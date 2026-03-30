ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Biraz rehberlik ile içinizdeki baristayı ortaya çıkarın.
  • Biraz rehberlik ile içinizdeki baristayı ortaya çıkarın.
  • Biraz rehberlik ile içinizdeki baristayı ortaya çıkarın.
  • Biraz rehberlik ile içinizdeki baristayı ortaya çıkarın.
  • Biraz rehberlik ile içinizdeki baristayı ortaya çıkarın.
  • Biraz rehberlik ile içinizdeki baristayı ortaya çıkarın.
  • Biraz rehberlik ile içinizdeki baristayı ortaya çıkarın.
  • Biraz rehberlik ile içinizdeki baristayı ortaya çıkarın.
  • Biraz rehberlik ile içinizdeki baristayı ortaya çıkarın.
  • Biraz rehberlik ile içinizdeki baristayı ortaya çıkarın.
  • Biraz rehberlik ile içinizdeki baristayı ortaya çıkarın.
  • Biraz rehberlik ile içinizdeki baristayı ortaya çıkarın.
  • Biraz rehberlik ile içinizdeki baristayı ortaya çıkarın.
  • Biraz rehberlik ile içinizdeki baristayı ortaya çıkarın.
  • Biraz rehberlik ile içinizdeki baristayı ortaya çıkarın.
  • Biraz rehberlik ile içinizdeki baristayı ortaya çıkarın.
  • Biraz rehberlik ile içinizdeki baristayı ortaya çıkarın.
  • Biraz rehberlik ile içinizdeki baristayı ortaya çıkarın.

Yeni

Philips Barista BrewYarı Otomatik Espresso Makinesi

PSA3218/01

Biraz rehberlik ile içinizdeki baristayı ortaya çıkarın.
Taze çekilmiş kahvenin mükemmel aromasını ve gerçek espresso deneyiminin zengin lezzetini evinizde keşfedin. Philips Barista Brew espresso makinesi, kahvenizi kendi dokunuşunuzla hazırlamanın keyfini yaşatırken, her fincanda profesyonel barista deneyimine bir adım daha yaklaşmanızı sağlar. Gerçek kahve tutkunları için tasarlanan bu özel deneyim, pratik kullanım ile ustalık hissini mükemmel şekilde bir araya getirir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Yönlendirmeler sayesinde kahvenizi keyifle hazırlayın

Biraz rehberlik ile içinizdeki baristayı ortaya çıkarın.

  • 250 g kahve çekirdeği haznesi

  • 58 mm paslanmaz çelik profesyonel portafiltre

  • Hassas sıkıştırma sağlayan premium tamper

  • Tek dokunuşla Americano hazırlama özelliği

  • 450 ml sıcaklık kontrollü süt sürahisi

Kahve çekirdeklerinin tazeliğini koruyan 250 g kapasiteli çekirdek haznesi

Kahve çekirdeklerinin tazeliğini koruyan 250 g kapasiteli çekirdek haznesi

Çekirdeklerin tazeliğini korumaya yardımcı olan özel tasarımı sayesinde, her fincanda zengin aroma ve yoğun lezzetin keyfini çıkarın. Her demlemede kahve deneyiminizi daha taze ve daha keyifli hale getirin.

Barista kalitesinde espresso deneyimi sunan 58 mm paslanmaz çelik portafiltre

Barista kalitesinde espresso deneyimi sunan 58 mm paslanmaz çelik portafiltre

Profesyonel standartlardaki 58 mm paslanmaz çelik portafiltre ve tek katmanlı filtre sepetleri sayesinde, zengin aromalı ve yoğun kremaya sahip espresso deneyimini evinizde yaşayın. Geniş tasarımı, kahve yatağına suyun daha eşit dağılmasına yardımcı olarak daha dengeli ve tutarlı ekstraksiyon sağlar. Daha fazla kahve kullanımına olanak tanıyan yapısıyla, her fincanda daha dolgun gövdeli, güçlü aromalı ve altın köpüklü espresso hazırlamanıza yardımcı olur.

Dengeli espresso ekstraksiyonu için premium kalibre edilmiş tamper

Dengeli espresso ekstraksiyonu için premium kalibre edilmiş tamper

Düz tabanlı paslanmaz çelik premium kalibre edilmiş tamper sayesinde öğütülmüş kahvenizi ideal basınçla kolayca sıkıştırın. Dengeli ve eşit bir sıkıştırma yüzeyi oluşturarak daha tutarlı ekstraksiyon ve daha dengeli espresso sonuçları elde etmenize yardımcı olur. Hassasiyet ve kullanım kolaylığını bir araya getiren tasarımıyla, her fincanda daha profesyonel bir kahve hazırlama deneyimi sunar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yedek parça veya aksesuar bulun

Parçalar veya aksesuarlara gidin

Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları