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    Shaver 3000 Series

    Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

    S3144/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hassas ciltlerde bile rahat ve temiz bir tıraş Hassas ciltlerde bile rahat ve temiz bir tıraş Hassas ciltlerde bile rahat ve temiz bir tıraş
      -{discount-value}

      Shaver 3000 Series Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

      S3144/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Hassas ciltlerde bile rahat ve temiz bir tıraş

      Philips 3000 Serisi Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi hassas ciltlerde bile rahat ve temiz bir tıraş sağlar. 5D Dönen ve Esneyen Başlıklar, 27 adet kendiliğinden bilenen PowerCut Bıçak ve ıslak ve kuru kullanım, her seferinde mükemmel ve güvenilir sonuçlar sağlar. Tüm faydaları görün

      Shaver 3000 Series Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

      Hassas ciltlerde bile rahat ve temiz bir tıraş

      Philips 3000 Serisi Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi hassas ciltlerde bile rahat ve temiz bir tıraş sağlar. 5D Dönen ve Esneyen Başlıklar, 27 adet kendiliğinden bilenen PowerCut Bıçak ve ıslak ve kuru kullanım, her seferinde mükemmel ve güvenilir sonuçlar sağlar. Tüm faydaları görün

      Hassas ciltlerde bile rahat ve temiz bir tıraş

      Philips 3000 Serisi Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi hassas ciltlerde bile rahat ve temiz bir tıraş sağlar. 5D Dönen ve Esneyen Başlıklar, 27 adet kendiliğinden bilenen PowerCut Bıçak ve ıslak ve kuru kullanım, her seferinde mükemmel ve güvenilir sonuçlar sağlar. Tüm faydaları görün

      Shaver 3000 Series Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

      Hassas ciltlerde bile rahat ve temiz bir tıraş

      Philips 3000 Serisi Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi hassas ciltlerde bile rahat ve temiz bir tıraş sağlar. 5D Dönen ve Esneyen Başlıklar, 27 adet kendiliğinden bilenen PowerCut Bıçak ve ıslak ve kuru kullanım, her seferinde mükemmel ve güvenilir sonuçlar sağlar. Tüm faydaları görün

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        Shaver 3000 Series

        Shaver 3000 Series

        Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

        - {discount-value}

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        Hassas ciltlerde bile rahat ve temiz bir tıraş

        SkinProtect Teknolojisi ile

        • 5 Yönde Dönen ve Esneyen Başlıklar
        • PowerCut Bıçaklar
        • Islak ve Kuru Tıraş
        • Paslanma Önleyici Tıraş Sistemi
        5D Dönen ve Esneyen Başlıklar, cildinizin her açısına ve kıvrımına yakın bir tıraş sağlar

        5D Dönen ve Esneyen Başlıklar, cildinizin her açısına ve kıvrımına yakın bir tıraş sağlar

        Beş yönde esneyip dönen başlık, hassas ciltlerde bile temiz ve rahat bir tıraş için yüzünüzün her kıvrımını takip ederek cilt seviyesinin hemen üzerinde kesim yapar.

        Her zaman temiz bir tıraş için PowerCut Bıçaklar

        Her zaman temiz bir tıraş için PowerCut Bıçaklar

        Kendiliğinden bilenen 27 bıçak, tüm kılları cilt seviyesinin hemen üzerinde tutarlı bir şekilde keserek her seferinde pürüzsüz ve eşit bir tıraş deneyimi sunar. Kendiliğinden bilenen bıçaklarımız 2 yıl boyunca yeni gibi kalır.

        Lavaboda veya duşta ıslak ve kuru tıraş

        Lavaboda veya duşta ıslak ve kuru tıraş

        Rahat, kuru tıraşı tercih edin veya duştayken bile ferahlatıcı ıslak bir tıraş için en sevdiğiniz köpük veya jelle birlikte kullanın.

        1 saatlik şarjla 60 dakika kablosuz tıraş

        1 saatlik şarjla 60 dakika kablosuz tıraş

        Sadece bir saat içinde dayanıklı lityum iyon pil yaklaşık 20 tıraş için tamamen şarj olur. Aceleniz mi var? 5 dakikalık hızlı şarj, bir tıraş için yeterli güç sağlar.

        Paslanma Önleyici Tıraş Sistemi cildinize özen gösterir

        Paslanma Önleyici Tıraş Sistemi cildinize özen gösterir

        Tıraş bıçaklarımız paslanmaya karşı dayanıklı, yabancı maddeleri önlemek ve cildinizi korumak için cerrahi sınıf hipoalerjenik çelikten yapılmıştır.

        Bıyık ve favorileriniz için hassas düzeltici

        Bıyık ve favorileriniz için hassas düzeltici

        Hassas düzeltici ile bıyığınıza ve favorilerinize ince dokunuşlar yaparak stilinizi tamamlayın.

        Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır

        Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır

        Tıraş makinesinin başlığı, tek bir düğmeye dokunularak kolayca çıkarılabilir ve suyun altında durulanabilir.

        Güvenli bir tıraş için kayma önleyici tutma yeri

        Güvenli bir tıraş için kayma önleyici tutma yeri

        Asla elinizden kaymaz. Ergonomik kauçuk tutma yeri, ıslakken bile güvenli ve rahat bir tutuş sağlar.

        Ne zaman şarj etmeniz gerektiğini gösteren 1 seviyeli pil göstergesi

        Ne zaman şarj etmeniz gerektiğini gösteren 1 seviyeli pil göstergesi

        Şarjınız sizi yarı yolda bırakmasın. Pil göstergesi sayesinde piliniz düşük mü, boş mu yoksa şarj mı oluyor bilirsiniz.

        Kullanışlı şarj

        Kullanışlı şarj

        Philips olarak üretimin her aşamasında sürdürülebilirliği destekliyoruz. Atıkları azaltmayı ve piyasaya sürdüğümüz USB adaptörlerin sayısını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Adaptöre ihtiyacınız varsa www.philips.com/support adresinden uygun bir güç kaynağı ünitesi bulabilirsiniz

        Hem sizi hem de gezegenimizi düşünerek tasarlandı

        Hem sizi hem de gezegenimizi düşünerek tasarlandı

        Bu tıraş makinesinin ambalajı plastik içermez ve %90 geri dönüşüm malzemesinden üretilmiştir. Bıçak üretim tesisimiz ise %100 yenilenebilir elektrik kullanır.

        Kolay temizlik veya duş kullanımı için su geçirmez

        Kolay temizlik veya duş kullanımı için su geçirmez

        Suyun altında durulayın veya duşta tıraş olun. Tıraş makinemiz, IPX7 su geçirmezlik derecesi sayesinde 30 dakika boyunca bir metre suya daldırılabilir.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Bakım
          Koruyucu kapak
          Hassas düzeltici dahildir
          Evet

        • Güç

          Pil Tipi
          Lityum-iyon
          Çalışma süresi
          60 dakika / 20 tıraş
          Hızlı şarj
          Evet, 5 dakika
          Şarj süresi
          1 saatte tam şarj

        • Tasarım

          Renk
          Koyu Mavi
          Gövde
          Kaymaz kauçuk tutma yeri

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yedek başlık
          2 yılda bir SH30 ile değiştirin

        • Tıraş Performansı

          Tıraş sistemi
          • PowerCut bıçak sistemi
          • Kendiliğinden bilenen 27 bıçak
          • 55.000 kesim/dakika
          Yüz hatlarına uyum
          5D Dönen ve Esneyen Başlıklar

        • Kullanım kolaylığı

          Islak ve Kuru
          Islak veya kuru tıraş
          Ekran
          1 seviyeli pil göstergesi
          Temizleme
          • Tek dokunuşla açılır
          • Tamamen yıkanabilir
          Çalışma
          Sadece kordonsuz kullanılır
          Su geçirmez
          • Su geçirmez IPX7
          • Duşta kullanılabilir

        • Cildi koruma teknolojisi

          Cilt Koruması
          Korozyon (Paslanma) Önleyici Tıraş Sistemi

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