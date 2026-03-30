2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yeni
PSA3218/01
250 g kahve çekirdeği haznesi
58 mm paslanmaz çelik profesyonel portafiltre
Hassas sıkıştırma sağlayan premium tamper
Tek dokunuşla Americano hazırlama özelliği
450 ml sıcaklık kontrollü süt sürahisi
Çekirdeklerin tazeliğini korumaya yardımcı olan özel tasarımı sayesinde, her fincanda zengin aroma ve yoğun lezzetin keyfini çıkarın. Her demlemede kahve deneyiminizi daha taze ve daha keyifli hale getirin.
Profesyonel standartlardaki 58 mm paslanmaz çelik portafiltre ve tek katmanlı filtre sepetleri sayesinde, zengin aromalı ve yoğun kremaya sahip espresso deneyimini evinizde yaşayın. Geniş tasarımı, kahve yatağına suyun daha eşit dağılmasına yardımcı olarak daha dengeli ve tutarlı ekstraksiyon sağlar. Daha fazla kahve kullanımına olanak tanıyan yapısıyla, her fincanda daha dolgun gövdeli, güçlü aromalı ve altın köpüklü espresso hazırlamanıza yardımcı olur.
Düz tabanlı paslanmaz çelik premium kalibre edilmiş tamper sayesinde öğütülmüş kahvenizi ideal basınçla kolayca sıkıştırın. Dengeli ve eşit bir sıkıştırma yüzeyi oluşturarak daha tutarlı ekstraksiyon ve daha dengeli espresso sonuçları elde etmenize yardımcı olur. Hassasiyet ve kullanım kolaylığını bir araya getiren tasarımıyla, her fincanda daha profesyonel bir kahve hazırlama deneyimi sunar.
Yorumlar