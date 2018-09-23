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  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
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  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ

Üretimden kaldırıldı

PremiumAirfryer XXL

HD9630/90

3.3
| (3) İncelemeler
Maksimum lezzet, minimum yağ
Philips Airfryer, en sevdiğiniz yiyecekleri çok az yağ ile veya hiç yağ olmadan, sıcak havayla kızartır. Yeni Fat Removal teknolojisi, yiyeceklerin fazla yağdan arınmasını sağlayarak kendiniz ve aileniz için kızartma yapmanın en sağlıklı yolunu sunar.
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Dünyanın önde gelen Airfryer cihazları markası1

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Pişirme Ustası Seti

Pişirme Ustası Seti

HD9952/01

Rakiplerinin aksine yiyecekleri fazla yağdan arındırır ve çıtır bir tat sunar*

Maksimum lezzet, minimum yağ

  • Fat Removal teknolojisi

  • Rapid Air teknolojisi

  • siyah, 1,4 kg

Kızartma. Fırınlama. Izgara. Fırında kızartma. Hatta ısıtma.

Kızartma. Fırınlama. Izgara. Fırında kızartma. Hatta ısıtma.

Airfryer'ınızda yüzlerce yemek yapabilirsiniz. Kızartma, fırınlama, ızgara, fırında kızartma gibi yöntemlerle yemek pişirebilir, hatta pişmiş yemekleri ısıtabilirsiniz. Philips Air flow ve deniz yıldızı tasarımı sayesinde her lokmanız çok lezzetli. Yiyecekleri her taraftan eşit şekilde pişirerek her seferinde mükemmel yemekler hazırlamanızı sağlar.

Uygulamada ve ücretsiz tarif kitabında yüzlerce tarif yer alır

Uygulamada ve ücretsiz tarif kitabında yüzlerce tarif yer alır

Ücretsiz tarif kitabımızda, hızlı ve sağlıklı atıştırmalıklardan aile yemeklerine kadar, 30'dan fazla lezzetli yemek fikri ve profesyonel şeflerin kolaylıkla uygulanabilecek talimatları var. Philips Airfryer uygulamamız, ipuçları, tanıtımlar ve kolay tariflerle doludur.

XXL aile boyuna bütün bir tavuk veya 1,4 kg kızartma sığabilir

XXL aile boyuna bütün bir tavuk veya 1,4 kg kızartma sığabilir

Evet, yeni Airfryer XXL ile aile boyu yemekler pişirebilirsiniz. Tam boy kapasitesi sayesinde büyük ve lezzetli yemekleri daha kolay pişirebilirsiniz. Bütün bir tavuk, hatta 1,4 kg'ye kadar kızartma pişirerek acıkmış aile fertlerinizi ya da arkadaşlarınızı mutlu edebilirsiniz. Büyük 7,3 L kapasiteli tavayla altı porsiyona kadar servis edebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.3

5 üzerinden

3

İncelemeler

3
2

23/09/2018

Türkiye

Türkiye

Harika ürün

Son derece pratik,yararlı bir ürün. Herkese tavsiye edebilirim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Premium HD9630/90 Airfryer XXL için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Premium HD9630/90 Airfryer XXL için yapılmıştır

01/12/2022

Türkiye

Türkiye

saat ayarı sıfırlanmıyor

ürünü 1 haftadır kullanıyorum, almadan önce Philips sitesinden yetkiliye fark olup olmadığını sorduğumda benim de okuyup gördüklerimi söylemişti ama kullanıma geçince derecenin 80 veya 40 dan başlaması problem değil de (yoğurt yapmıyorum sonucta) saatini ayarladıktan sonra geriye doğru sıfırlayamamak çok kötü oluyor, ürün çalışmaya devam ederken açıp bakıp gerekirse karıştırmak gerekiyor, bu makineye zarar verir mi bilmiyorum. aynı zamanda 10 dakika altı ayarlarda (misal 6 dakikaye ayarladığımı düşünüyorum ) 2.5 dakika sonra alet duruyor? bu normal mi sormak lazım. ha bunlar çok problem değil iki katı vermeye gerek yok diyorsanız kaçırılmaması gereken bir alet, pişirme açısından digitalden farkı yok sadece ayarlamalar özellikle saatle ilgili olan can sıkıyor.

Avantajlar

digital olanlarla aynı kalitede pişirim yapıyor, iç haznesi gayet yeterli

Dezavantajlar

saat geriye sıfırlanmıyor, 10 dakika altına ayarlanınca 2.5 dakikada alet duruyor? zaman ayarlanınca aleti durdurmak ya da yeni ayar yapmak mümkün değil

Bu değerlendirme Premium HD9630/90 Airfryer XXL için yapılmıştır

Bu değerlendirme Premium HD9630/90 Airfryer XXL için yapılmıştır

09/03/2020

Türkiye

Türkiye

Aksesuarları yok.

Bu ürünün aksesuarlarını neden Türkiye'de bulamıyorum. Örneğin: HD9952 Baking master kit ve HD9950 Party Kirsiz almak istiyorum, ama yok. Bu yüzden yetersiz puan verdim. Yoksa ürünün kendisi ile bir sorunum yok.

Bu değerlendirme Premium HD9630/90 Airfryer XXL için yapılmıştır

Bu değerlendirme Premium HD9630/90 Airfryer XXL için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla 

  1. Tavuk yağında fritöz ve wok tavada kızartma ile karşılaştırılmıştır

  2. Klasik fırında patates kızartması ve tavuk butlarıyla karşılaştırılmıştır

  3. Rapid Air Teknolojisi, düz tabanlı Philips Viva Airfryer'daki hava akış hızına göre sepetteki akış hızını 7 kat artırır

  4. Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır