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  • Rahat ve temiz bir tıraş
  • Rahat ve temiz bir tıraş
  • Rahat ve temiz bir tıraş
  • Rahat ve temiz bir tıraş
  • Rahat ve temiz bir tıraş
  • Rahat ve temiz bir tıraş
  • Rahat ve temiz bir tıraş
  • Rahat ve temiz bir tıraş
  • Rahat ve temiz bir tıraş
  • Rahat ve temiz bir tıraş
  • Rahat ve temiz bir tıraş
  • Rahat ve temiz bir tıraş
  • Rahat ve temiz bir tıraş
  • Rahat ve temiz bir tıraş
  • Rahat ve temiz bir tıraş
  • Rahat ve temiz bir tıraş
  • Rahat ve temiz bir tıraş
  • Rahat ve temiz bir tıraş

Shaver 3000X SeriesIslak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

X3021/00

4
| (42) İncelemeler
Rahat ve temiz bir tıraş
Philips 3000X Serisi Tıraş Makinesi, uygun fiyatla rahat ve temiz bir tıraş sağlar. Kendiliğinden bilenen 27 ComfortCut bıçağı, ıslak ve kuru kullanımı ve hassas düzelticisiyle tıraş makinesinin kullanımını kolaylaştırarak en iyi yardımcınız olur.
Tüm avantajları görüntüleyin

SkinProtect Teknolojisi ile

Rahat ve temiz bir tıraş

  • ComfortCut Bıçakları

  • Paslanma Önleyici Tıraş Sistemi

  • Islak ve Kuru Tıraş

  • 3 Yönde Hareket Eden Tıraş Başlıkları

Rahat ve temiz bir tıraş için ComfortCut Bıçaklar

Rahat ve temiz bir tıraş için ComfortCut Bıçaklar

Kendiliğinden bilenen 27 bıçak, tüm kılları cilt seviyesinin hemen üzerinde rahatça keserek her seferinde pürüzsüz ve eşit bir tıraş deneyimi sunar. Kendiliğinden bilenen bıçaklarımız 2 yıl boyunca yeni gibi kalır.

Lavaboda veya duşta ıslak ve kuru tıraş

Lavaboda veya duşta ıslak ve kuru tıraş

Rahat, kuru tıraşı tercih edin veya duştayken bile ferahlatıcı ıslak bir tıraş için en sevdiğiniz köpük veya jelle birlikte kullanın.

3 Yönde Hareket Eden Tıraş Başlıkları, yüzünüzün şekline uyum sağlayarak rahat bir tıraş deneyimi sunar

3 Yönde Hareket Eden Tıraş Başlıkları, yüzünüzün şekline uyum sağlayarak rahat bir tıraş deneyimi sunar

Hareketli tıraş başlıkları cildinize eşit düzeyde temas edebilmek amacıyla dört yönde serbestçe hareket ederek cildinizi çizik ve kesiklere karşı korur.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

42

İncelemeler

03/12/2022

Türkiye

Türkiye

Öneririm

Ürunu bir hafta önce mediamarkt tan indirimdeyken aldım.Bir haftadır kullanıyorum.Çok pratik ve kullanışlı Tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

13/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Başarılı

Bugüne kadar jilete boşa para harcamışım, sinek kaydı traşı severim, uzun süre Braun kullandım, bence Braundan daha iyi tıraş yapıyor, ancak hani jiletle tam sıfır sinek kaydı yaparsinizda yüzünüz kaymak gibi tertemiz olur ya, bu makinada bunu yapamadım, traşı olduktan sonra elimi yüzüme sürdüğüm zaman halen sakal geliyor ancak makine bunları alamıyor, ki zaten bir iki gun sonra sakallarin uzamasindan da anliyorsunuz. Çünkü orantısız uzunlukta çıkıyor sakallar. Islak tras kisminda ise gerçekten mükemmel bir özellik, yazin malum sıcaktan terliyorsunuz ancak ne kapma ne ısırma, sanki kuru cildi tras ediyor, temizliğide efsane, suyun altina tutun yikayin bitti gitti. Bir full sarj ile 2 defa kesin , 3.üde de zorlanarak yine yapıyor, her aksam keyifle traşımi oluyorum

Avantajlar

Rahatlik

Dezavantajlar

Herhangi bir dez avantajini gormedim

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

21/01/2022

Türkiye

Türkiye

Ürün oldukça başarılı.

Çok memnun kaldım, üstelik fiyatıda oldukça uygun. Kaliteli ve işini gayet iyi yapıyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları