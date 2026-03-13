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Premium Airfryer XXL
Üretimden kaldırıldı
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HD9630/90
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Local Recipe Booklet Philips Premium Airfryer XXL HD9630/90
Quick start guide Philips Viva Collection Airfryer XXL
Tümü (14)
Philips Airfryer aksesuarları hangi modelle uyumludur?
Philips Airfryer'ımda ön ayarlar nasıl kullanılır?
Philips Airfryer ile hangi kapları kullanabilirim?
Philips Airfryer'ımın modeli ve seri numarası nerede yazıyor?
Philips Airfryer için nereden tarif bulabilirim?
Airfryer AksesuarıXXL Izgara Ustası Seti
Pişirme Ustası Seti
Airfryer XXL Aksesuar SetiKahvaltı Seti
Airfryer AksesuarıXXL Pişirme Ustası Seti
Philips HomeID Uygulamam kapandı veya çöktü
Philips Airfryer'ımdan beyaz duman çıkıyor
Philips Airfryer'ım gürültü yapıyor
Philips Airfryer'ım, HomeID Uygulaması cihaz listesinde görünmüyor
Philips Airfryer'ımda yaptığım kızartmalar, istediğim gibi değil
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