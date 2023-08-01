Hassas ciltlerde bile rahat ve temiz bir tıraş

Philips 3000 Serisi Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi hassas ciltlerde bile rahat ve temiz bir tıraş sağlar. 5D Dönen ve Esneyen Başlıklar, 27 adet kendiliğinden bilenen PowerCut Bıçak ve ıslak ve kuru kullanım, her seferinde mükemmel ve güvenilir sonuçlar sağlar. Tüm faydaları görün