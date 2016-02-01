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Shaver series 3000Tıraş başlıkları

SH30/50

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İki yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Series 3000 ve Series 1000 Tıraş Makineleri ile uyumludur.
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En iyi sonucu elde etmek için başlıkları 2 yılda bir değiştirin

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  • ComfortCut bıçakları

  • S3000 (S3xxx) ile uyumludur

  • S1000 (S1xxx) ile uyumludur

  • Star Wars Tıraş Mak. SW37xx ile uyumlu

Shaver series 3000 ve 1000 için yedek başlıklar

Shaver series 3000 ve 1000 için yedek başlıklar

SH30 (3'lü paket) yedek başlıklar, Shaver series 3000 (S3xxx), series 1000 (S1xxx) ve Star Wars tıraş makinesi SW3700 ile uyumludur.

Yalnızca iki adımda tıraş başlıklarınızı değiştirin

Yalnızca iki adımda tıraş başlıklarınızı değiştirin

En yeni Philips tıraş makinelerinde, tıraş ünitesi sembolü şeklinde dahili değiştirme hatırlatıcıları bulunur. Bu sembol yanarak, tıraş başlıklarını ne zaman değiştirmeniz gerektiğini belirtir.

Tıraş başlıklarını kolayca değiştirme

Tıraş başlıklarını kolayca değiştirme

1. Tıraş makinesini "serbest bırakma" düğmesine basarak açın; 2. Kilidi saat yönünün tersine çevirerek tutucuyu çıkarın; 3. Eski tıraş başlıklarını çıkarın ve yedek başlıkları dikkatlice takın; başlıkların aynı hizada olduğundan emin olun; 4. Tutucuyu değiştirin ve kilidi saat yönünde çevirerek sabitleyin; 5. Tıraş başlığını düzgün şekilde kapattığınızda başlığın yerine oturduğunu duyacaksınız.

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