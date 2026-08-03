Her gün zeminde biriken ince toz tabakasını ortadan kaldırmak için HomeRun 2000 ve 3000 serisi robot süpürgenizde yıkanabilir mikrofiber paspas pedlerini kullanın. Paspas pedleri XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 ve XU3110 ile uyumludur.