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Hassas ciltlerde bile rahat ve temiz bir tıraş
Philips 3000 Serisi Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi hassas ciltlerde bile rahat ve temiz bir tıraş sağlar. 5 yönde dönen ve esneyen başlıkları, 27 adet kendiliğinden bilenen PowerCut Bıçakları ve hem ıslak hem kuru kullanımı sayesinde, her seferinde mükemmel ve güvenilir sonuçlar sağlar.Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi
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Beş yönde esneyip dönen başlık, hassas ciltlerde bile temiz ve rahat bir tıraş için yüzünüzün her kıvrımını takip ederek cilt seviyesinin hemen üzerinde kesim yapar.
Kendiliğinden bilenen 27 bıçak, tüm kılları cilt seviyesinin hemen üzerinde tutarlı bir şekilde keserek her seferinde pürüzsüz ve eşit bir tıraş deneyimi sunar. Kendiliğinden bilenen bıçaklarımız 2 yıl boyunca yeni gibi kalır.
Tıraş makinesi, hem yüzünüzü hem de kafanızı güvenle tıraş etmenizi sağlayan çok yönlü bir çözüm olarak tasarlanmıştır
Rahat, kuru tıraşı tercih edin veya duştayken bile ferahlatıcı ıslak bir tıraş için en sevdiğiniz köpük veya jelle birlikte kullanın.
Sadece bir saat içinde dayanıklı lityum iyon pil yaklaşık 20 tıraş için tamamen şarj olur. Aceleniz mi var? 5 dakikalık hızlı şarj, bir tıraş için yeterli güç sağlar.
Tıraş bıçaklarımız paslanmaya karşı dayanıklı, yabancı maddeleri önlemek ve cildinizi korumak için cerrahi sınıf hipoalerjenik çelikten yapılmıştır.
Hassas düzeltici ile bıyığınıza ve favorilerinize ince dokunuşlar yaparak stilinizi tamamlayın.
Tıraş makinesinin başlığı, tek dokunuşla kolayca açılır ve suyun altında durulanabilir.
Asla elinizden kaymaz. Ergonomik kauçuk tutma yeri, ıslakken bile güvenli ve rahat bir tutuş sağlar.
Şarjınız sizi yarı yolda bırakmasın. Pil göstergesi sayesinde piliniz düşük mü, boş mu yoksa şarj mı oluyor bilirsiniz.
Philips olarak üretimin her aşamasında sürdürülebilirliği destekliyoruz. Atıkları azaltmayı ve piyasaya sürdüğümüz USB adaptörlerin sayısını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Adaptöre ihtiyacınız varsa www.philips.com/support adresinden uygun bir güç kaynağı ünitesi bulabilirsiniz
Bu tıraş makinesinin ambalajı plastik içermez ve %90 geri dönüşüm malzemesinden üretilmiştir. Bıçak üretim tesisimiz ise %100 yenilenebilir elektrik kullanır.
Kullanışlı seyahat çantası ile ürününüzü güvende ve düzenli tutun. Evde veya seyahatte, daima yola çıkmaya hazırsınız.
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Tasarım
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Tıraş Performansı
Kullanım kolaylığı
SkinProtect teknolojisi
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