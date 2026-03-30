Barista kalitesinde espresso deneyimi sunan 58 mm paslanmaz çelik portafiltre

Profesyonel standartlardaki 58 mm paslanmaz çelik portafiltre ve tek katmanlı filtre sepetleri sayesinde, zengin aromalı ve yoğun kremaya sahip espresso deneyimini evinizde yaşayın. Geniş tasarımı, kahve yatağına suyun daha eşit dağılmasına yardımcı olarak daha dengeli ve tutarlı ekstraksiyon sağlar. Daha fazla kahve kullanımına olanak tanıyan yapısıyla, her fincanda daha dolgun gövdeli, güçlü aromalı ve altın köpüklü espresso hazırlamanıza yardımcı olur.