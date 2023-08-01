  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Rahat ve temiz bir tıraş Rahat ve temiz bir tıraş Rahat ve temiz bir tıraş
      -{discount-value}

      Shaver 3000X Series Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

      X3063/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Rahat ve temiz bir tıraş

      Philips Shaver 3000X Series gives you a comfortable, clean shave at an accessible price. The 27 self-sharpening ComfortCut blades, wet and dry use, and a pop-up trimmer make the shaver easy to use and provide excellent value.

      Tüm faydaları görün

      Shaver 3000X Series Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Seri tıraş makineleri
      Tüm siparişlerde kargo bedava!

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Shaver 3000X Series
      - {discount-value}

      Shaver 3000X Series

      Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

      Toplam:

      recurring payment

      Rahat ve temiz bir tıraş

      Cilt Koruma Teknolojisi ile

      • ComfortCut Bıçakları
      • Paslanma Önleyici Tıraş Sistemi
      • Islak ve Kuru Tıraş
      • 3 Yönde Hareket Eden Tıraş Başlıkları
      Rahat ve temiz bir tıraş için ComfortCut Bıçaklar

      Rahat ve temiz bir tıraş için ComfortCut Bıçaklar

      Kendiliğinden bilenen 27 bıçak, tüm kılları cilt seviyesinin hemen üzerinde rahatça keserek her seferinde pürüzsüz ve eşit bir tıraş deneyimi sunar. Kendiliğinden bilenen bıçaklarımız 2 yıl boyunca yeni gibi kalır.

      Lavaboda veya duşta ıslak ve kuru tıraş

      Lavaboda veya duşta ıslak ve kuru tıraş

      Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Rahat bir kuru tıraş tercih edebilir veya jel ya da köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.

      3 Yönde Hareket Eden Tıraş Başlıkları, yüzünüzün şekline uyum sağlayarak rahat bir tıraş deneyimi sunar

      3 Yönde Hareket Eden Tıraş Başlıkları, yüzünüzün şekline uyum sağlayarak rahat bir tıraş deneyimi sunar

      Hareketli tıraş başlıkları cildinize eşit düzeyde temas edebilmek amacıyla dört yönde serbestçe hareket ederek cildinizi çizik ve kesiklere karşı korur.

      Paslanma Önleyici Tıraş Sistemi cildinize özen gösterir

      Paslanma Önleyici Tıraş Sistemi cildinize özen gösterir

      Tıraş bıçaklarımız paslanmaya karşı dayanıklı, yabancı maddeleri önlemek ve cildinizi korumak için cerrahi sınıf hipoalerjenik çelikten yapılmıştır.

      Bıyık ve favorileriniz için hassas düzeltici

      Bıyık ve favorileriniz için hassas düzeltici

      Hassas düzeltici ile bıyığınıza ve favorilerinize ince dokunuşlar yaparak stilinizi tamamlayın.

      1 saatlik şarjla 45 dakika kablosuz tıraş

      1 saatlik şarjla 45 dakika kablosuz tıraş

      Sadece bir saat içinde dayanıklı NiMH pil yaklaşık 15 tıraş için tamamen şarj olur. Aceleniz mi var? 5 dakikalık hızlı şarj, bir tıraş için yeterli güç sağlar.

      Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır

      Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır

      Tıraş makinesinin başlığı, tek bir düğmeye dokunularak kolayca açılır ve suyun altında durulanabilir.

      Güvenli bir tıraş için kayma önleyici tutma yeri

      Güvenli bir tıraş için kayma önleyici tutma yeri

      Asla elinizden kaymaz. Ergonomik kauçuk tutma yeri, ıslakken bile güvenli ve rahat bir tutuş sağlar.

      Ne zaman şarj etmeniz gerektiğini gösteren pil göstergesi

      Ne zaman şarj etmeniz gerektiğini gösteren pil göstergesi

      Şarjınız sizi yarı yolda bırakmasın. Pil göstergesi sayesinde piliniz düşük mü, boş mu yoksa şarj mı oluyor bilirsiniz.

      5 dakikada hızlı şarj, bir tam tıraş için yeterlidir

      5 dakikada hızlı şarj, bir tam tıraş için yeterlidir

      Aceleniz mi var? Bir tam tıraş için tıraş makinenizi beş dakika şarj etmeniz yeterlidir.

      Kullanışlı şarj

      Kullanışlı şarj

      Philips olarak üretimin her aşamasında sürdürülebilirliği destekliyoruz. Atıkları azaltmayı ve piyasaya sürdüğümüz USB adaptörlerin sayısını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Adaptöre ihtiyacınız varsa www.philips.com/support adresinden uygun bir güç kaynağı ünitesi bulabilirsiniz

      Hem sizi hem de gezegenimizi düşünerek tasarlandı

      Hem sizi hem de gezegenimizi düşünerek tasarlandı

      Bu tıraş makinesinin ambalajı plastik içermez ve %90 geri dönüşüm malzemesinden üretilmiştir. Bıçak üretim tesisimiz ise %100 yenilenebilir elektrik kullanır.

      Teknik Özellikler

      • Aksesuarlar

        Bakım
        Koruyucu kapak
        Hassas düzeltici dahildir
        Evet

      • Güç

        Çalışma süresi
        45 dakika / 15 tıraş
        Pil Tipi
        NiMH
        Hızlı şarj
        Evet, 5 dakika
        Şarj süresi
        1 saatte tam şarj

      • Tasarım

        Gövde
        Ergonomik tutma yeri
        Renk
        Gök Mavisi

      • Servis

        2 yıl garanti
        Evet
        Yedek başlık
        2 yılda bir SH30 ile değiştirin

      • Tıraş Performansı

        Yüz hatlarına uyum
        3 Yönde Hareket Eden Tıraş Başlıkları
        Tıraş sistemi
        • ComfortCut Bıçak Sistemi
        • Kendiliğinden bilenen 27 bıçak
        • 55.000 kesim/dakika

      • Kullanım kolaylığı

        Islak ve Kuru
        Islak veya kuru tıraş
        Ekran
        Şarj göstergesi
        Temizleme
        • Tek dokunuşla açılır
        • Tamamen yıkanabilir
        Çalışma
        Sadece kordonsuz kullanılır
        Su geçirmez
        • Su geçirmez IPX7
        • Duşta kullanılabilir

      • Cildi koruma teknolojisi

        Cilt Koruması
        Korozyon (Paslanma) Önleyici Tıraş Sistemi

      Bu ürün için destek alın

      SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

      Önerilen ürünler

      En son görüntülenen ürünler

      Yorumlar

      Kaydet

      Philips ailesine siz de katılın

      Bültenimize abone olun

      * Bu alan gereklidir

      Özel promosyonlar ve kuponlar

      Ürün lansmanları

      İpuçları ve öneriler

      *
      *

      *

      * Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında tercihlerime ve davranışlarıma göre ticari elektronik ileti almak istiyorum ve kişisel verilerimin bu amaçla Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak işlenmesine izin veriyorum. İstediğim zaman kolayca ret hakkımı kullanabilirim!

      Bu ne anlama geliyor?

      Keşfet 
      MyPhilips

      Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

      Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Şimdi üye ol

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Çevrimiçi Mağaza Desteği
      Şartlar ve koşullar
      Sipariş Takibi

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.