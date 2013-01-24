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    Philips Norelco Shaver series 3000

    Tıraş başlıkları

    SH30/52
    Norelco
    Genel Derecelendirme / 5
    Norelco
    • Tıraş makinenizi yenileyin Tıraş makinenizi yenileyin Tıraş makinenizi yenileyin
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      Philips Norelco Shaver series 3000 Tıraş başlıkları

      SH30/52
      Genel Derecelendirme / 5

      Tıraş makinenizi yenileyin

      Bir yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 4,5 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Series 3000 ve Series 1000 Tıraş Makineleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 163,00 TL

      Philips Norelco Shaver series 3000 Tıraş başlıkları

      Tıraş makinenizi yenileyin

      Bir yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 4,5 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Series 3000 ve Series 1000 Tıraş Makineleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün

      Tıraş makinenizi yenileyin

      Bir yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 4,5 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Series 3000 ve Series 1000 Tıraş Makineleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 163,00 TL

      Philips Norelco Shaver series 3000 Tıraş başlıkları

      Tıraş makinenizi yenileyin

      Bir yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 4,5 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Series 3000 ve Series 1000 Tıraş Makineleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün

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        Shaver series 3000

        Shaver series 3000

        Tıraş başlıkları

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Tıraş makinenizi yenileyin

        En iyi sonucu elde etmek için başlıkları 12 ayda bir değiştirin

        • ComfortCut bıçakları
        • S3000 (S3xxx) ile uyumludur
        • S1000 (S1xxx) ile uyumludur
        • Star Wars Tıraş Mak. SW37xx ile uyumlu
        Yalnızca iki adımda tıraş başlıklarınızı değiştirin

        Yalnızca iki adımda tıraş başlıklarınızı değiştirin

        En yeni Philips tıraş makinelerinde, tıraş ünitesi sembolü şeklinde dahili değiştirme hatırlatıcıları bulunur. Bu sembol yanarak, tıraş başlıklarını ne zaman değiştirmeniz gerektiğini belirtir.

        Tıraş başlıklarını kolayca değiştirme

        Tıraş başlıklarını kolayca değiştirme

        1. Tıraş makinesini "serbest bırakma" düğmesine basarak açın; 2. Kilidi saat yönünün tersine çevirerek tutucuyu çıkarın; 3. Eski tıraş başlıklarını çıkarın ve yedek başlıkları dikkatlice takın; başlıkların aynı hizada olduğundan emin olun; 4. Tutucuyu değiştirin ve kilidi saat yönünde çevirerek sabitleyin; 5. Tıraş başlığını düzgün şekilde kapattığınızda başlığın yerine oturduğunu duyacaksınız.

        Tıraş makinenizi yenileyin

        Tıraş makinenizi yenileyin

        %100 performans için tıraş başlıklarınızı 12 ayda bir değiştirin.

        Shaver series 3000 ve 1000 için yedek başlıklar

        Shaver series 3000 ve 1000 için yedek başlıklar

        SH30 (3'lü paket) yedek başlıklar, Shaver series 3000 (S3xxx), series 1000 (S1xxx) ve Star Wars tıraş makinesi SW3700 ile uyumludur.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş başlıkları

          Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur
          • Shaver series 3000 (S3___)
          • Shaver series 1000 (S1___)
          Paketteki tıraş başlığı sayısı
          3

        • Temizleme

          Kullanım
          Temizleme spreyini kullanın HQ110

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