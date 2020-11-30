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    Airfryer XXL

    HD9630/90
    Genel Derecelendirme / 5
    • Maksimum lezzet, minimum yağ Maksimum lezzet, minimum yağ Maksimum lezzet, minimum yağ
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      Premium Airfryer XXL

      HD9630/90
      Genel Derecelendirme / 5

      Maksimum lezzet, minimum yağ

      Philips Airfryer, en sevdiğiniz yiyecekleri çok az yağ ile veya hiç yağ olmadan, sıcak havayla kızartır. Yeni Fat Removal teknolojisi, yiyeceklerin fazla yağdan arınmasını sağlayarak kendiniz ve aileniz için kızartma yapmanın en sağlıklı yolunu sunar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.799,99 TL

      Premium Airfryer XXL

      Maksimum lezzet, minimum yağ

      Philips Airfryer, en sevdiğiniz yiyecekleri çok az yağ ile veya hiç yağ olmadan, sıcak havayla kızartır. Yeni Fat Removal teknolojisi, yiyeceklerin fazla yağdan arınmasını sağlayarak kendiniz ve aileniz için kızartma yapmanın en sağlıklı yolunu sunar. Tüm faydaları görün

      Maksimum lezzet, minimum yağ

      Philips Airfryer, en sevdiğiniz yiyecekleri çok az yağ ile veya hiç yağ olmadan, sıcak havayla kızartır. Yeni Fat Removal teknolojisi, yiyeceklerin fazla yağdan arınmasını sağlayarak kendiniz ve aileniz için kızartma yapmanın en sağlıklı yolunu sunar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.799,99 TL

      Premium Airfryer XXL

      Maksimum lezzet, minimum yağ

      Philips Airfryer, en sevdiğiniz yiyecekleri çok az yağ ile veya hiç yağ olmadan, sıcak havayla kızartır. Yeni Fat Removal teknolojisi, yiyeceklerin fazla yağdan arınmasını sağlayarak kendiniz ve aileniz için kızartma yapmanın en sağlıklı yolunu sunar. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Premium

        Premium

        Airfryer XXL

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Maksimum lezzet, minimum yağ

        Rakiplerinin aksine yiyecekleri fazla yağdan arındırır ve çıtır bir tat sunar*

        • Fat Removal teknolojisi
        • Rapid Air teknolojisi
        • siyah, 1,4 kg
        Kızartma. Fırınlama. Izgara. Fırında kızartma. Hatta ısıtma.

        Kızartma. Fırınlama. Izgara. Fırında kızartma. Hatta ısıtma.

        Airfryer'ınızda yüzlerce yemek yapabilirsiniz. Kızartma, fırınlama, ızgara, fırında kızartma gibi yöntemlerle yemek pişirebilir, hatta pişmiş yemekleri ısıtabilirsiniz. Philips Air flow ve deniz yıldızı tasarımı sayesinde her lokmanız çok lezzetli. Yiyecekleri her taraftan eşit şekilde pişirerek her seferinde mükemmel yemekler hazırlamanızı sağlar.

        Uygulamada ve ücretsiz tarif kitabında yüzlerce tarif yer alır

        Uygulamada ve ücretsiz tarif kitabında yüzlerce tarif yer alır

        Ücretsiz tarif kitabımızda, hızlı ve sağlıklı atıştırmalıklardan aile yemeklerine kadar, 30'dan fazla lezzetli yemek fikri ve profesyonel şeflerin kolaylıkla uygulanabilecek talimatları var. Philips Airfryer uygulamamız, ipuçları, tanıtımlar ve kolay tariflerle doludur.

        XXL aile boyuna bütün bir tavuk veya 1,4 kg kızartma sığabilir

        XXL aile boyuna bütün bir tavuk veya 1,4 kg kızartma sığabilir

        Evet, yeni Airfryer XXL ile aile boyu yemekler pişirebilirsiniz. Tam boy kapasitesi sayesinde büyük ve lezzetli yemekleri daha kolay pişirebilirsiniz. Bütün bir tavuk, hatta 1,4 kg'ye kadar kızartma pişirerek acıkmış aile fertlerinizi ya da arkadaşlarınızı mutlu edebilirsiniz. Büyük 7,3 L kapasiteli sepetle altı porsiyona kadar servis edebilirsiniz.

        Fat Removal teknolojisi, fazla yağı ayırır ve hapseder

        Fat Removal teknolojisi, fazla yağı ayırır ve hapseder

        Yiyeceklerden fazla yağı ayırarak daha sağlıklı yemekler yiyin. Philips Airfryer, fazla yağı ayıran ve saklayan Fat Removal Teknolojisine sahip tek Airfryer'dır. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, minimum yağ ile maksimum lezzet sunan leziz yiyeceklerin tadını çıkarın.

        Lezzetli, çıtır çıtır yiyecekler için Rapid Air teknolojisi

        Lezzetli, çıtır çıtır yiyecekler için Rapid Air teknolojisi

        Philips'in Rapid Air teknolojisi, 7 kat daha hızlı hava akışı sağlayarak çıtır çıtır yiyecekler hazırlamanızı sağlar*. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, daha sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıkların ve yemeklerin tadını çıkarın

        Çok az yağ kullanarak veya hiç yağ kullanmadan kızartın

        Çok az yağ kullanarak veya hiç yağ kullanmadan kızartın

        Airfryer, en sevdiğiniz yiyecekleri çok az yağ kullanarak veya hiç yağ eklemeden pişirmek için sıcak havayı kullanır; böylece %90'a kadar daha az yağ* ile kızartma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Daha az yağ ile bol yağda kızartılmış gibi leziz ve çıtır çıtır sonuçların tadını çıkarın.

        Fırından 1,5 kat daha hızlıdır*

        Fırından 1,5 kat daha hızlıdır*

        Philips Airfryer ile yemek pişirmek her zamankinden daha hızlı ve kolay. Anında ısı ve Rapid Airflow teknolojimiz sayesinde yemeğiniz fırında hazırlanmasına kıyasla 1,5 kat daha hızlı pişer. Dahası, Airfryer'ınızı önceden ısıtmanıza gerek yoktur. Pişirmeye başlamak için açmanız yeterlidir.

        Tüm çıkarılabilir parçalarda QuickClean özelliği ve bulaşık makinesinde yıkanabilirlik

        Tüm çıkarılabilir parçalarda QuickClean özelliği ve bulaşık makinesinde yıkanabilirlik

        Çıkarılabilir, yapışmaz süzgeç parçasına sahip Airfryer, QuickClean sepeti sayesinde hızlı ve kolay bir biçimde temizlenebilir. Ayrıca yapışmaz kaplamalı sepet ve çıkarılabilir çekmece, bulaşık makinesinde yıkanabilme rahatlığı sunar.

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Zaman kontrolü
          Maksimum 60 dakika
          QuickClean
          Evet
          Isı korumalı dış kaplama
          Evet
          Entegre kablo yuvası
          Evet
          Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Kablo Saklama
          Evet
          Hazır sinyali
          Evet
          Sıcaklık ayar düğmesi
          80 - 200°C
          Açma/kapama düğmesi
          Evet
          Güç açık ışığı
          Evet
          Ürün özellikleri
          • Otomatik kapanma
          • Kablo Saklama
          • Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          • Hazır sinyali
          • Sıcaklık ayar düğmesi
          • Tarif kitabı ve uygulama
          • QuickClean sepeti
          • Gelişmiş Hızlı Isınma
          Teknoloji
          Twin TurboStar teknolojisi

        • Tasarım ve kaplama

          Ürün ağırlığı
          7,93  g

        • Dahili aksesuarlar

          Patentli Rapid Air Teknolojisi
          Evet

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          2225  W
          Ön ayar düğmesi
          Hayır
          Sepet kapasitesi
          1,4 kg
          Sıcak tutma düğmesi
          Hayır
          Programlar
          Hayır
          Arayüz
          Analog
          Anında açılır/ön ısıtma gerekmez
          Evet
          Pişirme ayarlarınızı kaydedin
          Hayır
          Rapid Air teknolojisi
          Evet
          Fat Removal teknolojisi
          Evet
          Sepet kapasitesi
          1,4  kg

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          322 x 433 x 316  mm
          Ürün ağırlığı
          7,93  kg

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

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            Yorumlar

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            • *Tavuk yağında fritöz ve wok tavada kızartma ile karşılaştırılmıştır
            • *Klasik fırında patates kızartması ve tavuk butlarıyla karşılaştırılmıştır
            • *Rapid Air Teknolojisi, düz tabanlı Philips Viva Airfryer'daki hava akış hızına göre sepetteki akış hızını 7 kat artırır
            • * Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır
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