Otomatik boşaltma istasyonuyla 70 gün boyunca zahmetsiz kolaylık

Şık Otomatik boşaltma istasyonuyla 70 gün* boyunca zahmetsiz temizliğin konforunu yaşayın. Robot kendini otomatik olarak Otomatik boşaltma istasyonuna boşaltır. İstasyonda toz ve diğer kirleri 70 güne kadar tutabilen ve sizi hazne boşaltma zahmetinden kurtaran 3,0 litrelik bir S-bag bulunur. Evrensel S-bag, toz bulutu oluşturmadan hijyenik olarak atılabildiğinden astım ve alerji sorunu olan kişiler için idealdir.