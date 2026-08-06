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Airfryer XXL Aksesuar Seti Kahvaltı Seti
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HD9955/00
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Bu özel Philips Airfryer Kahvaltı Seti ile tek seferde aileniz için eksiksiz bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Poşe yumurta, kızarmış ekmek, sosis ve sebzelerle sağlıklı kahvaltılarda ustalaşın
Tümü (10)
Philips Airfryer'ımda ön ayarlar nasıl kullanılır?
Philips Airfryer ile hangi kapları kullanabilirim?
Philips Airfryer'ımın modeli ve seri numarası nerede yazıyor?
Philips Airfryer'ımda yağı nasıl ve ne zaman kullanmalıyım?
Philips Airfryer'ımda hazırlayabileceğim donuk kızartmalar
Philips HomeID Uygulamam kapandı veya çöktü
Philips Airfryer'ımdan beyaz duman çıkıyor
Philips Airfryer'ım, HomeID Uygulaması cihaz listesinde görünmüyor
Philips Airfryer'ım çalışmıyor veya açılmıyor
Philips Airfryer'ımda yaptığım kızartmalar, istediğim gibi değil
Philips Airfryer'ımın hazne veya sepet kaplaması soyuluyor
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