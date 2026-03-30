Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin

Tek seferde hem süpürüp hem silerek temizlik rutininizi bambaşka bir seviyeye taşıyın. Robot, iki kat emiş gücüyle süpürür¹. Kilimlerin üzerinde gücünü artırır ve zeminlerinizi tertemiz yapar; böylece derinlemesine temizliğin keyfini çıkarırsınız. Tüm bunları HomeRun uygulamasından zahmetsizce kontrol edebilirsiniz.