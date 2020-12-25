SCY670/01
Meme ucu gibi hareket ederek beslenme sorunlarını azaltır
Bebeğinizi sakin ve rahat bir şekilde beslemenize yardımcı olur. Natural Response Biberon Emziği, bebeğin benzersiz içme ritmini desteklerken AirFree valf; kolik, gaz ve reflüye karşı ekstra koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Doğru emziği bulmak önemlidir. Daha fazla bilgi için aşağıya bakın.Tüm faydaları görün
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Airfree valfli biberon
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Meme ucu hissi veren ve şekil olarak meme ucuna benzeyen geniş, yumuşak ve esnek emzik, meme ucunu taklit ederek bebeğin kolayca kavramasına ve beslenmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Ergonomik biberon, beslenme sırasında maksimum konfor sağlamak için herhangi bir açıdan kolayca tutulabilir. Hem siz hem de bebeğiniz minik elleriyle kolayca tutabilir.
Yenidoğan bebeğiniz, emme seansları sırasında yeterli süt almıyorsa veya süt almakta sorun yaşıyorsa daha yüksek akış hızına sahip bir emziğe geçin. Sürekli besleme sorunları ortaya çıkarsa bir sağlık uzmanına danışın.
Geniş ağzı sayesinde biberon kolayca doldurulup temizlenebilir. AirFree valf tek parça olduğu ve ürün sadece birkaç parçadan oluştuğu için söküp takması da gayet basittir.
Doğal Tepkili Biberon Emziği, bebeğinizin doğal beslenme ritmiyle birlikte hareket ederek emzirme ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirmenizi sağlar. Emziğin, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelmesini sağlayan benzersiz bir ağzı vardır. Bu sayede bebeğiniz yutmak ve nefes almak için durduğunda süt akışı da durur.
AirFree valf dik besleme sırasında bebeğinizin hava yutmasını önleyerek besleme sorunlarına karşı ekstra koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Her bebek farklı beslenir ve kendi hızında gelişir. Bebeğiniz için mükemmel akış hızını bulabilmeniz ve biberonunuzu kişiselleştirebilmeniz için bir dizi akış hızı tasarladık. Doğal Tepkili Biberon Emziklerinin tümü yumuşak silikondan üretilmiştir.
Emzik ağzı, yalnızca bebek emerken süt vermek üzere tasarlanmıştır. Böylece evde veya yolda süt kaybını güvenle önleyebilirsiniz.
Göğüs pompalarımızı, biberonlarımızı ve bardaklarımızı birbiriyle eşleştirerek ihtiyacınız olduğunda yardımınıza koşacak ürünü oluşturun.
Philips Avent Natural biberonlar ve emzikler, BPA içermeyen* malzemeden üretilmiştir.
Yeni Doğal Tepkili Biberonlarımız, serbest akışlı biberonlardan farklıdır. Emzirmede olduğu gibi, doğru şekilde kullanmak için birkaç deneme gerekebilir. Bu son derece doğaldır.
Biberonlarımız bebeğinizin ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlamak için farklı boyutlarda mevcuttur. Küçük çocuğunuz için her aşamada konfor ve kolaylık sağlayan mükemmel uyumu bulmak üzere çeşitli seçenekler arasından seçim yapın.
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