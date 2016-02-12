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    Philips AVENT - Preparing a bottle feed for your baby

    Bebeğiniz için biberon hazırlama

    Bebeğinizi biberonla beslemeye başlamak istiyorsanız süt hazırlamadan önce bilmeniz gereken birkaç şey vardır.

    • Her kullanımdan önce tüm biberonla besleme parçalarını daima temizleyip sterilize edin.
    • Ellerinizi iyice yıkayın ve sterilize ekipmanlara dokunmadan önce bunlara değecek yerlerinizin temiz olduğundan emin olun
    • Biberonları ve emzikleri temizlerken aşındırıcı veya anti-bakteriyel temizlik malzemelerini kullanmayın
    • Emziği incelemek için her yöne doğru çekin
    • Eşit derecede ısınmayabileceği ve bebeğinizin yanmasına neden olabileceği için sütü mikrodalga fırında ısıtmayın
    • Bebeğinize vermeden önce sütün sıcaklığını her zaman kolunuzun iç kısmına damlatarak kontrol edin
    • Biberonların aşırı sıkılmadığından emin olun
    Philips AVENT - Preparing a bottle feed for your baby

    Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.

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