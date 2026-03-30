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  • Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin
  • Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin
  • Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin
  • Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin
  • Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin
  • Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin
  • Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin
  • Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin
  • Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin
  • Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin

2000 serisiRobot Elektrikli Süpürge

XU2100/15

Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin
Robotumuz iki kat emiş gücüyle¹ siler ve süpürür, size de zahmetsiz temizliğin keyfini çıkarmak kalır. Şık Otomatik Boşaltma istasyonuyla 70 gün² boyunca zahmetsiz temizliğin konforunu yaşayın. Evinizin ihtiyaçlarına uyarlanmış gelişmiş temizlik performansı sizinle.
Tüm avantajları görüntüleyin

Her gün zahmetsiz ıslak ve kuru temizlik.

Yeni temizlenmiş bir eve dönmenin kolaylığını keşfedin

  • Tek seferde süpürür ve siler

  • İki kat emiş gücü¹

  • LDS radar navigasyon

  • Kompakt Otomatik boşaltma istasyonu

  • HomeRun Uygulamasıyla özelleştirme

Tek seferde süpürüp siler, tozu ve kiri zahmetsizce temizler

Tek seferde süpürüp siler, tozu ve kiri zahmetsizce temizler

Robot, sert zeminleri tek seferde süpürüp silerek her gün zeminde biriken ince toz tabakasını ortadan kaldırır. Yalnızca süpürmeye kıyasla daha fazla ince tozu yok eder, böylece çıplak ayakla dolaşsanız bile ayaklarınızın tabanı temiz kalır.

Otomatik boşaltma istasyonuyla 70 gün boyunca zahmetsiz kolaylık

Otomatik boşaltma istasyonuyla 70 gün boyunca zahmetsiz kolaylık

Şık Otomatik Boşaltma istasyonuyla 70 gün² boyunca zahmetsiz temizliğin konforunu yaşayın. Robot topladığı tozları temizlik bitince istasyona dönerek otomatik olarak istasyona boşaltır. İstasyonda toz ve diğer kirleri 70 güne kadar tutabilen ve sizi hazne boşaltma zahmetinden kurtaran 3,0 litrelik bir S-bag bulunur. Evrensel S-bag, toz bulutu oluşturmadan hijyenik olarak atılabildiğinden astım ve alerji sorunu olan kişiler için idealdir.

Toz ve kiri toplamak için 6000 PA emiş gücü

Toz ve kiri toplamak için 6000 PA emiş gücü

Robot, 6000 PA emiş gücü¹ sayesinde kırıntı ve evcil hayvan tüyü gibi büyük kirleri toplayabilir. Yerde günlük olarak biriken kirleri gidermenin yanı sıra halı ve kilimlerdeki daha ince tozları da ortadan kaldırır³.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. 1 - XU2100/10 & XU2100/20 ile kıyaslandığında.

  2. 2 - Kullanım şekline ve durumuna bağlıdır

  3. 3 - Yalnızca süpürme modunda en yüksek emiş gücü ayarıyla test edilmiştir.

  4. 4 - Yalnızca süpürme modunda en düşük emiş gücü ayarıyla test edilmiştir.

  5. 5 - HomeRun 3000 serisi XU3100'ün istasyon boyutuna kıyasla.