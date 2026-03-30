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  • Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin
  • Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin
  • Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin
  • Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin
  • Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin
  • Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin
  • Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin
  • Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin
  • Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin
  • Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin
  • Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin

2000 serisiRobot Elektrikli Süpürge

XU2000/15

Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin
Tek seferde hem süpürüp hem silerek temizlik rutininizi bambaşka bir seviyeye taşıyın. Robot, iki kat emiş gücüyle süpürür¹. Kilimlerin üzerinde gücünü artırır ve zeminlerinizi tertemiz yapar; böylece derinlemesine temizliğin keyfini çıkarırsınız. Tüm bunları HomeRun uygulamasından zahmetsizce kontrol edebilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

Her gün zahmetsiz ıslak ve kuru temizlik.

Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin

  • Tek seferde süpürür ve siler

  • İki kat emiş gücü¹

  • LDS radar navigasyon

  • HomeRun Uygulamasıyla özelleştirme

Tek seferde süpürüp siler, tozu ve kiri zahmetsizce temizler

Tek seferde süpürüp siler, tozu ve kiri zahmetsizce temizler

Robot, sert zeminleri tek seferde süpürüp silerek her gün zeminde biriken ince toz tabakasını ortadan kaldırır. Yalnızca süpürmeye kıyasla daha fazla ince tozu yok eder, böylece çıplak ayakla dolaşsanız bile ayaklarınızın tabanı temiz kalır.

Toz ve kiri toplamak için ekstra yüksek emiş gücü

Toz ve kiri toplamak için ekstra yüksek emiş gücü

Robot, iki kat emiş gücü¹ sayesinde kırıntı ve evcil hayvan tüyü gibi büyük kirleri toplayabilir. Yerde günlük olarak biriken kirleri gidermenin yanı sıra halı ve kilimlerdeki daha ince tozları da ortadan kaldırır².

Halı üzerinde emiş gücünü otomatik olarak artırır

Halı üzerinde emiş gücünü otomatik olarak artırır

Robot, halı veya kilim üzerine çıktığında halının derinliklerine gizlenmiş ince toz parçacıklarını yakalamak için emiş gücünü otomatik olarak artırır².

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. 1 - XU2000/10 & XU2000/20 ile kıyaslandığında.

  2. 2 - Yalnızca süpürme modunda en yüksek emiş gücü ayarıyla test edilmiştir.

  3. 3 - Yalnızca süpürme modunda en düşük emiş gücü ayarıyla test edilmiştir.