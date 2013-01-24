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Tıraş makinenizi yenileyin
İki yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Series 3000 ve Series 1000 Tıraş Makineleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tıraş makinenizi yenileyin
İki yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Series 3000 ve Series 1000 Tıraş Makineleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün
Tıraş makinenizi yenileyin
İki yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Series 3000 ve Series 1000 Tıraş Makineleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tıraş makinenizi yenileyin
İki yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Series 3000 ve Series 1000 Tıraş Makineleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün
Tıraş başlıkları
Philips Online Mağaza fiyatı
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SH30 (3'lü paket) yedek başlıklar, Shaver series 3000 (S3xxx), series 1000 (S1xxx) ve Star Wars tıraş makinesi SW3700 ile uyumludur.
En yeni Philips tıraş makinelerinde, tıraş ünitesi sembolü şeklinde dahili değiştirme hatırlatıcıları bulunur. Bu sembol yanarak, tıraş başlıklarını ne zaman değiştirmeniz gerektiğini belirtir.
1. Tıraş makinesini "serbest bırakma" düğmesine basarak açın; 2. Kilidi saat yönünün tersine çevirerek tutucuyu çıkarın; 3. Eski tıraş başlıklarını çıkarın ve yedek başlıkları dikkatlice takın; başlıkların aynı hizada olduğundan emin olun; 4. Tutucuyu değiştirin ve kilidi saat yönünde çevirerek sabitleyin; 5. Tıraş başlığını düzgün şekilde kapattığınızda başlığın yerine oturduğunu duyacaksınız.
En yeni Philips tıraş makinesinde bulunan dahili değiştirme hatırlatıcısı, tıraş başlıklarını ne zaman değiştirmeniz gerektiğini belirtir. Tıraş başlıklarını değiştirdikten sonra açma/kapama düğmesine 7 saniyeden daha fazla basarak değiştirme tetikleyicisini sıfırlayabilirsiniz. Aksi takdirde, değiştirme tetikleyicisi art arda 9 tıraş sonrasında otomatik olarak kapanır.
Tıraş başlıkları
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