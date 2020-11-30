Çok az yağ kullanarak veya hiç yağ kullanmadan kızartın

Airfryer, en sevdiğiniz yiyecekleri çok az yağ kullanarak veya hiç yağ eklemeden pişirmek için sıcak havayı kullanır; böylece %90'a kadar daha az yağ* ile kızartma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Daha az yağ ile bol yağda kızartılmış gibi leziz ve çıtır çıtır sonuçların tadını çıkarın.