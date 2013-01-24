  • 29 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında sistem altyapı geliştirmeleri nedeniyle standart teslimat sürelerimiz uzayacaktır. Bu tarihler arasında verilen tüm siparişlerin teslimatı 6 Temmuz'dan sonra devam edecektir.

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    Gizlilikle alakalı diğer talepler

    Siz kimsiniz?

    Müşteriyim

    İş başvurusu adayıyım

    Çalışanım

    Diğer

    Siz kimsiniz?

    Müşteriyim

    İş başvurusu adayıyım

    Çalışanım

    Diğer

    Philips çalışanları, İK Portalında oturum açtıktan sonra İK ile iletişime geç > Bir talep gönder > Kişisel bilgilerim ve İK kayıtlarım > Kişisel bilgilerimi kontrol et seçeneğinden gizlilik haklarını kullanabilir
    Philips çalışanları, İK Portalında oturum açtıktan sonra İK ile iletişime geç > Bir talep gönder > Kişisel bilgilerim ve İK kayıtlarım > Kişisel bilgilerimi kontrol et seçeneğinden gizlilik haklarını kullanabilir
    MyPhilips hesabınızı silmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hesabınızda oturum açın ve aşağıdaki adımları tamamlayın: www.philips.com/c-cs/myphilips
    "Profil" kısmında "Hesabımı Sil" öğesini seçin. "Hesabımı Sil" sayfasına girdikten sonra "MyPhilips hesabımı sil" düğmesine tıklayın ve açılır pencerede "Tamam, devam et" düğmesine tıklayarak isteği onaylayın.
    Pazarlama e-postalarımızın aboneliğinden çıkmak için lütfen Philips'ten aldığınız promosyon e-postasının altındaki "abonelikten çık" düğmesine tıklayın, böylece otomatik olarak aboneliğiniz iptal edilecektir.
    Bu formun yalnızca gizlilikle ilgili taleplere yönelik olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu form aracılığıyla gönderilen genel müşteri hizmetleri soruları yanıtlanmayacaktır. Sorunuz gizlilikle ilgili değilse lütfen sorunuzu buraya gönderin: www.philips.com/support
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    Siz kimsiniz?

    Müşteriyim

    İş başvurusu adayıyım

    Çalışanım

    Diğer

    Philips çalışanları, İK Portalında oturum açtıktan sonra İK ile iletişime geç > Bir talep gönder > Kişisel bilgilerim ve İK kayıtlarım > Kişisel bilgilerimi kontrol et seçeneğinden gizlilik haklarını kullanabilir
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