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Airfryer XXL Aksesuar Seti Kahvaltı Seti

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Airfryer XXL Aksesuar SetiKahvaltı Seti

HD9955/00

Airfryer XXL Aksesuar Seti Kahvaltı Seti

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Kılavuzlar ve Belgeler

Bu özel Philips Airfryer Kahvaltı Seti ile tek seferde aileniz için eksiksiz bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Poşe yumurta, kızarmış ekmek, sosis ve sebzelerle sağlıklı kahvaltılarda ustalaşın

  • PDF dosya
  • 6 August 2026

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