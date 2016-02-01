2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SH30/50
S1885/00
S1134/00
S3144/00
S3241/12
X3021/00
X3063/00
ComfortCut bıçakları
S3000 (S3xxx) ile uyumludur
S1000 (S1xxx) ile uyumludur
Star Wars Tıraş Mak. SW37xx ile uyumlu
SH30 (3'lü paket) yedek başlıklar, Shaver series 3000 (S3xxx), series 1000 (S1xxx) ve Star Wars tıraş makinesi SW3700 ile uyumludur.
En yeni Philips tıraş makinelerinde, tıraş ünitesi sembolü şeklinde dahili değiştirme hatırlatıcıları bulunur. Bu sembol yanarak, tıraş başlıklarını ne zaman değiştirmeniz gerektiğini belirtir.
1. Tıraş makinesini "serbest bırakma" düğmesine basarak açın; 2. Kilidi saat yönünün tersine çevirerek tutucuyu çıkarın; 3. Eski tıraş başlıklarını çıkarın ve yedek başlıkları dikkatlice takın; başlıkların aynı hizada olduğundan emin olun; 4. Tutucuyu değiştirin ve kilidi saat yönünde çevirerek sabitleyin; 5. Tıraş başlığını düzgün şekilde kapattığınızda başlığın yerine oturduğunu duyacaksınız.
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