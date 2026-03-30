Her zaman temiz bir tıraş için PowerCut Bıçaklar

Kendiliğinden bilenen 27 bıçak, dakikada 3,5 milyon kesme hareketiyle her bir kılı tutarlı bir şekilde 0,046 mm uzunlukta keserek her seferinde pürüzsüz ve dengeli bir sonuç elde etmenizi sağlar.