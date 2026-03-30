3-6 ayda bir değiştirin

Dayanıklı paspas pedleri, yerleri günlük olarak ıslak ve kuru şekilde temizlemek üzere tasarlanmıştır. Robotunuzun optimum temizlik performansını korumak için paspas pedlerini her 3-6 ayda bir değiştirin. HomeRun uygulaması, paspasın değiştirilmesi gerektiğinde hatırlatıcılar verir.