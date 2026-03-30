2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
XV1430/00
XU2000/15
XU2000/26
XU2000/27
XU2100/15
XU2100/25
XU2100/10
XU2100/20
XU3000/3100/3110 ile uyumlu
Uyumlu: 2000 ve 3000 serisi
Yıkanabilir (maks. 60 derece)
Mikrofiber bezler maksimum 60°C'de makinede yıkanabilir ve takılması ve çıkarılması kolaydır. Her temizlik işleminden sonra bezin yıkanması önerilir.
Yumuşak mikrofiber malzeme tozu ve kiri nazikçe gevşetir, kaldırır ve çeker. Özellikle ahşap zemin gibi hassas yüzeyleri temizlemek için tasarlanmıştır.
Dayanıklı paspas pedleri, yerleri günlük olarak ıslak ve kuru şekilde temizlemek üzere tasarlanmıştır. Robotunuzun optimum temizlik performansını korumak için paspas pedlerini her 3-6 ayda bir değiştirin. HomeRun uygulaması, paspasın değiştirilmesi gerektiğinde hatırlatıcılar verir.
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Yorumlar
Philips 3000 Serisi Aqua Islak ve Kuru Robot Süpürge 'de kullanıldığında