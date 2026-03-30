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  • Hızlı tıraş
  • Hızlı tıraş
  • Hızlı tıraş
  • Hızlı tıraş
  • Hızlı tıraş
  • Hızlı tıraş
  • Hızlı tıraş
  • Hızlı tıraş
  • Hızlı tıraş
  • Hızlı tıraş
  • Hızlı tıraş
  • Hızlı tıraş
  • Hızlı tıraş
  • Hızlı tıraş

Shaver 1000 SeriesIslak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

S1885/00

Hızlı tıraş
Philips 1000 Serisi Tıraş Makinesi, ulaşılabilir bir fiyatla hızlı ve temiz bir tıraş sağlar. Kendiliğinden bilenen 27 adet PowerCut Bıçağı, ıslak ve kuru kullanım imkanı ve tamamen yıkanabilir olması sayesinde, tıraş makinesinin kullanımı oldukça kolaydır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Hızlı tıraş

  • PowerCut Bıçaklar

  • 3 yönde hareket eden tıraş başlıkları

  • Paslanmaz Avrupa çeliği

  • Islak ve Kuru tıraş

Her zaman temiz bir tıraş için PowerCut Bıçaklar

Her zaman temiz bir tıraş için PowerCut Bıçaklar

Kendiliğinden bilenen 27 bıçak, dakikada 3,5 milyon kesme hareketiyle her bir kılı tutarlı bir şekilde 0,046 mm uzunlukta keserek her seferinde pürüzsüz ve dengeli bir sonuç elde etmenizi sağlar.

Rahat bir tıraş için 3D Hareketli Başlıklar

Rahat bir tıraş için 3D Hareketli Başlıklar

Hareketli başlıklar üç yönde serbestçe hareket ederek yüzünüzün kıvrımlarına temas ettiğinden, rahat bir tıraş deneyimi yaşamanızı sağlar.

Paslanmaz Avrupa bıçakları

Paslanmaz Avrupa bıçakları

Kendiliğinden bilenen bıçaklar, paslanmaya karşı dirençli olmaları için cerrahi çelikten üretilmiştir ve 2 yıl boyunca ilk günkü gibi kalırlar.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları