2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
X3021/00
ComfortCut Bıçakları
Paslanma Önleyici Tıraş Sistemi
Islak ve Kuru Tıraş
3 Yönde Hareket Eden Tıraş Başlıkları
Kendiliğinden bilenen 27 bıçak, tüm kılları cilt seviyesinin hemen üzerinde rahatça keserek her seferinde pürüzsüz ve eşit bir tıraş deneyimi sunar. Kendiliğinden bilenen bıçaklarımız 2 yıl boyunca yeni gibi kalır.
Rahat, kuru tıraşı tercih edin veya duştayken bile ferahlatıcı ıslak bir tıraş için en sevdiğiniz köpük veya jelle birlikte kullanın.
Hareketli tıraş başlıkları cildinize eşit düzeyde temas edebilmek amacıyla dört yönde serbestçe hareket ederek cildinizi çizik ve kesiklere karşı korur.
4.0
5 üzerinden
42
İncelemeler
Atitug
03/12/2022
Türkiye
Öneririm
Ürunu bir hafta önce mediamarkt tan indirimdeyken aldım.Bir haftadır kullanıyorum.Çok pratik ve kullanışlı Tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
13/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Başarılı
Bugüne kadar jilete boşa para harcamışım, sinek kaydı traşı severim, uzun süre Braun kullandım, bence Braundan daha iyi tıraş yapıyor, ancak hani jiletle tam sıfır sinek kaydı yaparsinizda yüzünüz kaymak gibi tertemiz olur ya, bu makinada bunu yapamadım, traşı olduktan sonra elimi yüzüme sürdüğüm zaman halen sakal geliyor ancak makine bunları alamıyor, ki zaten bir iki gun sonra sakallarin uzamasindan da anliyorsunuz. Çünkü orantısız uzunlukta çıkıyor sakallar. Islak tras kisminda ise gerçekten mükemmel bir özellik, yazin malum sıcaktan terliyorsunuz ancak ne kapma ne ısırma, sanki kuru cildi tras ediyor, temizliğide efsane, suyun altina tutun yikayin bitti gitti. Bir full sarj ile 2 defa kesin , 3.üde de zorlanarak yine yapıyor, her aksam keyifle traşımi oluyorum
Avantajlar
Rahatlik
Dezavantajlar
Herhangi bir dez avantajini gormedim
Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
SagopaKajmer
21/01/2022
Türkiye
Ürün oldukça başarılı.
Çok memnun kaldım, üstelik fiyatıda oldukça uygun. Kaliteli ve işini gayet iyi yapıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır