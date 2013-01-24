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- Sakal ve burun kılı düzeltme
- 6 başlık
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- Sakal, saç, burun kılı ve vücut düzeltme
- 14 başlık
- Çift kesim teknolojisi
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- Sakal, saç, burun kılı ve vücut düzeltme
- 11 başlık
- Çift kesim teknolojisi
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- Yıkanabilir başlıklar
- 2 yıl garanti
- Yağlama gerekmez
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- %100 Su Geçirmez
- 2 yıl garanti
- Yağlama gerekmez
- Şarj göstergesi, düşük pil seviyesi göstergesi
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- %100 Su Geçirmez
- 2 yıl garanti
- Yağlama gerekmez
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- NiMh pil
- 60 dk çalışma süresi
- 16 saat tam şarj süresi
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- Lityum-iyon pil
- 120 dk çalışma süresi
- 1 saat tam şarj, 5 dk hızlı şarj süresi
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- NiMh pil
- 80 dakikada çalışma süresi
- 16 saat tam şarj süresi
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- Sakal düzeltici
- Burun ve kulak kılı düzeltici
- 2 kirli sakal tarağı ( 1 ve 2 mm)
- 2 sakal tarağı ( 3 ve 5 mm)
- Saklama çantası
- Temizleme fırçası
- Şarj kablosu
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- Metal sakal düzeltici
- Hassas metal düzeltici
- Hassas folyo tıraş başlığı
- Burun ve kulak kılı düzeltici
- Vücut tıraş başlığı
- Cilt koruma başlığı
- 3-7 mm ayarlanabilir sakal tarağı
- 2 kirli sakal tarağı ( 1 ve 2 mm)
- 3 saç tarağı (9 , 12 ve 16 mm)
- 2 vücut tarağı ( 3 ve 5 mm)
- Saklama çantası
- Temizleme fırçası
- Şarj kablosu
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- Metal sakal düzeltici
- Hassas metal düzeltici
- Hassas folyo tıraş başlığı
- Burun ve kulak kılı düzeltici
- 3-7 mm ayarlanabilir sakal tarağı
- 2 kirli sakal tarağı ( 1 ve 2 mm)
- 3 saç tarağı (9 , 12 ve 16 mm)
- 1 vücut tarağı ( 3 mm)
- Saklama çantası
- Temizleme fırçası
- Şarj kablosu