Tıraş makinenizi yenileyin

Bir yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 4,5 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Series 3000 ve Series 1000 Tıraş Makineleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün