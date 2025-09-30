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  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
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  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
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  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler

Philips Avent Natural ResponseBiberon

SCY906/01

3
| (2) İncelemeler
Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
Doğal Tepkili Biberon Emziğinden, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir. Bebekler, tıpkı meme emiyormuş gibi kendi doğal ritimlerinde süt içebilir, yutabilir ve nefes alabilir. Emzirmeyi ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirebilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

Meme ucu gibi hareket eden biberon emziği

Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler

  • 1 Biberon

  • 330 ml/11 oz

  • Hızlı Akışlı Emzik

  • 6 ay+

Biberon emziğinden bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir

Biberon emziğinden bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir

Doğal Tepkili Biberon Emziği, bebeğinizin doğal beslenme ritmiyle birlikte hareket ederek emzirme ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirmenizi sağlar. Emziğin, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelmesini sağlayan benzersiz bir ağzı vardır. Bu sayede bebeğiniz yutmak ve nefes almak için durduğunda süt akışı da durur.

Meme ucu şeklindeki emzikle doğal kavrama

Meme ucu şeklindeki emzikle doğal kavrama

Meme ucu hissi veren ve şekil olarak meme ucuna benzeyen geniş, yumuşak ve esnek emzik, meme ucunu taklit ederek bebeğin kolayca kavramasına ve beslenmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Koliği ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır

Koliği ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır

Antikolik valf, beslenme sırasında bebeğinizin hava yutmasını önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

4
3
2

30/09/2025

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Güzel

Bizim oğlandan ötürümü bilmem ama boğazına kaçıyor tam ayına göre almamıza rağmen ama iyi not verdim çünkü muhtemelen bizim oğlandan ötürü

Avantajlar

Hijyenik

Dezavantajlar

Boğazına kaçıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Natural Response SCY906 Biberon için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Natural Response SCY906 Biberon için yapılmıştır

14/10/2025

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

İadem yapılmadı

İadem 1.5 aydır yapılmadı yapıldı dendi 2 hafta geçti hala yok dolandırıcı mısınız anlamıyorum ki

Bu değerlendirme Natural Response SCY906 Biberon için yapılmıştır

Bu değerlendirme Natural Response SCY906 Biberon için yapılmıştır

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  1. EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA