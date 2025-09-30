Merhaba, SCY906/01 ürünle ilgili değerlendirmeniz için teşekkür ederiz. Yaşadığınız durum için üzgünüz. İade sürecinizin bu kadar uzamış olması sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilir, bunu anlıyoruz. Konuyu sizinle birlikte tekrar inceleyebilmemiz için bizimle doğrudan iletişime geçmenizi rica ederiz. Size en kısa sürede yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Her türlü görüş/öneri/şikayet için ve taleplerinizi bize sosyal medya kanallarımızdan hafta içi ve Cumartesi 09:00-18:00 saatleri arasında, 0850 222 7 445 nolu Çağrı Merkezimizden her gün 09:00-18:00 saatleri arasında ve +90 549 833 36 76 nolu whatsapp hattımızdan her gün 09:00-00:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz. Ayrıca Yetkili Servislerimiz için https://www.philips.com.tr/cw/tuketici-urunleri-destek/yetkili-servisler.html linkini kullanarak en yakın Yetkili Servisimize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.