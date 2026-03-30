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  • 8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

Philips 4300 SerisiTam otomatik espresso makineleri

EP4341/50

8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve, Cappuccino ve Latte Macchiato gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir*
Tüm avantajları görüntüleyin

LatteGo; kolay temizlenebilen süt sistemi

8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

  • 8 İçecek

  • LatteGo süt çözümü

  • Siyah

  • TFT ekran

Latte macchiato dahil 8 farklı kahvenin tadına varın

Latte macchiato dahil 8 farklı kahvenin tadına varın

İçtiğiniz her fincan kahvenin tadına varın. Tam otomatik espresso makineniz sert bir espresso'dan hafif bir cappuccino'ya kadar tüm kahveleri hiç zorluk çıkartmadan hemen hazırlar.

Sezgisel ekran ile kahvenizi kolayca seçin

Sezgisel ekran ile kahvenizi kolayca seçin

Kullanımı kolay ekran sayesinde lezzetli bir kahveye ulaşmanız artık çok kolay. Taze çekirdeğinizin yoğunluğunu birkaç adımda dilediğiniz şekilde ayarlayabilir ve istediğiniz kahvenin tadına varabilirsiniz.

Kahve özelleştirme seçeneği sayesinde aromayı ve kıvamı ayarlayın

Kahve özelleştirme seçeneği sayesinde aromayı ve kıvamı ayarlayın

Kahve özelleştirme seçeneğinin kolayca yapılabilen ayarları sayesinde istediğiniz yoğunlukta ve dilediğiniz kadar kahve ve süt miktarıyla kahve yapabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Almanya'da yapılan, önde gelen tek dokunuşlu (kahve + süt) tam otomatik espresso makinelerini karşılaştıran müşteri testleri (2018) temel alınmıştır.

  2. 70-82°C sıcaklık aralığı temel alınmıştır.

  3. Makinede belirtildiği gibi 8 kez filtre değişimine dayanmaktadır. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.