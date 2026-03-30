2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
XU2100/25
Tek seferde süpürür ve siler
İki kat emiş gücü¹
LDS radar navigasyon
Kompakt Otomatik boşaltma istasyonu
HomeRun Uygulamasıyla özelleştirme
Robot, sert zeminleri tek seferde süpürüp silerek her gün zeminde biriken ince toz tabakasını ortadan kaldırır. Yalnızca süpürmeye kıyasla daha fazla ince tozu yok eder, böylece çıplak ayakla dolaşsanız bile ayaklarınızın tabanı temiz kalır.
Şık Otomatik Boşaltma istasyonuyla 70 gün² boyunca zahmetsiz temizliğin konforunu yaşayın. Robot kendini otomatik olarak Otomatik Boşaltma istasyonuna boşaltır. İstasyonda toz ve diğer kirleri 70 güne kadar tutabilen ve sizi hazne boşaltma zahmetinden kurtaran 3,0 litrelik bir S-bag bulunur. Evrensel S-bag, toz bulutu oluşturmadan hijyenik olarak atılabildiğinden astım ve alerji sorunu olan kişiler için idealdir.
Robot, 6000 PA emiş gücü¹ sayesinde kırıntı ve evcil hayvan tüyü gibi büyük kirleri toplayabilir. Yerde günlük olarak biriken kirleri gidermenin yanı sıra halı ve kilimlerdeki daha ince tozları da ortadan kaldırır³.
Yorumlar
1 - XU2100/10 & XU2100/20 ile kıyaslandığında.
2 - Kullanım şekline ve durumuna bağlıdır
3 - Süpürme ve silme modunda en düşük emiş gücü ve paspas ıslaklığı ayarıyla test edilmiştir.
4 - Yalnızca süpürme modunda en düşük emiş gücü ayarıyla test edilmiştir.