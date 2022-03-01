EP1220/00
Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve
Akıllı demleme sistemimiz sayesinde mükemmel sıcaklıkta, taze çekirdeklerle hazırlayabileceğiniz kahve lezzetinin ve aromasının keyfini çıkarın. Klasik süt köpürtücü ile kolayca yumuşacık cappuccino'lar veya latte macchiato'lar hazırlayabilirsiniz.Tüm faydaları görün
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Tam otomatik espresso makineleri
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Klasik Süt Köpürtücü, buharı dağıtarak cappucino'nuz için kolayca yumuşacık süt köpüğü hazırlamanızı sağlar. Ayrıca yalnızca iki parçadan oluşan Klasik Süt Köpürtücü kolayca temizlenir.
Taze çekirdeklerden hazırlanmış kahvenin karşı konulmaz tadına ve aromasına tek dokunuşla ulaşın! Sezgisel dokunmatik ekranımız, en sevdiğiniz kahveyi kolayca seçmenizi sağlar.
My Coffee Choice menüsü ile içeceğinizin sertliğini ve miktarını ayarlayın. Tercihlerinize göre üç farklı ayar arasından kolayca seçim yapın.
Dayanıklı seramik öğütücülerimiz 12 adım ayarına sahiptir. Böylece kahve çekirdeklerinizi ultra ince tozdan kalın parçacıklara kadar farklı şekillerde öğütebilirsiniz.
Su sıcaklığını 90 ve 98°C arasında tutarken su akış hızını düzenleyerek demleme sıcaklığı ve aroma çıkarma arasında optimum bir denge yakalayan akıllı Aroma Extract sistemi, nefis kahvelerin keyfini çıkarmanızı sağlar.
Dayanıklı seramik öğütücümüzle kahvenizin tüm aromasını ortaya çıkarın. Keskin kenarlı öğütücülerimiz, çekirdeklerinizden en iyi aromayı ve lezzeti çıkarır. En az 20.000 fincanlık kahveye dayanacak şekilde %100 seramik malzemeden üretilmiştir.
Demleme grubu tüm tam otomatik kahve makinelerinde en önemli kısımdır ve düzenli olarak temizlenmelidir. Çıkarılabilir demleme grubu, musluk suyu altında durulanarak tamamen temizlenebilir.
Kireç temizliği yapmanız gerektiğinde size haber veren otomatik program sayesinde kahve makinenizi temizlemek ve bakımını yapmak kolaydır. Bu prosedürün frekansını evinizdeki suyun sertliğine uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.
Süt sistemi, damla tepsisi ve kahve öğütme haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir. Böylece zaman tasarrufu ve etkili temizlik sağlayarak size kolaylık sunar.
Makine uyarı verdiğinde filtreyi değiştirerek makinenizde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana*** kadar kahve demleyebilir ve temiz, arıtılmış suyun keyfini çıkarabilirsiniz.
Menşei
Özelleştirme
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Diğer özellikler
Aksesuarlar
Teknik özellikler
Genel özellikler
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