2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
1 Biberon
260 ml/9 oz
Orta Akışlı Emzik
3-6 ay
Natural Response Biberon Emziği, bebeğinizin doğal beslenme ritmiyle birlikte hareket ederek emzirme ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirmenizi sağlar. Emziğin, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelmesini sağlayan benzersiz bir ağzı vardır. Bu sayede bebeğiniz yutmak ve nefes almak için durduğunda süt akışı da durur.
Meme ucu hissi veren ve şekil olarak meme ucuna benzeyen geniş, yumuşak ve esnek emzik, meme ucunu taklit ederek bebeğin kolayca kavramasına ve beslenmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Hepimiz farklı hızlarda öğreniriz. Emme bir beceridir ve bazı bebekler bu beceriyi diğerlerinden daha hızlı geliştirir. Bu nedenle "Yeni Doğan Akışlı" biberon emziğimiz (Biberon Emziği 0), bazı bebekler için Doğal Tepkili biberon emziklerine geçmeden önce daha faydalı olabilir. Bebeğinizin Doğal Tepkili biberon emziğini kullanarak 50 ml/1,7 oz'u bitirmesi 20 dakikadan uzun sürüyorsa "Yeni Doğan Akışlı" biberon emziğine geçin. Bebeğiniz emmek yerine emzikle oynuyorsa ya da sinirli görünüyorsa daha hızlı akışlı bir Doğal Tepkili biberon emziğini deneyin. Besleme zorlukları devam ederse bir sağlık uzmanına danışın.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Ikizcik
03/04/2025
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Sevdik
Kızlarım çok seviyor severek kullanıyoruz anne göğsü hissini kaybetmediler
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Natural Response SCY903 Biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Natural Response SCY903 Biberon için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA