2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
XU2000/15
Tek seferde süpürür ve siler
İki kat emiş gücü¹
LDS radar navigasyon
HomeRun Uygulamasıyla özelleştirme
Robot, sert zeminleri tek seferde süpürüp silerek her gün zeminde biriken ince toz tabakasını ortadan kaldırır. Yalnızca süpürmeye kıyasla daha fazla ince tozu yok eder, böylece çıplak ayakla dolaşsanız bile ayaklarınızın tabanı temiz kalır.
Robot, iki kat emiş gücü¹ sayesinde kırıntı ve evcil hayvan tüyü gibi büyük kirleri toplayabilir. Yerde günlük olarak biriken kirleri gidermenin yanı sıra halı ve kilimlerdeki daha ince tozları da ortadan kaldırır².
Robot, halı veya kilim üzerine çıktığında halının derinliklerine gizlenmiş ince toz parçacıklarını yakalamak için emiş gücünü otomatik olarak artırır².
Yorumlar
1 - XU2000/10 & XU2000/20 ile kıyaslandığında.
2 - Yalnızca süpürme modunda en yüksek emiş gücü ayarıyla test edilmiştir.
3 - Yalnızca süpürme modunda en düşük emiş gücü ayarıyla test edilmiştir.