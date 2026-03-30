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  • HomeRun 2000 ve 3000 serisi robotlar için paspas pedleri
  • HomeRun 2000 ve 3000 serisi robotlar için paspas pedleri
  • HomeRun 2000 ve 3000 serisi robotlar için paspas pedleri
  • HomeRun 2000 ve 3000 serisi robotlar için paspas pedleri
  • HomeRun 2000 ve 3000 serisi robotlar için paspas pedleri
  • HomeRun 2000 ve 3000 serisi robotlar için paspas pedleri

3000 Serisi Aqua2000 ve 3000 Serisi Paspas Pedleri

XV1430/00

1 ödül

HomeRun 2000 ve 3000 serisi robotlar için paspas pedleri
Her gün zeminde biriken ince toz tabakasını ortadan kaldırmak için HomeRun 2000 ve 3000 serisi robot süpürgenizde yıkanabilir mikrofiber paspas pedlerini kullanın. Paspas pedleri XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 ve XU3110 ile uyumludur.
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Uyumlu ürünler
2000 serisi

2000 serisi
Robot Elektrikli Süpürge

XU2000/15

2000 serisi

2000 serisi
Robot Elektrikli Süpürge

XU2000/26

2000 serisi

2000 serisi
Robot Elektrikli Süpürge

XU2000/27

2000 serisi

2000 serisi
Robot Elektrikli Süpürge

XU2100/15

2000 serisi

2000 serisi
Robot Elektrikli Süpürge

XU2100/25

2000 Serisi

2000 Serisi
Robot Elektrikli Süpürge

XU2100/10

2000 Serisi

2000 Serisi
Robot Elektrikli Süpürge

XU2100/20

Yalnızca süpürmeye göre daha fazla ince tozu yok eder

HomeRun 2000 ve 3000 serisi robotlar için paspas pedleri

  • XU3000/3100/3110 ile uyumlu

  • Uyumlu: 2000 ve 3000 serisi

  • Yıkanabilir (maks. 60 derece)

Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir mikrofiber bezler

Mikrofiber bezler maksimum 60°C'de makinede yıkanabilir ve takılması ve çıkarılması kolaydır. Her temizlik işleminden sonra bezin yıkanması önerilir.

Hassas ve etkili bir temizlik için

Yumuşak mikrofiber malzeme tozu ve kiri nazikçe gevşetir, kaldırır ve çeker. Özellikle ahşap zemin gibi hassas yüzeyleri temizlemek için tasarlanmıştır.

3-6 ayda bir değiştirin

Dayanıklı paspas pedleri, yerleri günlük olarak ıslak ve kuru şekilde temizlemek üzere tasarlanmıştır. Robotunuzun optimum temizlik performansını korumak için paspas pedlerini her 3-6 ayda bir değiştirin. HomeRun uygulaması, paspasın değiştirilmesi gerektiğinde hatırlatıcılar verir.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Feragatnameler

  1. Philips 3000 Serisi Aqua Islak ve Kuru Robot Süpürge 'de kullanıldığında