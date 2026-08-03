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3000 Serisi Aqua 2000 ve 3000 Serisi Paspas Pedleri

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3000 Serisi Aqua2000 ve 3000 Serisi Paspas Pedleri

XV1430/00

3000 Serisi Aqua 2000 ve 3000 Serisi Paspas Pedleri

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Kılavuzlar ve Belgeler

Her gün zeminde biriken ince toz tabakasını ortadan kaldırmak için HomeRun 2000 ve 3000 serisi robot süpürgenizde yıkanabilir mikrofiber paspas pedlerini kullanın. Paspas pedleri XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 ve XU3110 ile uyumludur.

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  • 3 August 2026

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