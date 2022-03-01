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    • Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve
      -{discount-value}

      1200 Serisi Tam otomatik espresso makineleri

      EP1220/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve

      Akıllı demleme sistemimiz sayesinde mükemmel sıcaklıkta, taze çekirdeklerle hazırlayabileceğiniz kahve lezzetinin ve aromasının keyfini çıkarın. Klasik süt köpürtücü ile kolayca yumuşacık cappuccino'lar veya latte macchiato'lar hazırlayabilirsiniz.

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      1200 Serisi Tam otomatik espresso makineleri

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      1200 Serisi
      - {discount-value}

      1200 Serisi

      Tam otomatik espresso makineleri

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      Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve

      Sezgisel dokunmatik ekran sayesinde

      • 2 içecek
      • Klasik Süt Köpürtücü
      • Mat siyah
      • Dokunmatik ekran
      Klasik süt köpürtücü ile lezzetli süt köpüğü

      Klasik süt köpürtücü ile lezzetli süt köpüğü

      Klasik Süt Köpürtücü, buharı dağıtarak cappucino'nuz için kolayca yumuşacık süt köpüğü hazırlamanızı sağlar. Ayrıca yalnızca iki parçadan oluşan Klasik Süt Köpürtücü kolayca temizlenir.

      Sezgisel dokunmatik ekran ile kahvenizi kolayca seçin

      Sezgisel dokunmatik ekran ile kahvenizi kolayca seçin

      Taze çekirdeklerden hazırlanmış kahvenin karşı konulmaz tadına ve aromasına tek dokunuşla ulaşın! Sezgisel dokunmatik ekranımız, en sevdiğiniz kahveyi kolayca seçmenizi sağlar.

      My Coffee Choice ile aromanın sertliğini ve kahve miktarını ayarlayın

      My Coffee Choice ile aromanın sertliğini ve kahve miktarını ayarlayın

      My Coffee Choice menüsü ile içeceğinizin sertliğini ve miktarını ayarlayın. Tercihlerinize göre üç farklı ayar arasından kolayca seçim yapın.

      12 adım ayarına sahip öğütücüyle lezzeti damak tadınıza göre ayarlayın

      12 adım ayarına sahip öğütücüyle lezzeti damak tadınıza göre ayarlayın

      Dayanıklı seramik öğütücülerimiz 12 adım ayarına sahiptir. Böylece kahve çekirdeklerinizi ultra ince tozdan kalın parçacıklara kadar farklı şekillerde öğütebilirsiniz.

      Her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema**

      Her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema**

      Su sıcaklığını 90 ve 98°C arasında tutarken su akış hızını düzenleyerek demleme sıcaklığı ve aroma çıkarma arasında optimum bir denge yakalayan akıllı Aroma Extract sistemi, nefis kahvelerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

      Dayanıklı seramik öğütücüler ile 20.000 bardak üstün kaliteli kahve

      Dayanıklı seramik öğütücüler ile 20.000 bardak üstün kaliteli kahve

      Dayanıklı seramik öğütücümüzle kahvenizin tüm aromasını ortaya çıkarın. Keskin kenarlı öğütücülerimiz, çekirdeklerinizden en iyi aromayı ve lezzeti çıkarır. En az 20.000 fincanlık kahveye dayanacak şekilde %100 seramik malzemeden üretilmiştir.

      Tamamen çıkarılabilir demleme grubu sayesinde temizlemesi kolaydır

      Tamamen çıkarılabilir demleme grubu sayesinde temizlemesi kolaydır

      Demleme grubu tüm tam otomatik kahve makinelerinde en önemli kısımdır ve düzenli olarak temizlenmelidir. Çıkarılabilir demleme grubu, musluk suyu altında durulanarak tamamen temizlenebilir.

      Size kolaylık sağlayan otomatik kireç temizleme

      Size kolaylık sağlayan otomatik kireç temizleme

      Kireç temizliği yapmanız gerektiğinde size haber veren otomatik program sayesinde kahve makinenizi temizlemek ve bakımını yapmak kolaydır. Bu prosedürün frekansını evinizdeki suyun sertliğine uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

      Size kolaylık sağlayan, bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

      Size kolaylık sağlayan, bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

      Süt sistemi, damla tepsisi ve kahve öğütme haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir. Böylece zaman tasarrufu ve etkili temizlik sağlayarak size kolaylık sunar.

      AquaClean sayesinde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana kadar* kahve demleyin

      AquaClean sayesinde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana kadar* kahve demleyin

      Makine uyarı verdiğinde filtreyi değiştirerek makinenizde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana*** kadar kahve demleyebilir ve temiz, arıtılmış suyun keyfini çıkarabilirsiniz.

      Teknik Özellikler

      • Menşei

        Üretildiği yer:
        Romanya
        Tasarlandığı yer:
        İtalya

      • Özelleştirme

        Öğütücü Ayarları
        12
        Demleme Öncesi Aroma kontrolü
        Evet
        Sıcaklık ayarları
        3

      • Çeşitlilik

        İçecekler
        • Espresso
        • Sıcak su
        • Kahve
        Toz Kahve Seçeneği
        Evet
        Çift Fincan
        Evet
        Sütlü Çift Fincan
        Hayır

      • Diğer özellikler

        Çıkarılabilir demleme grubu
        Evet
        Rehberli kireç temizleme
        evet
        AquaClean
        Evet

      • Aksesuarlar

        Dahil
        • Yağ tüpü
        • Ölçme kaşığı
        • Su sertliği test şeridi

      • Teknik özellikler

        Gerilim
        230  V
        Kablo uzunluğu
        100  cm
        Frekans
        50  Hz
        Su haznesi kapasitesi
        1,8  L
        Atık haznesi kapasitesi
        12  servings
        Ürün ağırlığı
        7,5  kg
        Kahve çekirdeği kapasitesi
        275  g
        Atık haznesi
        Önden erişim
        Su haznesi
        Önden erişim
        Filtre uyumluluğu
        AquaClean
        Pompa basıncı
        15  bar
        Renk ve Kaplama
        Siyah
        Ürün boyutları
        246 x 371 x 433  mm

      • Genel özellikler

        Ayarlanabilir ağız yüksekliği
        85 - 145  mm
        Süt Çözümü
        Klasik Süt Köpürtücü
        Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar
        • Klasik süt köpürtücü
        • Damlama tepsisi
        Temizleme ve kullanım kolaylığı
        AquaClean filtresi ile uyumlu
        Kullanıcı Arayüzü
        Dokunmatik ekran

      • Servis

        2 yıl garanti
        Evet

      • Sürdürülebilirlik

        ECO ayarı
        Evet
        Enerji etiketi
        A sınıfı
        Kahve hazırlama güç tüketimi
        1500  W
        Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi
        >95  %

      Badge-D2C

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      Yorumlar

      • Makinede belirtildiği gibi 8 adet filtre değişimine göre. Gerçek bardak sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.
      • *70-82°C sıcaklık aralığı temel alınmıştır.
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