ürünü 1 haftadır kullanıyorum, almadan önce Philips sitesinden yetkiliye fark olup olmadığını sorduğumda benim de okuyup gördüklerimi söylemişti ama kullanıma geçince derecenin 80 veya 40 dan başlaması problem değil de (yoğurt yapmıyorum sonucta) saatini ayarladıktan sonra geriye doğru sıfırlayamamak çok kötü oluyor, ürün çalışmaya devam ederken açıp bakıp gerekirse karıştırmak gerekiyor, bu makineye zarar verir mi bilmiyorum. aynı zamanda 10 dakika altı ayarlarda (misal 6 dakikaye ayarladığımı düşünüyorum ) 2.5 dakika sonra alet duruyor? bu normal mi sormak lazım. ha bunlar çok problem değil iki katı vermeye gerek yok diyorsanız kaçırılmaması gereken bir alet, pişirme açısından digitalden farkı yok sadece ayarlamalar özellikle saatle ilgili olan can sıkıyor.