Tüm avantajları görüntüleyin

LatteGo; kolay temizlenebilen süt sistemi

Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu

  • 6 İçecek

  • LatteGo

  • Siyah Krom

AquaClean filtre

AquaClean filtre

AquaClean, suyu arıtarak kahvenizin kalitesini artırmak için tasarlanmış patentli su filtremizdir. Kahve makinenizin su devresinde kireç oluşumunu da engeller. Filtreyi düzenli olarak değiştirerek kireç sorunu olmadan 5000* fincana kadar kahve hazırlayın.

SilentBrew ile kahvenizi hazırlarken sessizliğin tadını çıkarın

SilentBrew ile kahvenizi hazırlarken sessizliğin tadını çıkarın

Patentli SilentBrew teknolojimiz makine seslerini azaltarak aromatik kahve hazırlama deneyiminin keyfini daha fazla çıkarmanızı sağlar. Makinelerimiz, ses koruması ve sessiz öğütme özelliğiyle önceki modellere göre %40 daha az gürültü çıkarır ve Quiet Mark sertifikalıdır. 

LatteGo ile yumuşacık süt köpüğü

LatteGo ile yumuşacık süt köpüğü

LatteGo, güçlü siklonik köpürtme teknolojisi sayesinde tek bir düğmeye dokunarak en sevdiğiniz bitki bazlı süt alternatifleriyle bile sütlü kahveleriniz için otomatik olarak yumuşacık süt köpüğü hazırlar.

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Feragatnameler

  1. Makinede belirtildiği gibi 8 kez filtre değişimine göre. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.

  2. Almanya'da yapılan, önde gelen Tek Dokunuşlu (Kahve + Süt) Tam Otomatik Espresso Makinelerini karşılaştıran müşteri testlerine (2023) dayanmaktadır.