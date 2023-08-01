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    • Hassas ciltlerde bile rahat ve temiz bir tıraş Hassas ciltlerde bile rahat ve temiz bir tıraş Hassas ciltlerde bile rahat ve temiz bir tıraş
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      Shaver 3000 Series Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

      S3241/12

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Hassas ciltlerde bile rahat ve temiz bir tıraş

      Philips 3000 Serisi Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi hassas ciltlerde bile rahat ve temiz bir tıraş sağlar. 5 yönde dönen ve esneyen başlıkları, 27 adet kendiliğinden bilenen PowerCut Bıçakları ve hem ıslak hem kuru kullanımı sayesinde, her seferinde mükemmel ve güvenilir sonuçlar sağlar.

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      Shaver 3000 Series Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

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      Bu ürün
      Shaver 3000 Series
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      Shaver 3000 Series

      Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

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      Hassas ciltlerde bile rahat ve temiz bir tıraş

      SkinProtect Teknolojisi ile

      • 5 Yönde Dönen ve Esneyen Başlıklar
      • PowerCut Bıçaklar
      • Paslanma Önleyici Tıraş Sistemi
      • Islak ve Kuru Tıraş
      5D Dönen ve Esneyen Başlıklar, cildinizin her açısına ve kıvrımına yakın bir tıraş sağlar

      5D Dönen ve Esneyen Başlıklar, cildinizin her açısına ve kıvrımına yakın bir tıraş sağlar

      Beş yönde esneyip dönen başlık, hassas ciltlerde bile temiz ve rahat bir tıraş için yüzünüzün her kıvrımını takip ederek cilt seviyesinin hemen üzerinde kesim yapar.

      Her zaman temiz bir tıraş için PowerCut Bıçaklar

      Her zaman temiz bir tıraş için PowerCut Bıçaklar

      Kendiliğinden bilenen 27 bıçak, tüm kılları cilt seviyesinin hemen üzerinde tutarlı bir şekilde keserek her seferinde pürüzsüz ve eşit bir tıraş deneyimi sunar. Kendiliğinden bilenen bıçaklarımız 2 yıl boyunca yeni gibi kalır.

      Kafa tıraşı için uygundur

      Kafa tıraşı için uygundur

      Tıraş makinesi, hem yüzünüzü hem de kafanızı güvenle tıraş etmenizi sağlayan çok yönlü bir çözüm olarak tasarlanmıştır

      Lavaboda veya duşta ıslak ve kuru tıraş

      Lavaboda veya duşta ıslak ve kuru tıraş

      Rahat, kuru tıraşı tercih edin veya duştayken bile ferahlatıcı ıslak bir tıraş için en sevdiğiniz köpük veya jelle birlikte kullanın.

      1 saatlik şarjla 60 dakika kablosuz tıraş

      1 saatlik şarjla 60 dakika kablosuz tıraş

      Sadece bir saat içinde dayanıklı lityum iyon pil yaklaşık 20 tıraş için tamamen şarj olur. Aceleniz mi var? 5 dakikalık hızlı şarj, bir tıraş için yeterli güç sağlar.

      Paslanma Önleyici Tıraş Sistemi cildinize özen gösterir

      Paslanma Önleyici Tıraş Sistemi cildinize özen gösterir

      Tıraş bıçaklarımız paslanmaya karşı dayanıklı, yabancı maddeleri önlemek ve cildinizi korumak için cerrahi sınıf hipoalerjenik çelikten yapılmıştır.

      Bıyık ve favorileriniz için hassas düzeltici

      Bıyık ve favorileriniz için hassas düzeltici

      Hassas düzeltici ile bıyığınıza ve favorilerinize ince dokunuşlar yaparak stilinizi tamamlayın.

      Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır

      Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır

      Tıraş makinesinin başlığı, tek dokunuşla kolayca açılır ve suyun altında durulanabilir.

      Güvenli bir tıraş için kayma önleyici tutma yeri

      Güvenli bir tıraş için kayma önleyici tutma yeri

      Asla elinizden kaymaz. Ergonomik kauçuk tutma yeri, ıslakken bile güvenli ve rahat bir tutuş sağlar.

      Ne zaman şarj etmeniz gerektiğini gösteren 3 seviyeli pil göstergesi

      Ne zaman şarj etmeniz gerektiğini gösteren 3 seviyeli pil göstergesi

      Şarjınız sizi yarı yolda bırakmasın. Pil göstergesi sayesinde piliniz düşük mü, boş mu yoksa şarj mı oluyor bilirsiniz.

      Kullanışlı şarj

      Kullanışlı şarj

      Philips olarak üretimin her aşamasında sürdürülebilirliği destekliyoruz. Atıkları azaltmayı ve piyasaya sürdüğümüz USB adaptörlerin sayısını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Adaptöre ihtiyacınız varsa www.philips.com/support adresinden uygun bir güç kaynağı ünitesi bulabilirsiniz

      Hem sizi hem de gezegenimizi düşünerek tasarlandı

      Hem sizi hem de gezegenimizi düşünerek tasarlandı

      Bu tıraş makinesinin ambalajı plastik içermez ve %90 geri dönüşüm malzemesinden üretilmiştir. Bıçak üretim tesisimiz ise %100 yenilenebilir elektrik kullanır.

      Evde veya seyahatte kolay saklama için seyahat çantası

      Evde veya seyahatte kolay saklama için seyahat çantası

      Kullanışlı seyahat çantası ile ürününüzü güvende ve düzenli tutun. Evde veya seyahatte, daima yola çıkmaya hazırsınız.

      Teknik Özellikler

      • Aksesuarlar

        Bakım
        Koruyucu kapak
        Kese
        Seyahat kesesi
        Hassas düzeltici dahildir
        Evet

      • Güç

        Pil Tipi
        Lityum-iyon
        Çalışma süresi
        60 dakika / 20 tıraş
        Hızlı şarj
        Evet, 5 dakika
        Şarj süresi
        1 saatte tam şarj

      • Tasarım

        Renk
        Uzay Grisi
        Gövde
        Kaymaz kauçuk tutma yeri

      • Servis

        2 yıl garanti
        Evet
        Yedek başlık
        2 yılda bir SH30 ile değiştirin

      • Tıraş Performansı

        Yüz hatlarına uyum
        5 Yönde Dönen ve Esneyen Başlıklar
        Tıraş sistemi
        • PowerCut bıçak sistemi
        • Kendiliğinden bilenen 27 bıçak
        • 55.000 kesim/dakika

      • Kullanım kolaylığı

        Islak ve Kuru
        Islak veya kuru tıraş
        Şarj
        USB-A Şarj (5 V⎓ / ≥1 A)
        Ekran
        3 seviyeli pil göstergesi
        Temizleme
        • Tek dokunuşla açılır
        • Tamamen yıkanabilir
        Çalışma
        Sadece kordonsuz kullanılır
        Su geçirmez
        • Su geçirmez IPX7
        • Duşta kullanılabilir

      • SkinProtect teknolojisi

        Cilt Koruması
        Korozyon (Paslanma) Önleyici Tıraş Sistemi

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