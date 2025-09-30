2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SCY906/01
1 Biberon
330 ml/11 oz
Hızlı Akışlı Emzik
6 ay+
Doğal Tepkili Biberon Emziği, bebeğinizin doğal beslenme ritmiyle birlikte hareket ederek emzirme ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirmenizi sağlar. Emziğin, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelmesini sağlayan benzersiz bir ağzı vardır. Bu sayede bebeğiniz yutmak ve nefes almak için durduğunda süt akışı da durur.
Meme ucu hissi veren ve şekil olarak meme ucuna benzeyen geniş, yumuşak ve esnek emzik, meme ucunu taklit ederek bebeğin kolayca kavramasına ve beslenmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Antikolik valf, beslenme sırasında bebeğinizin hava yutmasını önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
3.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
Oguzbaba
30/09/2025
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Güzel
Bizim oğlandan ötürümü bilmem ama boğazına kaçıyor tam ayına göre almamıza rağmen ama iyi not verdim çünkü muhtemelen bizim oğlandan ötürü
Avantajlar
Hijyenik
Dezavantajlar
Boğazına kaçıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Natural Response SCY906 Biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Natural Response SCY906 Biberon için yapılmıştır
Seddda
14/10/2025
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
İadem yapılmadı
İadem 1.5 aydır yapılmadı yapıldı dendi 2 hafta geçti hala yok dolandırıcı mısınız anlamıyorum ki
Bu değerlendirme Natural Response SCY906 Biberon için yapılmıştır
Bu değerlendirme Natural Response SCY906 Biberon için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA