2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
S1885/00
PowerCut Bıçaklar
3 yönde hareket eden tıraş başlıkları
Paslanmaz Avrupa çeliği
Islak ve Kuru tıraş
Kendiliğinden bilenen 27 bıçak, dakikada 3,5 milyon kesme hareketiyle her bir kılı tutarlı bir şekilde 0,046 mm uzunlukta keserek her seferinde pürüzsüz ve dengeli bir sonuç elde etmenizi sağlar.
Hareketli başlıklar üç yönde serbestçe hareket ederek yüzünüzün kıvrımlarına temas ettiğinden, rahat bir tıraş deneyimi yaşamanızı sağlar.
Kendiliğinden bilenen bıçaklar, paslanmaya karşı dirençli olmaları için cerrahi çelikten üretilmiştir ve 2 yıl boyunca ilk günkü gibi kalırlar.
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