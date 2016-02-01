Tıraş makinenizi yenileyin

İki yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Series 3000 ve Series 1000 Tıraş Makineleri ile uyumludur.