2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HD9630/90
Fat Removal teknolojisi
Rapid Air teknolojisi
siyah, 1,4 kg
Airfryer'ınızda yüzlerce yemek yapabilirsiniz. Kızartma, fırınlama, ızgara, fırında kızartma gibi yöntemlerle yemek pişirebilir, hatta pişmiş yemekleri ısıtabilirsiniz. Philips Air flow ve deniz yıldızı tasarımı sayesinde her lokmanız çok lezzetli. Yiyecekleri her taraftan eşit şekilde pişirerek her seferinde mükemmel yemekler hazırlamanızı sağlar.
Ücretsiz tarif kitabımızda, hızlı ve sağlıklı atıştırmalıklardan aile yemeklerine kadar, 30'dan fazla lezzetli yemek fikri ve profesyonel şeflerin kolaylıkla uygulanabilecek talimatları var. Philips Airfryer uygulamamız, ipuçları, tanıtımlar ve kolay tariflerle doludur.
Evet, yeni Airfryer XXL ile aile boyu yemekler pişirebilirsiniz. Tam boy kapasitesi sayesinde büyük ve lezzetli yemekleri daha kolay pişirebilirsiniz. Bütün bir tavuk, hatta 1,4 kg'ye kadar kızartma pişirerek acıkmış aile fertlerinizi ya da arkadaşlarınızı mutlu edebilirsiniz. Büyük 7,3 L kapasiteli tavayla altı porsiyona kadar servis edebilirsiniz.
3.3
5 üzerinden
3
İncelemeler
YSYGNY
23/09/2018
Türkiye
Harika ürün
Son derece pratik,yararlı bir ürün. Herkese tavsiye edebilirim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Premium HD9630/90 Airfryer XXL için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Premium HD9630/90 Airfryer XXL için yapılmıştır
CanMines
01/12/2022
Türkiye
saat ayarı sıfırlanmıyor
ürünü 1 haftadır kullanıyorum, almadan önce Philips sitesinden yetkiliye fark olup olmadığını sorduğumda benim de okuyup gördüklerimi söylemişti ama kullanıma geçince derecenin 80 veya 40 dan başlaması problem değil de (yoğurt yapmıyorum sonucta) saatini ayarladıktan sonra geriye doğru sıfırlayamamak çok kötü oluyor, ürün çalışmaya devam ederken açıp bakıp gerekirse karıştırmak gerekiyor, bu makineye zarar verir mi bilmiyorum. aynı zamanda 10 dakika altı ayarlarda (misal 6 dakikaye ayarladığımı düşünüyorum ) 2.5 dakika sonra alet duruyor? bu normal mi sormak lazım. ha bunlar çok problem değil iki katı vermeye gerek yok diyorsanız kaçırılmaması gereken bir alet, pişirme açısından digitalden farkı yok sadece ayarlamalar özellikle saatle ilgili olan can sıkıyor.
Avantajlar
digital olanlarla aynı kalitede pişirim yapıyor, iç haznesi gayet yeterli
Dezavantajlar
saat geriye sıfırlanmıyor, 10 dakika altına ayarlanınca 2.5 dakikada alet duruyor? zaman ayarlanınca aleti durdurmak ya da yeni ayar yapmak mümkün değil
Bu değerlendirme Premium HD9630/90 Airfryer XXL için yapılmıştır
Bu değerlendirme Premium HD9630/90 Airfryer XXL için yapılmıştır
canlan
09/03/2020
Türkiye
Aksesuarları yok.
Bu ürünün aksesuarlarını neden Türkiye'de bulamıyorum. Örneğin: HD9952 Baking master kit ve HD9950 Party Kirsiz almak istiyorum, ama yok. Bu yüzden yetersiz puan verdim. Yoksa ürünün kendisi ile bir sorunum yok.
Bu değerlendirme Premium HD9630/90 Airfryer XXL için yapılmıştır
Bu değerlendirme Premium HD9630/90 Airfryer XXL için yapılmıştır
Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla
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